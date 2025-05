NCCN se une a organizaciones mundiales en la primera reunión internacional de control del cáncer

(Información remitida por la empresa firmante)

-NCCN se une a organizaciones mundiales contra el cáncer en la primera reunión internacional de formación y mentoría sobre planes de control del cáncer

La National Comprehensive Cancer Network, con sede en Estados Unidos, se encuentra entre los grupos de hasta 75 países que participan en el Foro de Planificadores del Cáncer en Ginebra, Suiza.

GINEBRA, 14 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- La National Comprehensive Cancer Network (NCCN)— una alianza sin ánimo de lucro de importantes centros de cáncer en los Estados Unidos que publica pautas basadas en evidencia y en el consenso de expertos, se une a organizaciones globales para el primer Foro de Planificadores del Cáncer en Ginebra, Suiza, del 14 al 16 de mayo.

"Nos esforzamos cada día por mejorar el acceso a una atención oncológica de alta calidad, de alto valor y centrada en el paciente para todas las personas a nivel mundial", afirmó la Dra. Crystal S. Denlinger, consejera delegada de NCCN. "Nos enorgullece no solo asistir, sino también patrocinar esta importante reunión como parte de nuestro compromiso con la colaboración internacional contra el cáncer. Es crucial que cada país o región tenga acceso a planes oncológicos basados en la mejor evidencia disponible para optimizar la atención a las personas afectadas por el cáncer en todo el mundo".

El Foro de Planificadores del Cáncer es la primera reunión de este tipo dedicada a la formación, la mentoría y el apoyo a las personas responsables del desarrollo y la implementación de los Planes Nacionales de Control del Cáncer (NCCP). Está organizado y dirigido por The Union for International Cancer Control (UICC)—del que NCCN es miembro— con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la International Agency for Research on Cancer (IARC), la International Atomic Energy Agency (IAEA), y la International Cancer Control Partnership (ICCP).

Un reciente estudio publicado en Lancet Oncology se centró en una revisión global de los NCCP. El estudio contó con la participación de más de 70 expertos internacionales, incluyendo de la NCCN, que analizaron 98 NCCP y 58 planes para enfermedades no transmisibles (NCD) de países con todos los niveles de recursos. Si bien los resultados muestran avances en las estrategias nacionales generales contra el cáncer, persisten deficiencias en la financiación, el acceso y la integración de intervenciones basadas en la evidencia en los NCCP.

El Foro de Planificadores del Cáncer busca abordar estas deficiencias fomentando la colaboración, promoviendo la toma de decisiones basada en datos y garantizando que los planes de control del cáncer sean integrales, estén bien financiados y se implementen eficazmente. Algunos temas que se abordarán incluyen:

Mejores prácticas en el desarrollo e implementación de los NCCP

Argumentos a favor de la inversión en la planificación nacional para el control del cáncer

Estudios de caso sobre respuestas nacionales exitosas al cáncer

El papel de los registros de cáncer y la toma de decisiones basada en datos

El impacto de las leyes y las políticas en el control del cáncer

"Este foro histórico se celebra en un año crucial en el que las NCD, como el cáncer, son un foco de atención en la agenda de salud global", declaró Katy Winckworth-Prejsnar, MPH, directora del Programa Global de la NCCN. "Entre las próximas reuniones globales cruciales de este año se incluyen la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) y la Cuarta Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las NCD (HLM 4). Esperamos que los Estados miembros aprovechen las lecciones de este foro al promover los NCCP en el contexto del logro de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), las metas del Plan de Acción Mundial para las CND y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".

La NCCN está bien posicionada para contribuir a esta misión. Casi la mitad de los dos millones de usuarios registrados de las Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines) se encuentran fuera de Estados Unidos, representando a más de 190 países diferentes. El programa global de la NCCN colabora frecuentemente con expertos locales y regionales para crear guías y recursos de control del cáncer adaptados a las necesidades específicas de esa población. Esto incluye adaptaciones internacionales de las NCCN Guidelines, NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework™), y traducciones de NCCN Guidelines and NCCN Guidelines for Patients.

Todos los recursos globales sobre cáncer de NCCN están disponibles de forma gratuita en NCCN.org o a través de la Virtual Library of NCCN Guidelines App. Visite NCCN.org/global para más información.

Acerca de la National Comprehensive Cancer NetworkLa National Comprehensive Cancer Network (NCCN) celebra su 30º aniversario como alianza sin ánimo de lucro de centros oncológicos líderes, dedicada a la atención al paciente, la investigación y la educación. NCCN se dedica a definir y promover la atención y la prevención del cáncer de calidad, efectiva, equitativa y accesible para que todas las personas puedan vivir mejor. Las NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) ofrecen recomendaciones transparentes, basadas en la evidencia y consensuadas por expertos para el tratamiento, la prevención y los servicios de apoyo oncológicos; constituyen el estándar reconocido para la dirección y las políticas clínicas en el manejo del cáncer, y las guías de práctica clínica más completas y actualizadas disponibles en cualquier área de la medicina. Las NCCN Guidelines for Patients ofrecen información experta sobre el tratamiento del cáncer para informar y empoderar a pacientes y cuidadores, gracias al apoyo de la NCCN Foundation. NCCN también promueve la educación continua, las iniciativas globales, las políticas públicas, la colaboración en investigación y la publicación en oncología. Visite NCCN.org para obtener más información.

Contacto para medios:Rachel Darwin267-622-6624darwin@nccn.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nccn-se-une-a-organizaciones-mundiales-en-la-primera-reunion-internacional-de-control-del-cancer-302451505.html