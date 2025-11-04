(Información remitida por la empresa firmante)

- La NCCN celebra la ampliación del acceso al tratamiento del cáncer en África en la reunión AORTIC de 2025 con nuevas adaptaciones de la NCCN para el África subsahariana

Las directrices actualizadas para el tratamiento del cáncer reflejan un progreso significativo en la prestación de atención oncológica gracias a los esfuerzos de colaboración continuos para fortalecer los recursos oncológicos en toda la región

HAMMAMET, Túnez, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La National Comprehensive Cancer Network (NCCN), una alianza de centros oncológicos líderes en Estados Unidos, colaboró con la Coalición Africana contra el Cáncer y la Sociedad Americana contra el Cáncer para describir la evolución de las guías de tratamiento oncológico en África Subsahariana en los últimos años, durante la reunión bianual de la Organización Africana para la Investigación y la Formación en Cáncer (AORTIC) en Hammamet, Túnez. En el marco del evento, la Coalición Africana contra el Cáncer, la Sociedad Americana contra el Cáncer y la NCCN presentaron la transición de las guías de práctica clínica armonizadas a las nuevas Adaptaciones Internacionales de las Guías de la NCCN para África Subsahariana, lo que demuestra el gran progreso alcanzado en el acceso a la atención oncológica en toda la región.

El Programa Global de la NCCN ha colaborado con la Sociedad Americana contra el Cáncer, la Coalición Africana contra el Cáncer y otros grupos desde 2017. Ese año, las organizaciones anunciaron conjuntamente el lanzamiento de las Guías Armonizadas de la NCCN™ para África Subsahariana, impulsadas por el liderazgo de la Coalición Africana contra el Cáncer. Estos recursos, basados en las reconocidas Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines) en las que confían los profesionales de la atención oncológica de todo el mundo, emplearon un código de colores para representar tanto la atención óptima a la que aspiran los países de recursos bajos y medios como los enfoques pragmáticos para opciones de tratamiento eficaces en entornos con recursos limitados.

Para 2019, las Guías Armonizadas de la NCCN™ para África Subsahariana incluían recomendaciones basadas en la evidencia y el consenso de expertos para la prevención, detección, tratamiento y cuidados paliativos de prácticamente todos los tipos de cáncer en la región. A medida que la atención oncológica en la región ha avanzado, estos recursos se han adaptado a las Adaptaciones Internacionales de la NCCN: las mismas herramientas de referencia adaptadas a la región que se utilizan en otras regiones del mundo. Actualmente existen 57 guías de la NCCN para África subsahariana en total.

"Los ministerios de salud y los proveedores de atención médica de toda África subsahariana han trabajado incansablemente para ampliar el acceso, fortalecer las capacidades e implementar una atención basada en la evidencia", afirmó Katy Winckworth-Prejsnar, MPH, directora del Programa Global de la NCCN. "Esta transición a las Adaptaciones de la NCCN refleja el progreso y reafirma las múltiples maneras en que esta región avanza hacia una atención oncológica de mayor calidad para todos".

Winckworth-Prejsnar presentó un resumen en nombre de la coalición en AORTIC que destacaba dicho progreso. Entre 2017 y 2024, la cantidad de opciones de tratamiento inaccesibles disminuyó del 82% al 54%. Esto indicó una expansión significativa en el acceso a técnicas de imagen, pruebas de biomarcadores, radioterapia y terapia sistémica para las personas de la región.

"Muchas terapias y tecnologías que antes estaban fuera del alcance ahora se están convirtiendo en opciones estándar, gracias a la dedicación constante de los médicos locales, los gobiernos y los socios globales comprometidos con la mejora de los resultados oncológicos en toda África subsahariana", indicó Winckworth-Prejsnar. "Aun así, queda mucho trabajo por hacer; las adaptaciones de la NCCN para África subsahariana representan una base para seguir ampliando el acceso a tratamientos esenciales en toda la región."

Las adaptaciones de la NCCN para África Subsahariana están disponibles gratuitamente en NCCN.org/adaptations o a través de la Virtual Library of NCCN Guidelines App.

Para obtener más información y acceder a otros recursos específicos de la región para profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores en varios idiomas, visite NCCN.org/global.

