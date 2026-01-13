(Información remitida por la empresa firmante)

- Nasuni nombra nuevo director de tecnología y director financiero para acelerar la innovación, la escala operativa y la expansión global

Ejecutivos experimentados suman una excelencia financiera y de ingeniería comprobada para guiar el crecimiento continuo de Nasuni

BOSTON, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, empresa líder en gestión de datos no estructurados, anunció hoy los nombramientos de Jerry Carter como director de Tecnología y de Ross Grainger como director financiero. Estas incorporaciones al equipo ejecutivo refuerzan el compromiso de Nasuni con el éxito general de sus clientes, la excelencia operativa, la innovación de productos y el crecimiento global sostenible.

"A medida que el panorama de datos evoluciona rápidamente con nuevas oportunidades, especialmente para ayudar a las empresas a aprovechar al máximo el valor de sus datos no estructurados para la IA, estamos ampliando nuestro equipo de liderazgo para satisfacer mejor las cambiantes necesidades de datos de nuestros clientes mediante una innovación audaz y una excelencia inquebrantable", declaró Sam King, consejero delegado de Nasuni. "Tanto Jerry como Ross aportan una excepcional experiencia de liderazgo y un profundo conocimiento del sector que ayudará a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de datos e IA con mayor confianza y rapidez. A medida que continuamos escalando e innovando, estas nuevas perspectivas serán fundamentales para impulsar nuestra estrategia tecnológica y ofrecer un valor aún mayor a los clientes a los que servimos".

Ross y Jerry se unirán a Nasuni con la siguiente experiencia de la que podrán sacar provecho:

Jerry Carter, director de Tecnología: Carter es un líder de ingeniería experimentado con una sólida trayectoria impulsando la transformación del software empresarial. Sus inicios profesionales en desarrollo de código abierto y arquitectura de sistemas, especialmente en puestos de ingeniería en VA Linux y Hewlett-Packard, sentaron las bases del rigor técnico y la innovación impulsada por la comunidad. En Anyway Software, ascendió de ingeniero a director de tecnología, guiando múltiples cambios de producto y ayudando a posicionar a la empresa para su exitosa adquisición por EMC. Durante sus 13 años en Dell Technologies, Carter dirigió la ingeniería de las principales líneas de producto, implementó una transformación ágil a gran escala y supervisó equipos globales, acelerando los ciclos de lanzamiento y mejorando la calidad de los productos. Carter también cuenta con una amplia experiencia en la creación de potentes sistemas de gestión de datos escalables, así como en la aplicación de IA para optimizar la inteligencia de los productos y la eficiencia de la ingeniería. En Nasuni, aportará un enfoque de liderazgo centrado en las personas y la innovación, enfocado en la creación de equipos de alto rendimiento, el avance de la visión tecnológica de la empresa y el escalamiento de la plataforma para afrontar los retos actuales de la IA y los datos.

Carter es un líder de ingeniería experimentado con una sólida trayectoria impulsando la transformación del software empresarial. Sus inicios profesionales en desarrollo de código abierto y arquitectura de sistemas, especialmente en puestos de ingeniería en VA Linux y Hewlett-Packard, sentaron las bases del rigor técnico y la innovación impulsada por la comunidad. En Anyway Software, ascendió de ingeniero a director de tecnología, guiando múltiples cambios de producto y ayudando a posicionar a la empresa para su exitosa adquisición por EMC. Durante sus 13 años en Dell Technologies, Carter dirigió la ingeniería de las principales líneas de producto, implementó una transformación ágil a gran escala y supervisó equipos globales, acelerando los ciclos de lanzamiento y mejorando la calidad de los productos. Carter también cuenta con una amplia experiencia en la creación de potentes sistemas de gestión de datos escalables, así como en la aplicación de IA para optimizar la inteligencia de los productos y la eficiencia de la ingeniería. En Nasuni, aportará un enfoque de liderazgo centrado en las personas y la innovación, enfocado en la creación de equipos de alto rendimiento, el avance de la visión tecnológica de la empresa y el escalamiento de la plataforma para afrontar los retos actuales de la IA y los datos. Ross Grainger, director financiero: Grainger es un ejecutivo financiero experimentado con una sólida trayectoria en el crecimiento de empresas SaaS B2B a nivel global. Sus inicios en contabilidad pública en RSM sentaron las bases de un sólido éxito financiero. En WebPT, Grainger creó el equipo de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) desde cero, redujo la rotación de personal controlable mediante un mejor análisis de liderazgo y lideró la empresa en múltiples adquisiciones. Más recientemente, como Director Financiero de Paradox, contribuyó a un drástico aumento de los ingresos de la empresa durante seis años, junto con la expansión global del equipo, cinco adquisiciones y la posterior venta de la empresa a Workday. En Nasuni, Grainger actuará como socio estratégico del equipo directivo, garantizando la inversión de capital en las oportunidades de crecimiento adecuadas para escalar la plataforma y respaldar las estrategias de inteligencia artificial e inteligencia de datos de los clientes.

A medida que las empresas reconocen el inmenso valor que los datos no estructurados aportan a sus iniciativas de IA, Nasuni y su equipo directivo ampliado se encuentran en una posición privilegiada para ayudarlas a lograr mayores ahorros de costes, proteger sus datos, optimizar el rendimiento y prepararse para la IA a gran escala. Para obtener más información sobre Nasuni y su plataforma transformadora de gestión de datos no estructurados, visite: www.nasuni.com.

Acerca de Nasuni

Nasuni ofrece una plataforma líder de próxima generación de NAS definido por software y gestión de datos no estructurados (UDM) que unifica el almacenamiento, la protección y la gestión de datos empresariales no estructurados en cualquier nube importante. Impulsada por su sistema de archivos global patentado UniFS, esta arquitectura única fusiona el almacenamiento de objetos en la nube con los servicios de archivos empresariales para permitir una escalabilidad ilimitada, resiliencia frente al ransomware, colaboración global y preparación para la IA.

Nasuni se conecta con los clientes dondequiera que estén. Ya sea que estén modernizando el almacenamiento local u optimizando entornos multicloud para reducir costes y riesgos, la plataforma Nasuni ayuda a mejorar los resultados empresariales. También impulsa la gobernanza, el descubrimiento y la orquestación de datos para preparar datos no estructurados para su uso en soluciones de IA.

Nasuni, con la confianza de empresas globales en más de 70 países, mantiene un índice de satisfacción del cliente del 98%. La empresa ha recibido innumerables reconocimientos por su compromiso con el liderazgo en el sector, la optimización estratégica de costes, el éxito del cliente y la innovación. Para más información, visite www.nasuni.com.

Contactos de mediosEstados Unidos: Hannah JohnstonV2 CommunicationsTel: 617-426-2222E-mail: nasuni@v2comms.com

Europa: Beth CollinsonWaters AgencyTel: +44 (0)7591 004 738E-mail: nasunipr@watersagency.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1841258...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nasuni-nombra-nuevo-director-de-tecnologia-y-director-financiero-302656448.html