Nasuni ofrece una plataforma de datos de archivos operativa (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Nasuni ofrece una plataforma de datos de archivos operativa, primera en su tipo, para la era de la IA con las incorporaciones de AI Activate, Enterprise Search, Resilio 6.0 y DryvIQ

Libera el valor de los datos no estructurados para las personas y la IA, reduce los costes de infraestructura e IA, fortalece la resiliencia y mejora la productividad

BOSTON, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, una empresa líder en infraestructura de IA diseñada específicamente para datos no estructurados, anunció hoy la disponibilidad general de AI Activate y Resilio 6.0, y el lanzamiento de Enterprise Search para los clientes más adelante en este trimestre. Estas capacidades, sumadas a la reciente adquisición de DryvIQ, integran inteligencia de contenido, gobernanza automatizada, acceso y búsqueda de archivos de alto rendimiento y activación de IA bajo gobernanza en la plataforma Nasuni File Data Platform.

Juntos, crean una plataforma de datos de archivos operativos pionera en su clase para gestionar, proteger y activar datos no estructurados a gran escala desde un espacio de nombres global único. Las personas y la IA trabajan con los mismos datos actualizados: no hay copias separadas para la IA ni necesidad de reconfigurar permisos.

A medida que los modelos de IA se vuelven más accesibles, la ventaja competitiva se desplaza hacia aquello que las empresas poseen de forma exclusiva: sus datos y contextos propios. Gran parte de esta información reside en archivos operativos en constante cambio que resultan difíciles de comprender, acceder y utilizar de forma segura para la IA. El resultado es que la mayoría de las empresas afirman que sus proyectos de IA no están cumpliendo sus objetivos, según un estudio de Nasuni realizado entre 1.000 organizaciones. Gartner, en su artículo titulado How to Architect Your Enterprise Data Stack for AI at Scale, (Cómo diseñar la arquitectura de su pila de datos empresariales para la IA a gran escala), señala que "la gestión de datos tradicional no puede ofrecer la velocidad, la escalabilidad ni la confianza necesarias para respaldar la IA empresarial". Además, "más del 75 % de las organizaciones priorizan actualmente las inversiones en datos preparados para la IA, y citan la preparación de los datos como uno de los principales obstáculos para el éxito de esta tecnología".*

"La IA empresarial ha superado la etapa de las expectativas exageradas para enfrentarse a la parte más difícil", afirmó Sam King, consejero delegado de Nasuni. "Muchas organizaciones han logrado una adopción generalizada de los LLM, pero transformar ese uso en un valor empresarial cuantificable está resultando mucho más complejo. El aumento de los costes de los tokens, las limitaciones en las implementaciones a escala de producción y una gobernanza de datos que no ha evolucionado al mismo ritmo están sacando a la luz el verdadero desafío: la ventaja competitiva no reside en el modelo, sino en los datos propios, el contexto empresarial y la inteligencia de la organización. La mayoría de las empresas no comprenden plenamente los datos que poseen ni pueden activarlos de forma segura para la IA. Precisamente eso es lo que nos propusimos resolver: ayudar a las empresas a entender sus datos y a poner en práctica su propia inteligencia de manera segura. Hoy cumplimos esa promesa con funcionalidades desarrolladas sobre nuestra arquitectura de plataforma de datos de archivos, ya consolidada. Nos entusiasma seguir innovando junto a nuestros clientes y socios para continuar impulsando esta plataforma, pionera en su género".

Nuevas funcionalidades de Nasuni File Data Platform:

Inteligencia y gobernanza de contenidos: La recientemente adquirida DryvIQ amplía la capacidad de Nasuni para comprender, gestionar y proteger datos de archivos en más de 40 repositorios, incluidos Microsoft 365, Google Drive, Box, Amazon S3 y sistemas NAS locales. DryvIQ clasifica contenidos en 550 formatos de archivo y más de 75 idiomas, identifica datos PII, PHI y PCI, y analiza cientos de terabytes al día. Las empresas pueden comprender qué datos poseen, identificar y clasificar aquellos que son valiosos, de riesgo, redundantes, obsoletos o triviales, y aplicar políticas de gobernanza automatizadas en todo su ecosistema de datos.

Acceso a IA con gobernanza: AI Activate, disponible de forma general desde el 30 de septiembre, conecta la IA directamente con los datos de archivos empresariales mediante el protocolo abierto Model Context Protocol (MCP). AI Activate se basa en un índice de metadatos y contenidos, lo que permite a la IA dedicar menos tiempo y consumir menos tokens en la búsqueda de datos relevantes, centrándose más en razonar sobre los datos adecuados. Los permisos se aplican antes de que la IA acceda a cualquier contenido, permitiendo así que las plataformas y agentes de IA compatibles con MCP operen directamente sobre archivos activos en lugar de utilizar una copia independiente.

Búsqueda empresarial: Esta nueva oferta, que pronto estará disponible para los clientes, incorpora una función de búsqueda de texto completo totalmente alojada y con reconocimiento de permisos en todo el entorno de archivos operativos; de este modo, el mismo conocimiento corporativo resulta descubrible para las personas y accesible para la IA.

Entrega de alta velocidad en el borde (Edge Delivery): Resilio 6.0 extiende la plataforma Nasuni hasta el borde de la red, utilizando una distribución entre pares (P2P) para transferir y entregar datos de archivos bajo políticas de control a velocidades de hasta 200 Gbps sobre hardware estándar. Sin VPN, sin dispositivos de almacenamiento en caché especializados y sin infraestructura dedicada. Los equipos en obras de construcción, estudios, oficinas de campo y buques de prospección pueden trabajar con datos de archivos gestionados globalmente a velocidad local.

"Todas las decisiones arquitectónicas que hemos tomado se basan en un principio fundamental: contar con una única copia maestra de los datos, disponible allí donde el negocio la necesite", afirmó Nick Burling, director de producto de Nasuni. "Un espacio de nombres global, el versionado inmutable, la aplicación nativa de permisos y el almacenamiento de objetos propiedad del cliente permiten a las empresas cumplir con los requisitos de soberanía y residencia de datos sin fragmentar su entorno en silos regionales. Asimismo, esto evita que los equipos de seguridad tengan que aprobar un nuevo flujo de datos cada vez que la empresa adopta una herramienta de IA; los permisos y controles ya establecidos se aplican automáticamente, tanto para los usuarios como para los agentes".

Resultados reales de clientes

Los clientes de Nasuni ya están reduciendo los costes de infraestructura, acelerando la recuperación y mejorando la productividad, al tiempo que amplían sus bases de datos para dar soporte a aplicaciones y agentes de IA.

McKim and Creed consolidó 27 servidores de archivos en Nasuni; los ingenieros que trabajan en remoto reportaron un aumento del 50 % en la productividad durante las pruebas iniciales de Resilio. Actualmente, la empresa está conectando su plataforma interna de IA —desarrollada sobre Azure Foundry— con datos que abarcan décadas de historial de proyectos mediante AI Activate.

Wood ha pasado de un entorno heredado y fragmentado a una plataforma global bajo gobernanza, y ahora puede aprovechar AI Activate para conectar herramientas empresariales de IA con sus datos de archivos. "Ya no se trata tanto de una conversación sobre soporte técnico, sino de una conversación sobre cómo habilitar capacidades para el negocio", afirmó Jamie Alberts, CISO y vicepresidente de TI de Wood. "Gracias a AI Activate, ahora podemos utilizar una interfaz que todos ya conocen, ya sea Copilot, ChatGPT o Claude, y esta puede acceder a la información y ejecutar realmente estas funciones para nuestros usuarios".

Omnicom Group lleva más de una década utilizando Nasuni a escala de petabytes, lo que le ha permitido eliminar la infraestructura de copias de seguridad para datos no estructurados y reducir el tiempo de recuperación ante ataques de ransomware de días a minutos. Ahora, la compañía puede activar sus datos no estructurados para la IA mediante AI Activate y Enterprise Search.

PSYCHIC: Un marco de referencia para la preparación de datos para IA

Mientras las empresas se apresuran a preparar sus datos para la IA, existe poco consenso sobre lo que realmente significa contar con "datos preparados para la IA". Nasuni presentó PSYCHIC, un marco de referencia neutral —independiente de proveedores— diseñado para disipar dicha confusión y ofrecer a las organizaciones un enfoque común para comprender, debatir y evaluar sus necesidades de datos para IA. Basado en investigaciones realizadas en 1.000 empresas, conversaciones con analistas del sector y comentarios de los clientes, PSYCHIC define siete propiedades:

Exclusivo: ¿Puede la IA acceder a los datos, el conocimiento y el contexto únicos de su empresa?

Seguro: ¿Puede la IA utilizar los datos no estructurados de forma segura?

Suyo: ¿Mantiene usted el control sobre lo que sucede con los datos?

Actual: ¿Trabaja la IA con la versión más reciente de la situación actual?

Híbrido: ¿Puede llevar la IA hasta sus datos, independientemente de dónde residan?

Indexado: ¿Puede la IA encontrar la información adecuada de manera rápida y eficiente?

Continuo: ¿Puede la IA acceder y utilizar el conocimiento acumulado a lo largo de años de archivos y proyectos?

El marco proporciona a los consejos de IA y a los líderes de TI, datos, seguridad y negocio un lenguaje común para identificar brechas, alinear prioridades y determinar qué necesita su base de datos para respaldar las aplicaciones y los agentes de IA.

Más información

Vea un video del director de producto de Nasuni, Nick Burling

Explore la Nasuni File Data Platform en nasuni.com/platform

Más información sobre PSYCHIC en nasuni.com/psychic

* Artículo de Gartner: How to Architect Your Enterprise Data Stack for AI at Scale, 17 de julio de 2026. GARTNER es una marca comercial de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

Acerca de Nasuni

Nasuni es una empresa de infraestructura de IA diseñada específicamente para datos no estructurados. La plataforma Nasuni File Data Platform gestiona, protege y activa los datos de archivos operativos donde se desarrolla el trabajo empresarial, proporcionando una base segura y gobernada para los equipos de la empresa y la IA que los respalda.

Construida sobre el exclusivo sistema de archivos nativo de la nube de Nasuni, la plataforma crea un espacio de nombres global único que abarca tanto la nube como el borde de la red. Combina escalabilidad empresarial, ciberresiliencia, inteligencia de contenido, acceso de alto rendimiento y activación segura de IA para ayudar a las empresas a reducir costes y riesgos, mejorar la productividad y extraer mayor valor de sus datos propios.

Más de 1.300 empresas en todo el mundo confían en Nasuni, que cuenta con un índice de satisfacción del cliente del 98 %. Obtenga más información en www.nasuni.com.

Contactos para medios

EE.UU.: Hannah FairbanksV2 Communications617-426-2222nasuni@v2comms.com Europa: Beth CollinsonBracken PR+44 (0)7591 004 738nasuni@brackenpr.com

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