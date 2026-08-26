Ninkear presentará los mini PC con inteligencia artificial y portátiles de alto rendimiento en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Ninkear, una marca de PC con IA práctica para profesionales móviles, participará en IFA Berlín 2026 para presentar sus últimas soluciones informáticas compactas y buscar activamente nuevos socios y distribuidores en todo el mundo.

Desde el año 2020, Ninkear se ha centrado en el rendimiento fiable y la eficiencia energética bajo su filosofía "Nothing Extra" ( "Nada de extras"): El rendimiento justo para el trabajo real, ni más ni menos. La empresa ofrece envío gratuito desde su almacén europeo, devoluciones en 30 días y una garantía de 2 años; sus productos están disponibles en más de 25 mercados y cuentan con la confianza de más de 200 clientes empresariales.

En IFA, Ninkear destacará estos modelos clave:

Mini PC

Mini PC Ninkear L20 con IA: Procesador Intel Core™ Ultra 5 de 226V con rendimiento de IA de 97 TOPS. Diseño ultracompacto que ofrece IA local práctica para uso en oficina y con múltiples pantallas.

Procesador Intel Core™ Ultra 5 de 226V con rendimiento de IA de 97 TOPS. Diseño ultracompacto que ofrece IA local práctica para uso en oficina y con múltiples pantallas. Mini PC Ninkear MBOX 18: Carcasa metálica del tamaño de la palma de la mano con procesador Intel Core™ 3 304 , dos ranuras para SSD M.2, puertos USB 4.0 y refrigeración silenciosa para un rendimiento fiable en el día a día.

Ordenadores portátiles

Portátil 2 en 1 Ninkear S13: Pantalla antirreflejos de 13 pulgadas y resolución 2.5K, procesador Intel Core™ Ultra 5 115U + 16 GB de memoria, diseño delgado de metal. Potencia tu productividad con IA.

Pantalla antirreflejos de 13 pulgadas y resolución 2.5K, procesador Intel Core™ Ultra 5 115U + 16 GB de memoria, diseño delgado de metal. Potencia tu productividad con IA. Portátil Ninkear U9 Pro: Con procesador Intel Core™ Ultra 9 185H, diseñado para profesionales. Admite un rendimiento de IA de 35 TOPS para el procesamiento local y privado de IA.

Buscamos activamente distribuidores y socios en diversos países y regiones.

Visite nuestro expositor si desea conocer nuestros productos, analizar oportunidades de colaboración y explorar posibles alianzas. ¡Esperamos su visita!

IFA Berlin 2026

Fechas: Del 4 al 8 de septiembre de 2026

Stand: H5.2-450

Dirección: Messedamm 22, 14055 Berlín, Alemania

Si desea más información visite https://ninkear.com/

Contacto para medios:marketing@ninkear.com+8615914917645

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