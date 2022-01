NICE recomienda el primer ECG basado en un smartphone para detectar la fibrilación auricular (2)

AliveCor’s KardiaMobile in use

El Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Asistencial de Reino Unido (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) recomienda el primer electrocardiograma (ECG) basado en un smartphone para la detección de la fibrilación auricular (FA) en personas con sospecha de FA paroxística en un entorno de monitorización ambulatoria

La recomendación de NICE [1] ofrece a los pacientes y a los médicos de toda Inglaterra y Gales el acceso a un ECG de calidad médica para facilitar el control domiciliario de la fibrilación auricular paroxística) sin necesidad de acudir a múltiples citas hospitalarias

La fibrilación auricular es un tipo de ritmo cardíaco irregular y una de las principales causas de ictus, que afecta a alrededor de 1,3 millones de personas en el Reino Unido, [2] de las cuales casi la mitad siguen sin ser diagnosticadas [3]

La fibrilación auricular paroxística se produce cuando los síntomas de la FA, como las palpitaciones, son intermitentes y desaparecen en los siete días siguientes a su aparición

MOUNTAIN VIEW, California, 12 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- AliveCor, líder mundial en tecnología de electrocardiograma (ECG) personal autorizada por la FDA, ha anunciado hoy que el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Asistencial (NICE) ha emitido una Guía de Tecnologías Médicas (MTG) en la que se recomienda KardiaMobile como opción para detectar la fibrilación auricular (FA) en personas con sospecha de FA paroxística, que presentan síntomas como palpitaciones y que son remitidas por un médico para la monitorización ambulatoria de ECG. KardiaMobile es el primer ECG personal recomendado por el NICE para su uso en el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra y Gales. KardiaMobile se prescribe por un profesional sanitario a las personas que experimenten síntomas de arritmia (ritmo cardíaco irregular) con más de 24 horas de diferencia. Las instrucciones de uso indican que todas las interpretaciones de los registros de ECG son revisadas por un profesional sanitario y se utilizan para apoyar la toma de decisiones clínicas.1

La FA, la forma más común de arritmia,2 es una de las principales causas de ictus.4 Casi la mitad de los 1,3 millones de personas que viven en el Reino Unido con FA no están diagnosticadas,2,3 lo que les expone a sufrir los efectos de esta grave forma de ictus que cambian la vida, y a menudo son devastadores.5 La detección y prevención de los accidentes cerebrovasculares es fundamental para el Plan a Largo Plazo del NHS6, en un esfuerzo por salvar miles de vidas y reducir los altos costes de la enfermedad: aproximadamente 3.000 millones de libras al año de costes directos para el NHS, con otros 4.000 millones de libras para la economía del Reino Unido en pérdida de productividad, discapacidad y cuidados informales.7

"Las tasas de diagnóstico de la FA en el Reino Unido antes de la pandemia ya eran demasiado bajas. Con las dificultades para acceder a la atención presencial y el aumento de los tiempos de espera, la preocupación es que las tasas de diagnóstico hayan disminuido aún más, dejando a miles de personas en riesgo de complicaciones cardiovasculares potencialmente mortales, como un accidente cerebrovascular relacionado con la FA", ha mencionado el profesor Matt Reed, profesor del Real Colegio de Medicina de Urgencias (RCEM), consultor y miembro de NRS en Medicina de Emergencia, NHS Lothian. "Con el NHS sobrecargado, es alentador que el NICE haya reconocido el valor de la utilización de la tecnología con inteligencia artificial para apoyar a los médicos. La recomendación de hoy de KardiaMobile, una herramienta digital validada clínicamente que permite a las personas controlar su ritmo cardíaco en casa, evitando la necesidad de acudir al hospital, es un gran avance para los servicios cardíacos".

Trudie Lobban MBE, fundadora y administradora de Arrhythmia Alliance & AF Association ha mencionado que muchas personas experimentan diversos síntomas, pero no se dan cuenta de que puede tratarse de un trastorno del ritmo cardíaco como la FA. Si no se busca atención médica, quedan expuestos a un riesgo mucho mayor de sufrir un accidente cerebrovascular relacionado con la FA. KardiaMobile puede utilizarse para monitorizar el ritmo cardíaco de una persona en cualquier momento, independientemente de que muestre o no signos o síntomas de FA. En última instancia, esto significa que la FA puede detectarse más rápidamente, lo que conduce a un diagnóstico más rápido y, por lo tanto, a la protección de más vidas contra los accidentes cerebrovasculares relacionados con la FA y las consecuencias de padecer FA.

KardiaMobile es el ECG personal más validado clínicamente del mundo. A diferencia de los ECG tradicionales, KardiaMobile ofrece una solución integral, sin parches e inalámbrica que puede utilizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. El usuario inicia un registro de ECG de 30 segundos en su smartphone a través de la aplicación Kardia -colocando dos dedos de cada mano en cada uno de los dos electrodos superiores-, lo que permite al paciente capturar de forma remota un registro de grado médico de su actividad cardíaca. KardiaMobile proporciona una detección instantánea de la FA, la bradicardia y la taquicardia, que son los principales indicadores de las enfermedades cardiovasculares. KardiaMobile también puede detectar el ritmo cardíaco normal, ofreciendo a los usuarios tranquilidad.

Comentando el anuncio, Priya Abani, CEO de AliveCor, dijo, "AliveCor se enorgullece de poder ofrecer el único ECG personal recomendado por el NICE para apoyar los servicios de atención cardíaca a distancia para los pacientes que no están delante de su cardiólogo. La recomendación de hoy no solo pone de manifiesto la superioridad clínica de KardiaMobile frente al estándar de atención actual, sino también su posición como una solución más coste efectiva, lo que garantiza su valor como herramienta clínica para apoyar el diagnóstico rápido de la FA".

La recomendación del NICE de KardiaMobile como tecnología médica clínica y coste efectiva, está respaldada por la evidencia de 27 estudios diferentes1, incluidos cinco ensayos clínicos controlados y aleatorios.8,9,10,11,12 Los datos presentados al NICE mostraron que KardiaMobile era cinco veces más eficaz para detectar problemas de ritmo cardíaco que las pruebas estándar por sí solas9, con una mayor facilidad de uso.9,13

El MTG de NICE evalúa dispositivos médicos y diagnósticos nuevos e innovadores. Evalúa las tecnologías médicas que proporcionan tratamiento, dan mayor independencia a los pacientes y detectan o controlan las condiciones médicas.

La recomendación del MTG del NICE se puede encontrar aquí: https://www.nice.org.uk/guidance/mtg64

Acerca de AliveCor

AliveCor, Inc. está transformando la atención cardiológica mediante el aprendizaje profundo. El dispositivo KardiaMobile, autorizado por la FDA, es la solución de ECG personal más validada clínicamente del mundo. KardiaMobile 6L proporciona una detección instantánea de fibrilación auricular, bradicardia, taquicardia, ritmo sinusal con ectopia supraventricular, ritmo sinusal con contracciones ventriculares prematuras, ritmo sinusal con QRS ancho y ritmo sinusal normal en un ECG. Kardia es la primera plataforma con inteligencia artificial que ayuda a los pacientes y a los médicos a detectar precozmente la fibrilación auricular, la arritmia más común y la que se asocia a un riesgo muy elevado de accidente cerebrovascular. La plataforma empresarial de AliveCor permite a los proveedores de terceros gestionar las afecciones cardíacas de sus pacientes y clientes de forma sencilla utilizando herramientas de última generación que proporcionan una fácil integración front-end y back-end a las tecnologías de AliveCor. AliveCor protege a sus clientes con estrictas prácticas de seguridad de datos y cumplimiento, logrando la conformidad con la HIPAA y las certificaciones SOC2 Tipo 1 y Tipo 2. AliveCor es una empresa privada con sede en Mountain View, California. Los ECG "de consumo" o "personales" son dispositivos de ECG disponibles para la venta directa a los consumidores. Para más información, visite alivecor.com.

