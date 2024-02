NEXTCHEM (MAIRE) FIRMA CON PAUL WURTH LA LICENCIA E INGENIERÍA RELACIONADO CON LA TECNOLOGÍA NX CPO APLICADA PARA LA PRI

(Información remitida por la empresa firmante)

NextChem Tech aplicará su tecnología patentada de oxidación parcial catalítica (NX CPO), un proceso avanzado para producir gas de síntesis

El contrato está relacionado con el desarrollo de una planta a escala industrial para producir combustible de aviación sostenible a partir de hidrógeno verde y CO

MILÁN, 2 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- MAIRE anuncia que NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), a través de su filial NextChem Tech, ha firmado un contrato con Paul Wurth S.A., una filial de SMS group ('Paul Wurth'), y Norsk e-Fuel AS ('Norsk e-Fuel') de ingeniería y licencia relacionado con NX CPO que se aplicará en la primera planta a escala industrial capaz de producir SAF a partir de hidrógeno verde y CO biogénico en Mosjøen, Noruega. Esta será la primera fábrica construida por Norsk e-Fuel AS, un promotor de proyectos noruego respaldado por un sólido grupo de accionistas que incluye, entre otros, a Paul Wurth.

NextChem Tech aplicará su tecnología patentada NX CPO, un proceso innovador avanzado para producir gas de síntesis via una reacción muy rápida de oxidación parcial controlada. La aplicación de esta tecnología versátil a la producción de combustible sintético, contribuye a mejorar eficazmente el rendimiento de recuperación del carbono.

La primera planta que va a ser construida por Norsk e-Fuel tendrá una capacidad de producción de 40.000 tpa de e-Fuels y entrará en funcionamiento después de 2026. Según el diseño inicial, se construirán dos instalaciones adicionales con una capacidad de aproximadamente 80.000 tpa cada una, desde ahora hasta 2030. El objetivo es reducir eficazmente las actuales emisiones producidas por la aviación aprovechando el uso de tecnologías de vanguardia para producir e-Fuels.

Alessandro Bernini, consejero delegado de MAIRE, comentó: "Estamos orgullosos de ser parte de esta innovadora iniciativa tecnológica con SMS Group y Norsk e-Fuel destinada a industrializar la producción de e-Fuels en Noruega."

MAIRE S.p.A. lidera un grupo de tecnología e ingeniería que desarrolla e implementa soluciones innovadoras para permitir la Transición Energética. Ofrecemos soluciones de tecnología sostenible y soluciones integradas de ingeniería y construcción en fertilizantes nitrogenados, hidrógeno, carbono circular, combustibles, productos químicos y polímeros. MAIRE crea valor en 45 países y cuenta con más de 7.000 empleados, apoyados por más de 20.000 personas involucradas en sus proyectos en todo el mundo. MAIRE cotiza en la Bolsa de Milán (código "MAIRE"). Para más información, visite: www.mairetecnimont.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2286528...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nextchem-maire-firma-con-paul-wurth-la-licencia-e-ingenieria-relacionado-con-la-tecnologia-nx-cpo-aplicada-para-la-primera-planta-de-e-fuel-a-escala-industrial-de-norsk-e-fuel-en-noruega-302051873.html