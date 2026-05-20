(Información remitida por la empresa firmante)

-NCCN reafirma su compromiso con los recursos para el manejo del malestar relacionado con el cáncer en todo el mundo durante el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental.

La versión más reciente del Termómetro de Malestar y la Lista de Problemas de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) está disponible gratuitamente en más de 70 idiomas.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network (NCCN), una alianza de centros oncológicos líderes anuncia que la última versión del Termómetro de Angustia y Lista de Problemas de la NCCN, una herramienta de detección rápida y validada (escala de 0 a 10), está disponible en más de 70 idiomas para identificar y abordar la angustia del paciente. Los profesionales de la salud que atienden a pacientes con cáncer pueden evaluar de forma rápida y eficaz las preocupaciones mentales, físicas, sociales o espirituales que pueden dificultarles el afrontamiento del cáncer, sus síntomas o su tratamiento utilizando esta herramienta de una sola página.

Personas de todo el mundo pueden visitar NCCN.org/distress-thermometer para acceder gratuitamente a la herramienta de detección del termómetro de angustia de NCCN en los idiomas disponibles. NCCN también proporciona recursos gratuitos para guiar a los proveedores de atención en el manejo de la angustia, así como una versión recientemente actualizada para pacientes y cuidadores con lenguaje fácil de entender, imágenes y glosario, gracias a la financiación de la NCCN Foundation.

"El Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, que se celebra cada mayo, nos recuerda la importancia del bienestar socioemocional para las personas con cáncer", afirmó la Dra. Crystal S. Denlinger, consejera delegada, NCCN. "Una atención oncológica de alta calidad implica tratar a la persona en su totalidad, identificando y abordando cualquier inquietud práctica o psicológica que surja. Mantenemos actualizados el Termómetro de Angustia y la Lista de Problemas de la NCCN en decenas de idiomas para garantizar que todos tengan acceso al apoyo que necesitan".

El Termómetro de Angustia se descargó casi 7.000 veces en todo el mundo en 2025, principalmente en Alemania, Brasil, India, China y Suiza.

Un resumen de investigación presentado durante la Conferencia Anual NCCN 2026, y ahora disponible en JNCCN.org, por Babayan et al., validó el Termómetro de Angustia NCCN traducido como una herramienta útil y culturalmente apropiada para identificar la angustia psicológica en pacientes de habla armenia. Los hallazgos respaldan la integración de su uso para mejorar la atención oncológica. El Termómetro de Angustia NCCN ya había sido confirmado como un indicador eficaz de la angustia mediante un estudio independiente, revisado por pares, realizado en 25 países y publicado en Psycho-Oncology en 2022.

La lista completa de idiomas disponibles, además del inglés, incluye:

* Indica que hay varias versiones disponibles del idioma.

El Termómetro de Angustia de la NCCN es un elemento clave de las Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (Guías NCCN) para el Manejo de la Angustia. Forma parte de una biblioteca integral de guías basadas en la evidencia y consensuadas por expertos, mantenida por más de 2.000 especialistas multidisciplinarios que abarcan muchos tipos de cáncer, así como temas como el dolor, la fatiga, el abandono del tabaquismo y la supervivencia. Actualmente existen 91 Guías NCCN en total, que presentan las mejores prácticas para la atención de apoyo, además de la detección, la prevención y el tratamiento de casi todos los tipos de cáncer.

Existen más de 90 adaptaciones globales de las Guías NCCN y más de 180 traducciones, y casi la mitad de los usuarios registrados en NCCN.org se encuentran fuera de los Estados Unidos. Obtenga más información sobre los diversos recursos de la NCCN para mejorar la atención oncológica internacional visitando NCCN.org/global.

Acerca de la National Comprehensive Cancer NetworkLa National Comprehensive Cancer Network (NCCN) es una alianza sin ánimo de lucro de centros oncológicos líderes, dedicada a la atención al paciente, la investigación y la educación. La NCCN se dedica a definir y promover una atención y prevención del cáncer de calidad, eficaz, equitativa y accesible para que todas las personas puedan vivir mejor. Las Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (Guías NCCN) ofrecen recomendaciones transparentes, basadas en la evidencia y consensuadas por expertos para el tratamiento, la prevención y los servicios de apoyo del cáncer; son el estándar reconocido para la orientación clínica y las políticas en el manejo del cáncer, y las guías de práctica clínica más completas y actualizadas disponibles en cualquier área de la medicina. Las Guías NCCN para Pacientes brindan información experta sobre el tratamiento del cáncer para informar y empoderar a pacientes y cuidadores, con el apoyo de la NCCN Foundation. La NCCN también promueve la educación continua, las iniciativas globales, las políticas, la colaboración en investigación y la publicación en oncología. Visite NCCN.org para obtener más información.

Contacto para medios: Rachel Darwin267-622-6624darwin@nccn.org

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