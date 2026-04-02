(Información remitida por la empresa firmante)

- NICE otorga a Bell el premio al Socio Implementador de Integración del Año por Innovación en Experiencia del Cliente y Transformación Impulsada por IA

Este premio reafirma a Bell como un facilitador clave de la experiencia del cliente impulsada por IA en NICE CXone.

LONDRES, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration ha sido galardonada como Socio Implementador del Año por NICE, en reconocimiento a sus excepcionales contribuciones a la expansión de la adopción global de CXone Mpower, la plataforma de atención al cliente basada en IA de NICE.

Bell Integration es un NICE CX AI Gold Partner.

Los ganadores son seleccionados por su experiencia, demostrada a través de certificaciones avanzadas, y por su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y de gran impacto.

Una alianza diseñada para lograr una transformación integral

"Esta colaboración une a dos innovadores del sector para acelerar la adopción de tecnologías de IA de vanguardia, mejorando la experiencia del cliente y la eficiencia operativa en los centros de contacto de todo el mundo. Nuestra relación estratégica con NICE se ha ampliado para ofrecer soluciones completas, incluyendo CXOne y Enlighten, a nuestros clientes." – Faisal Abbasi, director ejecutivo de IA y Datos, Bell Integration

Con más de 350 profesionales de IA, Bell aporta una amplia experiencia en la aceleración de la transformación empresarial mediante soluciones de IA inteligentes y escalables, incluyendo IA con agentes y orquestación. Esta experiencia nos permite comprender plenamente y ofrecer el valor de las soluciones de NiCE Cognigy.

"La alianza de Bell Integration con NiCE es un verdadero placer. Son un socio estratégico excepcional y una organización fantástica con la que trabajar. Nuestra visión compartida para el futuro de la experiencia del cliente, basada en una estrategia centrada en la IA, está totalmente alineada." – Erika Sullivan-Pond, Gerente de Socios, Bell Integration.

Mirando hacia el futuro

Bell Integration espera continuar su colaboración con NiCE en 2026 y más allá, y mantiene su compromiso de ayudar a las organizaciones a transformar la experiencia de sus clientes mediante la poderosa combinación de la IA de Bell y la experiencia de NICE en CXone.

Acerca de Bell IntegrationFundada en 1995, Bell Integration es una empresa de servicios de TI, integración de sistemas y consultoría especializada en la nube, migración de centros de datos e inteligencia artificial (IA). Con presencia en mercados internacionales clave y una plantilla de más de 1000 personas en todo el mundo, incluyendo 350 especialistas en IA, Bell ofrece soporte integral para el ciclo de vida de TI: desde el suministro de tecnología y la consultoría estratégica hasta la ejecución de proyectos, los servicios gestionados y la retirada de activos.

Numerosas organizaciones globales de finanzas, telecomunicaciones, gobierno y sector público confían en Bell Integration para garantizar que sus servicios e infraestructura de TI estén siempre disponibles, sean escalables, sostenibles y resilientes.

Contacto para mediosFinola Sloyan, consultor de relaciones públicas | E pr@bell-integration.com

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