Network Rail y CATALYST finalizan un proyecto piloto exploratorio en la ruta Wessex (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Network Rail y CATALYST finalizan un proyecto piloto exploratorio de análisis de riesgos mediante imágenes satelitales en la ruta Wessex

Este innovador proyecto piloto combinó datos de observación de la Tierra, análisis derivados de imágenes satelitales y pronósticos meteorológicos para explorar cómo identificar con mayor antelación los riesgos de inundación y vegetación, mejorando así la inspección y la toma de decisiones.

LONDRES, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Network Rail, el propietario y operador de la infraestructura ferroviaria de Gran Bretaña, y CATALYST (PCI Geomatics), un especialista en análisis de observación de la Tierra, han completado un proyecto piloto exploratorio que utilizó imágenes satelitales, análisis InSAR y pronósticos meteorológicos para investigar cómo se podrían identificar los riesgos derivados del clima para la infraestructura ferroviaria a lo largo de la ruta de Wessex antes de un evento.

El piloto de 12 semanas implicó la colaboración entre los equipos de Resiliencia y Operaciones de Ruta Wessex de Network Rail y CATALYST. El trabajo exploratorio produjo un prototipo de una solución de apoyo a la toma de decisiones basada en la observación de la Tierra [EO] que combina indicadores de riesgo derivados de satélites con pronósticos meteorológicos a corto plazo. La solución exploró cómo proporcionar visibilidad para responder a posibles inundaciones y riesgos de vegetación en una ruta hasta tres (3) días antes del clima pronosticado.

Antecedentes

La red ferroviaria británica está cada vez más expuesta a los peligros provocados por el clima. El calor extremo, las lluvias prolongadas y las condiciones cambiantes de la vegetación están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las vías, los terraplenes y los desmontes. Esto es particularmente grave en regiones donde la geología rica en arcilla, los densos corredores de vegetación y la exposición a los extremos del verano se combinan para crear un entorno operativo excepcionalmente desafiante.

El proyecto

El proyecto piloto combinó la experiencia operativa de Network Rail en la ruta Wessex, que abarca la principal zona de cercanías del suroeste de Londres, con las avanzadas capacidades de observación de la Tierra de CATALYST. El resultado es un prototipo que fusiona imágenes ópticas y de radar satelitales con conjuntos de datos meteorológicos para generar pronósticos de riesgo específicos para cada ubicación, correspondientes a tres tipos de peligro: deformación del terreno, caída de vegetación e inundaciones.

La solución utiliza un marco de dos partes que distingue entre la susceptibilidad persistente y la amplificación a corto plazo provocada por las condiciones meteorológicas. Un análisis de referencia cuantifica la vulnerabilidad subyacente de cada segmento ferroviario utilizando archivos de imágenes satelitales de tres años, modelos de altura de vegetación derivados de LiDAR y conjuntos de datos nacionales sobre inundaciones y relieve. Posteriormente, una capa de pronóstico aplica hasta tres días de pronóstico meteorológico (incluyendo la precipitación acumulada, la intensidad máxima de la lluvia y las ráfagas de viento) para identificar las zonas donde es probable que aumente el riesgo en un día determinado.

La solución también incorporó un panel de control web interactivo con un sistema intuitivo de clasificación mediante semáforos, para generar resultados actualizados diariamente en tres segmentos ferroviarios a lo largo de la ruta Wessex.

Beneficios

Las previsiones de riesgo derivadas de satélite tienen el potencial de mejorar significativamente la forma en que los operadores ferroviarios anticipan y responden a las interrupciones causadas por el clima. En el proyecto piloto, el prototipo identificó ubicaciones donde los riesgos de inundación o vegetación podrían ser elevados. Tras su posterior desarrollo y validación, esta información podría complementar la planificación de inspecciones y la priorización de recursos existentes. El proyecto piloto también exploró información que, cuando las condiciones empeoran, podría ayudar a los equipos de ruta a tomar decisiones operativas más fundamentadas, por ejemplo, sobre rutas, restricciones de velocidad y desbroce de vegetación.

Los primeros comentarios de los usuarios operativos de Network Rail en la ruta Wessex confirmaron que los resultados coincidían en general con las zonas de riesgo conocidas, y se señaló el riesgo de caída de árboles como una información potencialmente valiosa. Dado que actualmente las evaluaciones de vegetación se realizan solo cada tres años, un enfoque basado en satélites podría permitir una monitorización más frecuente y basada en datos, con el potencial de facilitar la identificación temprana de corredores de alto riesgo y un despliegue más eficiente de los equipos de vegetación.

Al demostrar la metodología en una de las regiones más sensibles al clima de Network Rail, el prototipo podría ampliarse para los operadores ferroviarios a nivel de toda la red, añadiendo clases de riesgo adicionales como el riesgo de incendios forestales y la adhesión de las hojas en otoño.

Citas

"Network Rail apoya el desarrollo continuo de tecnologías espaciales como parte de un conjunto de herramientas complementarias más amplio para la gestión de riesgos de infraestructura. Este proyecto piloto ha explorado cómo los conjuntos de datos derivados de satélites y la información meteorológica podrían proporcionar a los equipos operativos una visión más temprana de los posibles riesgos de vegetación e inundaciones. Esperamos ver cómo este tipo de capacidad sigue madurando en el sector de la observación de la Tierra, con el potencial de respaldar inspecciones e intervenciones más específicas, reducir las interrupciones evitables y seguir fortaleciendo la resiliencia en rutas sensibles al clima."Thomas Desmond, director de operaciones, Network Rail

"La infraestructura ferroviaria opera en la intersección de la geología, la vegetación y el clima, y es precisamente ahí donde la observación de la Tierra destaca. Al combinar datos InSAR, modelos de vegetación y datos de susceptibilidad a inundaciones con pronósticos meteorológicos a corto plazo, podemos proporcionar información más completa y oportuna: no solo dónde está el riesgo, sino también cómo cambia día a día. Este proyecto piloto es un paso importante para demostrar el potencial del análisis satelital para apoyar los esfuerzos de mitigación de riesgos de los operadores ferroviarios."June McAlarey, presidente y consejero delegado, CATALYST (una marca PCI Geomatics)

Notas a editores

Acerca de Network Rail Network Rail posee, opera, mantiene y desarrolla la infraestructura ferroviaria en Inglaterra, Escocia y Gales, que incluye 32.000 kilómetros de vías, 30.000 puentes, túneles y viaductos, y miles de señales, pasos a nivel y estaciones. El objetivo de Network Rail es conectar a personas y mercancías con sus destinos, impulsando la prosperidad económica del Reino Unido y contribuyendo a los objetivos de los gobiernos británico y escocés. Su función es gestionar una red ferroviaria segura, fiable y eficiente, y ofrecer un servicio ferroviario más sencillo, mejor y más sostenible para los usuarios y las comunidades.

Acerca de CATALYSTCATALYST, una empresa de PCI Geomatics, ofrece soluciones empresariales escalables aprovechando el poder de los datos de observación de la Tierra y el análisis basado en IA. Con más de 40 años de experiencia en procesamiento de imágenes e integración de datos, CATALYST colabora con agencias espaciales, proveedores de satélites y clientes comerciales en todo el mundo. CATALYST es la primera entidad comercial en ofrecer datos listos para el análisis, compatibles con la norma CEOS, tanto para imágenes satelitales SAR como ópticas.

Contactos para medios

CATALYST / PCI Geomatics: June McAlarey, mcalarey@catalyst.earth

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