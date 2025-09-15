Narxoz Business School inaugura un campus de clase mundial en Almaty

(Información remitida por la empresa firmante)

ALMATY, Kazakstán, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Narxoz University inauguró oficialmente el nuevo campus de Narxoz Business School en Almaty, marcando un hito importante en el desarrollo de la educación empresarial en Kazakstán y Asia Central.

A la ceremonia de inauguración asistieron Darkhan Satybaldy, Akim de Almaty; Gulzat Kobenova, viceministra de Ciencia y Educación Superior de la República de Kazakstán; Aidan Akanov, consejero delegado de Verny Capital; así como líderes del sector empresarial, altos ejecutivos de empresas internacionales, diplomáticos y socios académicos de Narxoz University.

El moderno campus de 6.700 m es el resultado de un proyecto integral de reconstrucción. Su construcción refleja la continuidad del histórico edificio principal de Narxoz University, mientras que el interior ha sido diseñado como un "ecosistema vivo" que fomenta el intercambio, la creatividad y la colaboración. Las instalaciones de vanguardia incluyen laboratorios digitales, áreas de coworking con obras de artistas kazajos y un avanzado espacio de videograbación interactiva para la producción y difusión de contenido educativo.

Kanat Kozhakhmet, presidente de Narxoz University, comentó "Narxoz se erige hoy como la universidad líder en educación empresarial en la región. Este nuevo campus de la Escuela de Negocios refleja nuestro compromiso con los estándares globales de educación e innovación. Con programas impartidos en inglés, kazajo y ruso, nuestros estudiantes pueden acceder a una educación de primer nivel sin abandonar Kazakstán. Esta inversión en infraestructura y excelencia académica es una inversión en nuestra gente, quienes se convertirán en futuros líderes que impulsen la innovación y el crecimiento sostenible en nuestro país y la región."

Aidan Akanov, consejero delegado de Verny Capital, añadió:" La inauguración del nuevo campus de Narxoz Business School refleja la visión y el compromiso de nuestro accionista Bulat Utemuratov con el fortalecimiento de la educación en Kazakstán. Con una inversión de más de 14 millones de dólares, este proyecto ha permitido a Narxoz mejorar sus instalaciones, planes de estudio y entorno académico. Clasificada entre las 50 mejores escuelas de negocios de Asia según el ranking QS Global MBA 2025, Narxoz está bien posicionada para ser un centro de conocimiento, liderazgo e innovación en la región".

En los últimos 17 años, más de 3.000 estudiantes se han graduado de los programas MBA, EMBA, DBA y corporativos de Narxoz Business School. Continúa atrayendo a profesores y exalumnos internacionales de las principales universidades y escuelas de negocios del mundo, como Harvard, Yale, INSEAD, ESMT Berlín e IMD.

