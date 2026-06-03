NatGold Digital anuncia que NATG está lista para entrar en el mercado europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. ("NatGold" o "la compañía"), una empresa pionera en la minería digital de oro con un proceso pendiente de patente para desbloquear de forma sostenible el valor intrínseco de los recursos auríferos subterráneos mediante la tokenización basada en blockchain, ha dado a conocer hoy que NATG está lista para su comercialización en el mercado europeo y será accesible a los participantes elegibles en los 30 estados miembros del Espacio Económico Europeo tras la aceptación de la solicitud del Libro Blanco de NATG MiCA por parte de la autoridad europea competente.

"NATG se diseñó desde el principio como un activo digital de relevancia global, y la respuesta internacional a nuestro programa de reservas previas al mercado confirmó que el modelo de NatGold atrae a un público mucho más allá de cualquier país o mercado", declaró Andrés Fernández, consejero delegado de NatGold Digital Ltd. "La disponibilidad en el mercado europeo representa un importante paso adelante para impulsar la accesibilidad global del token y construir un acceso al mercado más amplio y responsable en las principales jurisdicciones de activos digitales. Esperamos anunciar la fecha de lanzamiento de NATG en Europa próximamente".

MiCA, el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos, es el marco normativo armonizado de la Unión Europea para los criptoactivos. Según MiCA, la admisión a negociación requiere la elaboración de un libro blanco del criptoactivo, su notificación a la autoridad competente y su publicación de conformidad con el reglamento. Para NatGold, la aceptación del Libro Blanco de NATG MiCA representa un paso importante para alinear NATG con el marco normativo del mercado europeo de activos digitales.

Con la próxima disponibilidad de NATG para los participantes elegibles del mercado en los 30 estados miembros del Espacio Económico Europeo, esta expansión europea representa un paso importante en la trayectoria de NatGold, que va más allá de su lanzamiento previamente anunciado en el mercado de valores estadounidense y se adentra en uno de los mercados de activos digitales más importantes del mundo, ampliando así la accesibilidad global del token NATG.

Esta expansión se basa en el interés internacional demostrado durante el programa de reservas previas al lanzamiento de NatGold, que concluyó con 133.518 NATG reservados por 17.466 personas en 162 países, lo que representa más de 469 millones de dólares en intereses de reserva brutos referenciados al BIV. Esta participación global ofreció una primera indicación del interés del mercado en el modelo de minería digital de NatGold y su potencial atractivo como activo de reserva de valor digitalmente nativo y alternativo a las monedas fiduciarias.

La fecha de disponibilidad de NATG en el mercado europeo se anunciará por separado. De conformidad con los requisitos de publicación de la Ley MiCA, el Libro Blanco de NATG para la Ley MiCA se ha publicado en el sitio web de NatGold, donde está disponible públicamente para su consulta.

Aviso importante de MiCA

El Libro Blanco de NATG MiCA se ha presentado de conformidad con los requisitos aplicables del Reglamento (UE) 2023/1114. Este documento se notificó al Banco Central de Irlanda el 3 de abril de 2026 y se publicó de conformidad con el artículo 9 de la Ley MiCA el 7 de mayo de 2026. La aceptación de la presentación no constituye una aprobación ni un respaldo de NATG por parte de ninguna autoridad competente, ni debe interpretarse como una recomendación o una evaluación de los méritos de NATG.

Acerca de NatGold Digital Ltd.NatGold Digital Ltd. es líder mundial en minería digital de oro y creador y operador de una plataforma no extractiva, con patente en trámite, diseñada para liberar el valor intrínseco de los recursos de oro subterráneos técnicamente verificados, que permanecen almacenados de forma segura en la naturaleza. Los tokens NatGold están estructurados para representar participaciones estandarizadas en Recursos Certificados NatGold, divulgados en Informes Técnicos Geológicos reconocidos internacionalmente, sin extracción, procesamiento ni movimiento físico del oro. El resultado es una alternativa superior al dinero fiduciario, diseñada para impulsar una reforma monetaria global.

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