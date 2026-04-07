Nasuni presenta una estrategia ampliada, mejoras de marca y plataforma para activación de datos de archivos (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Nasuni presenta una estrategia ampliada, mejoras de marca y plataforma para la activación de datos de archivos con el fin de maximizar las inversiones en IA y la productividad

A medida que se acelera la adopción de la IA, aumentan los costes del hardware y los equipos distribuidos dependen de un acceso a archivos resiliente, Nasuni ofrece la base que las empresas necesitan

BOSTON, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, plataforma líder de datos no estructurados para equipos empresariales e IA, presentó hoy su estrategia ampliada de marca y productos (que incluye las nuevas ofertas Active Everywhere y AI Activate), reflejando su evolución para impulsar el futuro del trabajo colaborativo. Aprovechando el impulso reciente, desde la adquisición de Resilio hasta la apertura de un nuevo centro de innovación y un ecosistema multicloud ampliado, Nasuni está invirtiendo en toda la empresa para satisfacer las necesidades operativas de sus clientes en la era de la IA.

A medida que las empresas adoptan flujos de trabajo impulsados por IA en equipos distribuidos, se enfrentan a la volatilidad de la infraestructura, el aumento de los costes del hardware, los desafíos de gobierno de datos y las amenazas de ransomware. La capa de archivos operativos, donde residen datos críticos como diseños, registros financieros, documentación de proyectos y activos multimedia, se ha vuelto más crucial que nunca.

"El panorama tecnológico empresarial se encuentra en un punto de inflexión, y la arquitectura central de nuestra plataforma se diseñó para este momento", indicó Sam King, consejero delegado de Nasuni. "Nasuni ha sido pionera en el almacenamiento de archivos en la nube desde su fundación. Con permisos integrados, control de versiones, protección y un espacio de nombres global, ahora también estamos especialmente diseñados para impulsar el trabajo empresarial en la era de la IA. Nos enorgullece dar soporte a más de 1.300 clientes en sectores que impactan nuestra vida cotidiana, como la fabricación, las ciencias biológicas, la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC), la energía y los medios de comunicación. Nuestra identidad de marca mejorada, las capacidades de nuestra plataforma y las recientes inversiones reflejan nuestro compromiso con estos clientes y nuestra dedicación a ofrecer al mercado soluciones líderes para la gestión de datos no estructurados".

Una marca para la próxima era del trabajo empresarial

La nueva marca de Nasuni marca la evolución de la compañía, que pasa de ser innovadora en el almacenamiento de archivos en la nube a convertirse en la plataforma de datos no estructurados para equipos empresariales e inteligencia artificial. Esta nueva identidad refleja la expansión de su misión estratégica y la convicción de que los mejores resultados se obtienen cuando los equipos empresariales cuentan con datos fiables y el respaldo de la IA, todo ello bajo una misma base gobernada. Como eje central de esta evolución, Nasuni priorizará a sus clientes en cada proyecto, celebrando su labor y el impacto que generan en los sectores en los que operan.

"A medida que expandimos nuestras operaciones globales, una base de datos segura y bien gestionada es fundamental", destacó Dan Poon, responsable de Infraestructura y Seguridad de TI en Marmon Crane Services (una empresa de Berkshire Hathaway). "Nos centramos en mejorar el acceso y el aprovechamiento de los datos operativos en todas las regiones para impulsar la eficiencia y respaldar nuestra estrategia de IA y automatización. Nasuni es un socio estratégico que nos ayuda a unificar y gestionar los datos no estructurados, lo que permite un acceso más rápido a la información crítica, al tiempo que se mantienen los estándares de gobierno, seguridad y cumplimiento que exige nuestro negocio".

Nuevas capacidades de la plataforma: equipos más rápidos, IA más inteligente, una base de confianza unificada

Nasuni presenta dos nuevas funcionalidades de plataforma diseñadas para aumentar la productividad de los equipos empresariales y suministrar a los sistemas de IA que los respaldan un acceso controlado a la misma base de datos de archivos fiable.

Resilio Active Everywhere v6 ( vista previa en el segundo trimestre; disponibilidad general en el tercer trimestre de 2026 ):

La versión 6 de la solución Active Everywhere mejora la integración con la plataforma Nasuni, proporcionando a los equipos de borde acceso a velocidad LAN a datos de archivos controlados sin necesidad de dispositivos de optimización WAN ni hardware de almacenamiento en caché propietario, para una amplia base de clientes de Nasuni. Al operar bajo el espacio de nombres, los permisos y la gobernanza existentes de Nasuni, Active Everywhere puede simplificar la infraestructura de borde, eliminando los costes de hardware que aumentan rápidamente.

AI Activate (vista previa solo por invitación en el segundo trimestre, disponibilidad general en el cuarto trimestre de 2026): AI Activate amplía el valor de la plataforma Nasuni a los agentes de IA y a los modelos de lenguaje de gran tamaño con el mismo acceso controlado y basado en permisos que los equipos empresariales utilizan a diario. Mediante el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), cualquier herramienta de IA autorizada puede descubrir, leer y actuar sobre los datos de los archivos dentro de los límites de confianza existentes, sin necesidad de canalizaciones de datos separadas, copias de datos ni nueva infraestructura. La IA trabaja directamente con los datos de los archivos, ya que la arquitectura central de Nasuni también es especialmente adecuada para crear canalizaciones de datos para la IA.

"La era de resolver los problemas de infraestructura de archivos con más hardware ha terminado", afirmó Nick Burling, director de producto de Nasuni. "La oferta es limitada, los costes aumentan y las empresas necesitan un modelo mejor. Nasuni adopta un enfoque completamente distinto: definido por software, nativo de la nube, proporciona la capa operativa de archivos donde ya residen sus datos. Además, la IA sin un contexto fiable genera ruido y riesgos. Nasuni está diseñado para ofrecer inteligencia de archivos indexada continuamente y con permisos, sobre la que la IA puede actuar con seguridad, basándose en la misma fuente de información fidedigna en la que confían los equipos empresariales a diario".

Para obtener más información sobre Nasuni, visite www.nasuni.com.

Acerca de Nasuni

Nasuni es una plataforma líder de datos no estructurados para empresas donde los datos de archivos son fundamentales tanto para las personas como para la IA. Impulsamos la capa operativa de archivos donde se realiza el trabajo, ayudando a las organizaciones a gestionar, proteger y activar los datos para que los equipos trabajen de forma más inteligente, reduzcan costes y operen de forma segura y sin límites.

Nasuni, basado en una arquitectura patentada que fusiona el almacenamiento de objetos en la nube con servicios de archivos empresariales (incluidos permisos, control de versiones y un espacio de nombres global), ofrece acceso a archivos de alto rendimiento, disponibilidad global de datos y una fuente única de información veraz, escalable, controlada y preparada para la IA en todas las principales plataformas en la nube.

Con la confianza de más de 1.300 empresas en todo el mundo, Nasuni ayuda a las organizaciones a modernizar su infraestructura de archivos, fortalecer la seguridad de los datos y respaldar las operaciones basadas en IA. Obtenga más información en www.nasuni.com.

Contactos para los mediosEstados Unidos: Hannah FairbanksV2 CommunicationsTel: 617-426-2222E-mail: nasuni@v2comms.com

Europa: Beth CollinsonBracken PRTel: +44 (0)7591 004 738E-mail: nasunipr@bracken-pr.com

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