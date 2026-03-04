Nasuni adquiere Resilio para transformar el acceso a archivos del usuario final y la orquestación de datos para equipos empresariales distribuidos

La sincronización de archivos de alto rendimiento y la aceleración perimetral fortalecen la plataforma de datos de archivos líder de Nasuni

BOSTON, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, una empresa líder en gestión de datos no estructurados, anunció hoy que ha adquirido Resilio, Inc, pionera en tecnología de aceleración de borde y sincronización de archivos de alto rendimiento.

La adquisición refuerza la capacidad de Nasuni para ayudar a las empresas a mejorar el acceso a los archivos de los usuarios finales, eliminando la fricción en la forma en que los equipos distribuidos acceden y colaboran en el contenido compartido. Al combinar los servicios de archivos nativos en la nube de Nasuni con la tecnología de sincronización y almacenamiento en caché de Resilio, la plataforma unificada ofrecerá acceso de alta velocidad a archivos compartidos en oficinas, ubicaciones remotas y entornos de trabajo híbridos sin depender de acceso basado en VPN, soluciones puntuales desconectadas ni costosas limitaciones de hardware.

La adquisición respalda la estrategia de Nasuni de mejorar la productividad de los equipos, facilitando el acceso al contenido global crítico dondequiera que se trabaje, a la vez que permite a los equipos de TI mantener un control, una seguridad y una gobernanza centralizados a medida que los entornos escalan. Además, la adquisición abre nuevas oportunidades centradas en la transferencia y orquestación de datos de alta velocidad, incluyendo el soporte para ubicaciones remotas con ancho de banda limitado.

"Nos complace dar la bienvenida al equipo de Resilio a Nasuni", comentó Sam King, consejero delegado de Nasuni. "Nuestros clientes ya confían en Nasuni para gestionar, proteger y activar los datos de sus archivos empresariales a escala global. Con Resilio, ampliamos nuestra plataforma para ayudar a mejorar la productividad empresarial, a la vez que seguimos simplificando las operaciones y protegiendo los entornos de TI".

Resilio es conocido por su velocidad, resiliencia y flexibilidad para ofrecer acceso a archivos de alto rendimiento incluso en entornos remotos o con limitaciones de ancho de banda. Su integración con la Plataforma de Datos de Archivos Nasuni está diseñada para reducir la dependencia de VPN y herramientas de sincronización independientes, a la vez que amplía la compatibilidad con una gama más amplia de cargas de trabajo empresariales.

"Estamos orgullosos del trabajo que ha realizado el equipo de Resilio, y unirnos a Nasuni representa un gran paso adelante para nuestros empleados y clientes", explicó Eric Klinker, consejero delegado de Resilio. "Juntos, esperamos ayudar a las organizaciones a colaborar de forma más eficaz en contenido crucial, independientemente de su ubicación".

"Resilio complementa nuestra estrategia para la Plataforma de datos de archivos Nasuni, reforzando aún más nuestro liderazgo en acceso a datos de alta velocidad, distribución y almacenamiento en caché inteligente en el borde", afirmó Nick Burling, director de Producto de Nasuni. "Al acelerar el acceso a los datos distribuidos y su disponibilidad en todos los entornos, ayudamos a nuestros clientes a impulsar de forma más eficiente sus iniciativas de IA y análisis, garantizando que los equipos puedan aprovechar de forma segura los datos correctos, en el lugar y momento adecuados para obtener mejores perspectivas y resultados".

Tras la adquisición, Nasuni y Resilio se centran en el éxito del cliente mientras inician una integración gradual de equipos, tecnología y operaciones. Los clientes y socios actuales pueden esperar seguir recibiendo el mismo nivel de servicio y soporte.

A medida que Nasuni continúa implementando su estrategia de plataforma en constante evolución, la compañía planea compartir actualizaciones adicionales en las próximas semanas. Para más información, haga clic aquí.

KPMG Corporate Finance actuó como asesor bancario de inversión exclusivo de Resilio para la adquisición.

Acerca de Resilio

Resilio ofrece soluciones de movimiento de datos de alto rendimiento basadas en una arquitectura moderna que permite a las empresas avanzar con mayor rapidez y obtener una ventaja competitiva gracias a una accesibilidad superior a los datos a cualquier escala. Su plataforma Active Everywhere impulsa los flujos de trabajo intensivos en datos más exigentes para organizaciones líderes en los sectores de arquitectura e ingeniería, medios de comunicación y entretenimiento, servicios financieros y más. Para más información, visite www.resilio.com.

Acerca de Nasuni

Nasuni ofrece una plataforma líder de próxima generación de NAS definido por software y gestión de datos no estructurados (UDM) que unifica el almacenamiento, la protección y la gestión de datos empresariales no estructurados en cualquier nube importante. Impulsada por su sistema de archivos global patentado UniFS®, esta arquitectura única fusiona el almacenamiento de objetos en la nube con los servicios de archivos empresariales para permitir una escalabilidad ilimitada, resiliencia frente al ransomware, colaboración global y preparación para la IA.

Nasuni se conecta con sus clientes dondequiera que estén. Ya sea que estén modernizando el almacenamiento local u optimizando entornos multicloud para reducir costes y riesgos, la plataforma Nasuni ayuda a mejorar los resultados empresariales. También impulsa la gobernanza, el descubrimiento y la orquestación de datos para preparar datos no estructurados para su uso en soluciones de IA. Con la confianza de empresas globales en más de 70 países, Nasuni mantiene un índice de satisfacción del cliente del 98%. La compañía ha recibido innumerables reconocimientos por su compromiso con el liderazgo del sector, la optimización estratégica de costes, el éxito del cliente y la innovación. Para más información, visite www.nasuni.com.

