Niutech lanza un proyecto de expansión de pirólisis de neumáticos con capacidad de 100.000 toneladas anuales

(Información remitida por la empresa firmante)

- Niutech lanza un proyecto de expansión de pirólisis de neumáticos con una capacidad de 100.000 toneladas anuales, estableciendo un nuevo referente en la utilización integral de recursos de neumáticos con tecnología de última generación

JINAN, China, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Niutech Environment Technology Corporation (Niutech), líder mundialmente reconocido en pirólisis continua, anunció el 24 de marzo que su filial de propiedad mayoritaria, Shandong Hesheng Environment Technology Co., Ltd. (Hesheng), ha iniciado oficialmente las obras de un proyecto de expansión de pirólisis de neumáticos con una capacidad de 100.000 toneladas al año (TPY), lo que aumenta la capacidad total de procesamiento anual de Hesheng de 60.000 TPY a 160.000 TPY, convirtiéndose en una empresa líder mundial como la mayor empresa del mundo en la recolección, procesamiento y utilización integral de neumáticos para la recuperación de recursos mediante pirólisis.

Esta ampliación del proyecto implementará el equipo de pirólisis inteligente continua industrial de última generación y gran capacidad de Niutech, diseñado para superar a los sistemas tradicionales en rendimiento unitario, tiempo de actividad y automatización. Estas mejoras reducirán los costes operativos unitarios e impulsarán la rentabilidad del proyecto, proporcionando un mayor respaldo para la operación comercial sostenible a gran escala de proyectos de pirólisis de neumáticos. Durante mucho tiempo, lograr una operación comercial continua, estable y a gran escala de proyectos de pirólisis ha sido un objetivo clave para la industria global. Este proyecto no solo refleja los avances técnicos de Niutech en I+D y fabricación de pirólisis de alta gama, sino que también demuestra su capacidad para llevar la pirólisis continua a una mayor adopción industrial.

En cuanto al producto, aprovechando las capacidades de I+D de Niutech, Hesheng continúa mejorando la estabilidad y la calidad de sus productos de pirólisis. Actualmente, el aceite de pirólisis de neumáticos de Hesheng ha obtenido certificaciones internacionales, lo que le permite acceder a mercados globales de alta gama. Asimismo, mediante la innovación tecnológica, el negro de humo de pirólisis se perfecciona continuamente para alcanzar la estandarización y aplicaciones de alto valor añadido, con el fin de satisfacer mejor las demandas de los clientes en cuanto a consistencia, estabilidad y rendimiento del producto.

A medida que la economía circular global se acelera, la demanda de aceite de pirólisis y negro de humo de pirólisis de alta calidad por parte de fabricantes internacionales de neumáticos, empresas químicas y clientes de materiales relacionados crece de forma constante. Tras la finalización de la ampliación de capacidad, Hesheng contará con una mayor capacidad para un suministro estable y a gran escala, satisfaciendo mejor la demanda del mercado de materiales reciclados fiables y de alta calidad en volúmenes significativos.

Niutech también afirmó que, en el futuro, la empresa seguirá aprovechando su innovación tecnológica y su solidez financiera como empresa cotizada para impulsar la mejora continua y la aplicación a gran escala de la tecnología y los equipos de pirólisis, contribuyendo así a la recuperación de recursos y al reciclaje de neumáticos usados a nivel mundial, así como al desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono.

Sitio web: www.niutechpyrolysis.com E-mail: contact@niutech.com Youtube: @niutechpyrolysis

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