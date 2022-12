Novavax anuncia oferta propuesta de 125 millones de dólares de notas sénior convertibles (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

GAITHERSBURG, Md., 15 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo y comercialización de vacunas de próxima generación para enfermedades infecciosas graves, anunció hoy una propuesta de oferta de 125 millones de dólares de la cantidad principal total de notas sénior convertibles con vencimiento en 2027 (las "notas"). Las notas se ofrecerán y venderán únicamente a personas que razonablemente se crea que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, enmendada. En relación con la oferta de las notas, Novavax espera otorgar a los compradores iniciales una opción de 30 días para comprar hasta 18,75 millones de dólares adicionales de capital agregado de las notas.

Las notas representarán obligaciones sénior no garantizadas de Novavax y devengarán intereses pagaderos semestralmente en mora y vencerán el 15 de diciembre de 2027, a menos que se conviertan, canjeen o recompren antes. Novavax liquidará las conversiones pagando o entregando, según corresponda, efectivo, acciones ordinarias, valor nominal de 0,01 dólares por acción ("acciones ordinarias"), o una combinación de efectivo y acciones ordinarias, a elección de Novavax. Las notas serán canjeables, en su totalidad o en parte (sujeto a ciertas limitaciones), por efectivo a opción de Novavax en cualquier momento, y de vez en cuando, a partir del 22 de diciembre de 2025, si el último precio de venta informado de acciones comunes la acción ha sido al menos el 130% del precio de conversión vigente en ese momento durante al menos 20 días de negociación (ya sean consecutivos o no), durante cualquier período de 30 días de negociación consecutivos (incluido el último día de negociación de dicho período) que finaliza e incluye la negociación día inmediatamente anterior a la fecha en que Novavax notifique el rescate a un precio de rescate igual al 100% de la cantidad principal de las notas a ser rescatadas, más cualquier interés devengado y no pagado hasta, pero excluyendo, la fecha de rescate. La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de las notas se determinarán al precio de la oferta.

J.P. Morgan, Jefferies y Cowen actúan como administradores contables conjuntos y representantes de los compradores iniciales para la oferta de las notas. J. Wood Capital Advisors actuó como asesor financiero de la Compañía en relación con la oferta de las notas.

Simultáneamente con la oferta de notas, Novavax también anunció una propuesta de oferta pública suscrita para vender hasta 125 millones de dólares de sus acciones ordinarias. En relación con la oferta de acciones ordinarias, Novavax espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 18,75 millones de dólares adicionales de sus acciones ordinarias al precio de oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. La oferta de las notas no depende de la consumación de la oferta de acciones ordinarias concurrente, y la oferta de acciones ordinarias concurrente no depende de la consumación de la oferta de las notas.

Novavax puede utilizar los ingresos netos de la oferta de las notas y, si se consuma, la oferta de acciones ordinarias concurrente, para fines corporativos generales, incluidos, entre otros, el lanzamiento comercial global continuo de Nuvaxovid, el reembolso o la recompra de una parte de los 325 millones de dólares en la cantidad de capital en circulación de nuestras notas senior no garantizadas convertibles al 3,75% con vencimiento el 1 de febrero de 2023, capital de trabajo, gastos de capital, gastos de investigación y desarrollo, gastos de ensayos clínicos, reembolsos en virtud de nuestros acuerdos de suministro, así como adquisiciones y otros fines estratégicos.

La oferta y la venta de las notas no se registran en virtud de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la "Ley de Valores"), ni de ninguna ley estatal de valores. Las notas no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos excepto de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier ley estatal de valores aplicable.

Las notas se ofrecerán únicamente a personas que razonablemente se crea que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores. La oferta y la venta de las notas y cualquier acción ordinaria que se pueda emitir tras la conversión de las notas no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna otra ley de valores, y las notas y dichas acciones no pueden ofrecerse o vendido sin registro o excepto de conformidad con una exención aplicable de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier otra ley de valores aplicable.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los valores que se ofrecen, ni habrá ninguna venta de los valores que se ofrecen en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.

Acerca de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) es una empresa de biotecnología que promueve la mejora de la salud a nivel mundial mediante el descubrimiento, desarrollo y comercialización de vacunas innovadoras para prevenir enfermedades infecciosas graves. La plataforma de tecnología recombinante patentada de la compañía aprovecha el poder y la velocidad de la ingeniería genética para producir eficientemente nanopartículas altamente inmunogénicas diseñadas para abordar las necesidades urgentes de salud global. La vacuna Novavax COVID-19 recibió la autorización de múltiples autoridades reguladoras a nivel mundial, incluida la FDA de Estados Unidos, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud. La vacuna está siendo revisada actualmente por múltiples agencias reguladoras en todo el mundo, incluso para indicaciones y poblaciones adicionales, como adolescentes y como refuerzo. Además de su vacuna de la COVID-19, Novavax también está evaluando actualmente su vacuna candidata COVID-19-Influenza Combination (CIC) en un ensayo clínico de fase 1/2, su vacuna candidata en investigación tetravalente contra la influenza y una vacuna basada en la cepa Omicron (NVX-CoV2515), así como una vacuna de formato bivalente basada en Omicron/basada en cepas originales. Estas vacunas candidatas incorporan el adyuvante Matrix-M basado en saponina patentado de Novavax para mejorar la respuesta inmune y estimular altos niveles de anticuerpos neutralizantes.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones sobre la capacidad de Novavax para completar con éxito las ofertas, el momento y los términos de las ofertas propuestas, los ingresos netos estimados de la propuesta ofertas y el uso anticipado de los ingresos de Novavax. Novavax advierte que estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres aplicables incluyen, entre otros, aquellos relacionados con si Novavax podrá o no consumar las ofertas potenciales en los plazos o con los términos anticipados, si es que lo hacen, y el posible impacto adverso en el precio de mercado de las acciones de su capital social. Además, la gerencia de Novavax conserva una amplia discreción con respecto a la asignación de los ingresos netos de las ofertas. Los riesgos aplicables también incluyen aquellos que se enumeran bajo el título "Factores de riesgo" y en otras partes del Informe anual de Novavax en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el Informe trimestral de Novavax en el Formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2022, además de los factores de riesgo que se incluyen de vez en cuando en las presentaciones posteriores de Novavax a la SEC. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se refieren solo a la fecha de este documento, y Novavax no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones. El negocio de Novavax está sujeto a riesgos e incertidumbres sustanciales, incluidos los mencionados anteriormente. Los inversionistas, los inversionistas potenciales y otros deben considerar cuidadosamente estos riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones a futuro están calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia.

Contactos:

Inversores Erika Schultz | 240-268-2022 ir@novavax.com

Medios Ali Chartan o Giovanna Chandler | 202-709-5563 media@novavax.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1506866...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/novavax-anuncia-oferta-propuesta-de-125-millones-de-dolares-de-notas-senior-convertibles-301704310.html