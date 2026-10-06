New World Medical obtiene la certificación MDR para la válvula para glaucoma Ahmed®, Ahmed ClearPath® y KDB GLIDE®

(Información remitida por la empresa firmante)

RANCHO CUCAMONGA, California, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- New World Medical se complace en anunciar que la válvula para glaucoma Ahmed (AGV), Ahmed ClearPath (ACP) y KDB GLIDE han obtenido la certificación conforme al Reglamento sobre Productos Sanitarios (MDR) de la Unión Europea. Estos productos ya se comercializaban en Europa bajo el marco de la anterior Directiva sobre Productos Sanitarios (MDD), y la certificación MDR representa una transición exitosa hacia los requisitos normativos actualizados de la Unión Europea.

Este importante hito refleja el compromiso continuo de la empresa de promover la atención del glaucoma y ampliar el acceso a opciones de tratamiento que preservan la visión, tanto para cirujanos como para pacientes en todo el mundo.

"Nos enorgullece alcanzar este importante hito para New World Medical", afirmó Raymond Kong, director comercial. "La certificación MDR refleja el enorme esfuerzo y la colaboración de toda nuestra organización, y nos permite seguir apoyando a los cirujanos de glaucoma en Europa con soluciones innovadoras para sus pacientes".

De cara al futuro, New World Medical trabaja para incorporar productos adicionales de su cartera a la certificación MDR, dando prioridad al Ahmed ClearPath ST (ACP ST), que actualmente cuenta con aprobación en más de 20 países de todo el mundo y se ha consolidado como una opción de tratamiento de confianza para los cirujanos que tratan el glaucoma refractario.

"Los cirujanos europeos han mostrado un interés creciente en el ACP ST, un dispositivo de drenaje para glaucoma de tubo fino y nueva generación, diseñado para ofrecer una mayor flexibilidad quirúrgica", indicó Raymond Kong. La certificación MDR del ACP supone un paso importante en la estrategia de crecimiento de New World Medical en Europa y sienta unas bases normativas sólidas para la futura expansión de la gama Ahmed ClearPath, incluido el ACP ST. La empresa trabaja activamente con su organismo notificado para obtener la certificación MDR del ACP ST y llevar esta tecnología innovadora a los cirujanos de toda Europa.

Este logro refuerza aún más la cartera global de productos para el glaucoma de New World Medical y respalda la misión de la empresa de preservar y mejorar la visión, así como de beneficiar a la humanidad mediante soluciones innovadoras para pacientes de todo el mundo.

Acerca de New World Medical

New World Medical fue fundada por el doctor A. Mateen Ahmed con la misión de beneficiar a la humanidad. New World Medical persigue este objetivo mediante el desarrollo y la fabricación de dispositivos quirúrgicos innovadores que ofrecen tratamientos para preservar la visión en pacientes con glaucoma.

La cartera de productos de New World Medical incluye sus dispositivos insignia: el dispositivo de drenaje para glaucoma líder en el mercado —la válvula para glaucoma Ahmed (Ahmed Glaucoma Valve)—, el Ahmed ClearPath, el KDB GLIDE, el sistema quirúrgico STREAMLINE y el sistema quirúrgico VIA360™.

Para aprender más sobre New World Medical, visite https://www.newworldmedical.com.

Contacto para los medios:

Raymond Kong Director comercial rkong@newworldmedical.com

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