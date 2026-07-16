(Información remitida por la empresa firmante)

-La artista italiana LeiKiè revela PAPgame en un nuevo video musical, mientras Not Just Music expande la marca PAPmusic

"I Play PAPmusic Game" es el segundo capítulo musical donde finalmente se desvela el misterio: PAPgame es un videojuego. Pero esto es solo el principio…

MILÁN, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ --

Vea el video musical oficial y descubra las primeras pistas que le llevarán a PAPgame.

Video oficial de You Tube - I Play PAPmusic Game

Cuando la música se convierte en narración.

Tras semanas de preguntas y creciente curiosidad, el director LeiKiè lanza hoy el nuevo sencillo y el videoclip oficial "I PLAY PAPmusic Game", revelando oficialmente qué es PAPgame: un videojuego inspirado en la película de animación PAPmusic – Animation for Fashion.

Este es el segundo capítulo musical de la presentación de PAPgame.

Nacido en el universo de la película de animación PAPmusic – Animation for Fashion, dirigida por LeiKiè, PAPworld continúa evolucionando a través de una nueva experiencia interactiva. El primer capítulo musical, "BREAKING PAPnews", generó más de 2.000 reproducciones en medios de comunicación verificados a nivel mundial y más de 20 millones de visualizaciones en redes sociales, demostrando un creciente interés internacional en el universo de PAPworld.

Durante más de un mes, el público se preguntó qué era realmente PAPgame: ¿un juego de mesa, un juego de cartas o algo completamente diferente? El videoclip "BREAKING PAPnews", lanzado el 5 de junio, dejó deliberadamente el misterio sin resolver.

Hoy, con el lanzamiento de "I Play PAPmusic Game", llega la primera gran pista: PAPgame es un videojuego.

Un videojuego narrado a través de la música

Tradicionalmente, los videojuegos se presentan mediante tráileres, secuencias de juego o demos jugables. PAPmusic sigue un camino diferente. Tras la colorida estética pop de "BREAKING PAPnews", LeiKiè adopta un lenguaje visual completamente distinto. En "I PLAY PAPmusic game", escenas poéticas en blanco y negro inspiradas en Pierrot se alternan con dinámicas secuencias de juego, donde el colorido PAPworld se va revelando gradualmente. En lugar de limitarse a promocionar el videojuego, cada videoclip expande progresivamente su universo narrativo. En PAPworld, la música no solo acompaña una historia, sino que la continúa escribiendo.

"I Play PAPmusic Game": Energía, Ironía e Imaginación

Con su vibrante sonido electropop, ritmo enérgico y estribillo pegadizo, "I Play PAPmusic Game" celebra la alegría de jugar, sonreír y aceptar lo inesperado, conservando el espíritu irónico y surrealista que se ha convertido en el sello distintivo del universo creativo de LeiKiè.

Bajo su enérgico sonido electropop se esconde un mensaje sencillo pero significativo: afrontar los obstáculos y superar la tristeza a través del juego, la creatividad y la imaginación.

Entre monstruos icónicos, PAPrank, PAPlove, fantasmas con camisetas e innumerables encuentros surrealistas, el juego se convierte en una metáfora de cómo afrontar los desafíos de la vida con ironía, optimismo y libertad creativa. EnPAPworld, los momentos de tristeza se transforman en autoironía, ritmo, color y el deseo de sonreír. Esta transformación emocional también cobra vida en el videoclip, donde poéticas secuencias en blanco y negro inspiradas en Pierrot dan paso gradualmente a vibrantes escenas de juego, siguiendo el viaje emocional del personaje de Pierrot desde 'Si estoy triste…' hasta el deseo de jugar, culminando en la colorida explosión de PAPgame.

El primer adelanto real de PAPgame

Por primera vez, el público está invitado a PAPgame. La emblemática Piazza Duomo de Milán se transforma en un universo pop surrealista poblado por personajes, entornos y objetos surrealistas ya presentados en la película animada. A lo largo del videoclip, la atmósfera cambia constantemente a medida que aparecen símbolos misteriosos, monstruos, clasificaciones y objetos icónicos, revelando solo fragmentos de una experiencia mucho mayor. Los corazones difunden PAPlove y, en lugar de fomentar la violencia, convierten los encuentros en baile, humor e interacciones inesperadas.

Al igual que en la película animada, PAPmusic Game continúa explorando la realidad a través de la música, los colores, la ironía y la imaginación, creando una experiencia interactiva basada en la positividad y la participación. Si bien este videoclip ofrece un primer vistazo real a PAPgame, muchas de sus pistas permanecen deliberadamente sin explicación. Como segundo capítulo del viaje musical que introduce el videojuego, invita al público a plantearse nuevas preguntas. Cada videoclip posterior revelará una pieza más del rompecabezas, guiando gradualmente a los espectadores paso a paso hacia el lanzamiento oficial de PAPgame.

Por qué a los fans de PAP les encanta estar "PAPizados"

LeiKiè, creador de PAPmusic, afirmó: "Lo más gratificante de este viaje ha sido escuchar a quienes se han convertido en "PAPizados"."

Durante una entrevista con la Radio de la Universidad Bocconi en Milán, le pregunté a uno de los tres presentadores del programa qué significaba para él ser "PAPizados". Su respuesta refleja a la perfección el espíritu de nuestro universo.

La respuesta del locutor:

"Convertirse en "PAPizados" significa ver el mundo con mayor alegría a través de los ojos del corazón y, cuando sea posible, con un espíritu más ligero y feliz que une a las personas".

El misterio no ha terminado: muchas preguntas sobre PAPgame aún esperan respuesta.

Aunque PAPmusic Game finalmente ha comenzado a revelarse, muchas preguntas permanecen deliberadamente sin respuesta:

¿Cuántos personajes de la película animada PAPmusic aparecerán en PAPgame? ¿Los jugadores los conocerán a todos?

Muchos de los objetos del juego provienen directamente de PAPmusic. ¿Los reconocerá el público?

Las imágenes sugieren una perspectiva en primera persona. ¿Es así como se juega a PAPgame?

¿Qué secretos esconden los misteriosos Ghost PAPtees?

Los próximos capítulos de los vídeos musicales seguirán revelando nuevas pistas, expandiendo gradualmente PAPworld hasta el lanzamiento oficial de PAPgame.

Acerca de PAPmusic

PAPmusic es un universo de entretenimiento en expansión creado por el director, compositor e intérprete italiano LeiKiè y producido por Not Just Music S.r.l. Nacido con el cortometraje animado PAPmusic – Animation for Fashion, el proyecto combina animación, música original, moda, humor y narrativa en un ecosistema multimedia en constante evolución conocido como PAPworld. Tras el lanzamiento del cortometraje, canciones originales, videoclips y productos inspirados en la moda, PAPworld continúa su expansión a través de PAPgame, un próximo videojuego que extiende el mismo universo creativo a una experiencia interactiva. Cada nuevo lanzamiento añade un nuevo capítulo a PAPworld, conectando progresivamente el cine, la música y los videojuegos mediante un enfoque narrativo original.

Sitio web: PAPmusic Web Site

You Tube: YouTube PAPmusic

TikTok: @papmusicofficial

Instagram: @papmusicofficial

Vea el video musical oficial y descubra las primeras pistas que conducen a PAPgame.

Video oficial de You Tube - I Play PAPmusic Game

Cada videoclip revela una nueva pista.

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