National Inbound Tourism Association of Moldova: 3 motivos por los que visitar Moldavia

CHISINAU, Moldavia, 9 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- La República de Moldavia se está convirtiendo cada vez más en un destino turístico emocionante situado en el centro de Europa. Famosa por su rica historia, traduccion de hospitalidad duradera que se manifiesta así misma por medio del vino y la comida, Moldavia se enorgullece de anunciar el lanzamiento de tres nuevas rutas de vino como marco perfecto para explorar este destino de ruta poco trillado.

Las Wine Routes of Moldova se han adherido con éxito a la ITER VITIS ROUTE, la European Cultural Route of the Vine y la Wine 'Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne', promocionadas por medio de la European Federation Iter Vitis y certificada como 'Cultural Route of the Council of Europe' en el año 2009. 'Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne' busca como finalidad salvaguardar la biodiversidad del vino y destacar su capacidad única dentro de un mundo globalizado. La Association of Inbound Tourism (ANTRIM) de Moldavia se enorgullece de representar a Moldavia en este campo, desarrollando experiencias de vino auténticas e itinerarios de turismo de vino. Las Wine Routes of Moldova han abierto 7 itinerarios de vino y gastronomía únicos, visitas memorables a 30 bodegas, puertas de sótanos y salas de catas, acceso a 15 eventos de vino y docenas de experiencias culturales integradas.

Las Wine Routes of Moldova atraviesan tres áreas que cuentan con indicación geográfica protegida concedida. La Codru PGI Wine Route central representa la cifra más grande de bodegas, y es en ese lugar donde se pueden encontrar increíbles vinos blancos, tintos y burbujeantes. La Trajan's Wall PGI Wine Route se extiende desde la capital, Chisinau, hasta el Suroeste. Conocida por sus variedades de tinto, pasa a través del territorio autónomo de Gagauzia en Moldavia, que cuenta con influencia turca y una gastronomía diversa. La Stefan the Great PGI Wine Route, que empieza en Chisinau y sigue a través del Sureste, te lleva por un viaje que recorre unos vinos impresionantes, monumentos históricos y unos paisajes increíbles.

Lonely Planet comentó:

"Las Wine Routes of Moldova son una red de tres rutas, que llegan a las regiones de vino históricas del país sitas en Codru, Valul lui Traian y Stefan Voda. Las carreteras - comenzando en la capital, Chisinau - dan servicio en forma de pasillos culturales y de aventura que mapean los festivales, eventos y puntos clave de interés, como B&Bs, fortalezas, monasterios, reservas naturales y sitios arqueológicos. Para los viajeros, esta red proporciona itinerarios claros al tiempo que expone una autenticidad inmaculada y actitud de gourmet inesperada anclada a más de 5.000 años de historia dedicada a la creación de vinos y a un nivel destacado en la producción vinícola".- Lonely Planet, 2020

