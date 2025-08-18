¡NEV Dark Horse! LEPAS L8 define la estética de la conducción sofisticada con ADN tecnológico

(Información remitida por la empresa firmante)

WUHU, China, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La marca de vehículos de nueva energía (NEV) LEPAS, perteneciente al Grupo Chery, ha hecho un impresionante debut en el mercado internacional con su nuevo modelo L8. Con su pedigrí de 'Positive New Energy', el L8 integra la matriz tecnológica global y la filosofía de desarrollo avanzado del Grupo Chery, combinando innovación de vanguardia con una estética refinada para establecer un nuevo referente en experiencias de conducción sofisticadas.

El Grupo Chery, uno de los pioneros más tempranos de la tecnología híbrida en China, está acelerando su transición hacia el sector de los vehículos eléctricos nuevos (NEV). Con el respaldo de sus tres pilares fundamentales —dominio de la tecnología central en toda la cadena, normas que priorizan la seguridad y un ecosistema global abierto—, Chery ofrece vehículos que destacan por su eficiencia, rendimiento, inteligencia, seguridad y capacidad todoterreno.

En julio de 2025, Chery contaba con más de 17,18 millones de usuarios en todo el mundo, incluidos más de 5,17 millones en el extranjero. De enero a julio, el grupo vendió 424.737 vehículos eléctricos nuevos, lo que supone un aumento interanual del 87,7%, lo que lo sitúa entre los fabricantes de vehículos eléctricos nuevos de más rápido crecimiento. Las exportaciones de julio alcanzaron las 119.090 unidades (un aumento interanual del 31,9%), con un fuerte crecimiento de los modelos híbridos.

Fruto de la profunda tradición de Chery en I+D, el LEPAS L8 se basa en una plataforma específica para vehículos eléctricos y representa un nuevo referente en el desarrollo futuro. Su sistema super híbrido ofrece una eficiencia térmica del 44,5%, un consumo de combustible de 4,2 l/100 km en modo de batería agotada y una autonomía combinada superior a 1.400 km, lo que le permite alcanzar un 'triángulo de rendimiento' de eficiencia, resistencia y potencia. Incluso en modo de consumo cero, el sistema de climatización del L8 funciona durante 4 horas, manteniendo el confort de la cabina sin concesiones.

Reflejando la filosofía 'Positive New Energy', el diseño del L8 combina eficiencia aerodinámica y estética moderna. Las manillas de las puertas semiempotradas reducen la resistencia al aire y realzan su diseño tecnológico. Inspirado en la 'estética del leopardo', el L8 combina agilidad y fuerza con faros verticales y contornos fluidos para crear un perfil llamativo.

En el interior, el L8 adopta el concepto 'Sophisticated Drive' (conducción sofisticada), transformando la cabina en un 'tercer espacio refinado'. Con una longitud de 4.688 mm y una distancia entre ejes de 2.800 mm, se dirige al mercado mainstream de los SUV. La cabina envolvente, la interfaz limpia y el sistema de interacción inteligente ofrecen un lujo minimalista. Los asientos ergonómicos y la tecnología inteligente mejoran la comodidad y la usabilidad, ideales tanto para la vida diaria como para los viajes.

En el mercado actual de los vehículos eléctricos nuevos (NEV), el L8 demuestra que una experiencia NEV verdaderamente premium consiste en comprender las necesidades de los usuarios y la innovación, encarnando la filosofía 'Positive New Energy' de Chery.

