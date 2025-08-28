Noetix Robotics gana dos oros y una plata en los Global Humanoid Robotics Games

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 28 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Noetix Robotics, una empresa de robótica humanoide de rápido crecimiento con sede en Pekín, consiguió resultados sobresalientes en los Juegos Mundiales de Robótica Humanoide, obteniendo dos medallas de oro y una de plata, lo que le valió el tercer puesto en el medallero general. Compitiendo con sus robots humanoides N2 y el recién lanzado E1 en nueve categorías, Noetix demostró excelencia atlética e innovación tecnológica, marcando un hito importante en su misión de integrar los robots humanoides en la vida cotidiana.

"Nuestro éxito en los Juegos de este año refleja el progreso que hemos logrado y el camino que seguimos", declaró Zheyuan Jiang, presidente de Noetix Robotics. "Los robots humanoides son más que un avance de ingeniería. Son un puente entre la tecnología y la vida humana. En Noetix, nos centramos en llevar los robots más allá del laboratorio y a entornos cotidianos, donde pueden convertirse en compañeros y asistentes de confianza".

Pekín se ha convertido en un centro líder en robótica, gracias a un sólido apoyo político y una inversión constante en tecnologías clave y la cadena de suministro. La ciudad ha fomentado un ecosistema dinámico de empresas de robótica con respaldo en talento, financiación e instalaciones. Noetix Robotics también se ha beneficiado de un apoyo sustancial del gobierno de Pekín, que incluye políticas de talento, espacios de trabajo e incentivos a la inversión. Al albergar los Juegos Mundiales de Robótica Humanoide, Pekín creó un escenario internacional justo para la competencia, impulsando el progreso técnico y despertando el interés público en la inteligencia corpórea. Los tres equipos ganadores de medallas de este año recibieron el respaldo del Fondo de Desarrollo de la Industria Robótica de Pekín, lo que pone de relieve el compromiso estratégico de la ciudad con este campo.

Noetix Robotics fue una de las empresas con mayor participación, participando en nueve pruebas diferentes, incluyendo los 100 metros planos, los 400 metros planos, los 1500 metros planos, los relevos 4x100 metros, los 100 metros vallas, el salto de altura, el salto de longitud sin apoyo, el ejercicio de suelo y el baile individual. La empresa compitió con dos robots humanoides, el compacto N2 y el nuevo E1, que juntos demostraron versatilidad, agilidad e innovación tanto en el ámbito atlético como en el artístico.

El N2 ofrece 18 grados de libertad, un diseño ligero, una o dos horas de duración de la batería y una velocidad máxima de 3,2 metros por segundo. Gracias a algoritmos de control de movimiento de desarrollo propio, se adapta a terrenos complejos y realiza movimientos avanzados como volteretas, carreras de velocidad y baile. Ha ganado reconocimiento por su excelente relación calidad-precio y se utiliza ampliamente en educación, investigación y demostraciones dinámicas.

El E1, un humanoide bípedo avanzado, mide 1,36 metros de altura, cuenta con 21 grados de libertad, brazos extendidos, flexibilidad en la cintura y expansión modular. Camina a 1,2 metros por segundo con una autonomía de una a dos horas. Impulsado por IA multimodal, el E1 sincroniza el habla, las expresiones faciales y los movimientos corporales con una respuesta de baja latencia, lo que permite la interacción multilingüe y la expresión emocional. Su sistema de bajo consumo de 48 V fomenta la memoria, el desarrollo de la personalidad y la inmersión, a la vez que permite personalizar la apariencia y la personalidad. Con opciones modulares como manos diestras y brazos avanzados, el E1 es uno de los robots humanoides más versátiles de su clase.

En el campo, Noetix Robotics se alzó con dos medallas de oro y una de plata, demostrando tanto su habilidad atlética como su talento cultural. El E1 se llevó el oro en salto de longitud sin apoyo, con un salto de 1,25 metros, mientras que el N2 deslumbró en el ejercicio de suelo, con una puntuación de 41,60 puntos en una serie de saltos y volteretas, superior a la suma de todos los demás competidores. La plata llegó en danza individual, donde Noetix y la Academia de Danza de Pekín interpretaron Yingge, una danza folclórica tradicional de la región china de Chaozhou-Shantou. Combinando cultura y tecnología, la rutina obtuvo 95,30 puntos, a tan solo 0,1 del oro.

De cara al futuro, Noetix Robotics aspira a integrar los robots humanoides en la vida cotidiana, sirviendo como compañeros, ayudantes y asistentes domésticos. La compañía planea mejorar aún más sus capacidades atléticas y funcionales, trasladándolos del laboratorio y la competición a aplicaciones reales que enriquecen la vida cotidiana.

Acerca de Noetix Robotics

Fundada en septiembre del año 2023 en Pekín, Noetix Robotics se centra en el desarrollo y la fabricación de robots humanoides. La compañía ha desarrollado servomotores y algoritmos de control de movimiento patentados que permiten sistemas altamente integrados e inteligentes. Sus tecnologías impulsan la carrera bípeda rápida, la interacción natural y la manipulación avanzada. Noetix se compromete a crear la próxima generación de robots humanoides para servicios domésticos, cuidado de personas mayores, educación, acompañamiento e investigación, con la misión de integrar los robots en la vida cotidiana.

