(Información remitida por la empresa firmante)

-NOVVA Group adquiere una cartera histórica de energía renovable de 3,17 GW a ABO Energy para abastecer infraestructura global de IA

PARIS, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- NOVVA Group ("Novva"), una plataforma integrada de infraestructura de IA industrial y financiera dedicada a IDC, Powered Land, Powered Shells e infraestructura de energía renovable, anunció hoy la ejecución de un acuerdo marco vinculante en París para adquirir una cartera histórica de energía renovable de 3,17 GW en Argentina del desarrollador alemán ABO Energy.

El acuerdo, firmado por Steven Liu, fundador y consejero delegado de Novva, y el Dr. Karsten Schlageter, director general de ABO Energy, se basa en la exitosa adquisición de tres proyectos solares en Colombia a ABO Energy a principios de este año. Junto con los proyectos en desarrollo en mercados emergentes, esta operación refuerza considerablemente la base energética global de Novva y acelera su expansión en América Latina.

Novva, que opera como un banco de inversión energética para la era de la IA, integra el desarrollo, la financiación y la ejecución integral para suministrar energía limpia agregada y negociable a centros de datos de última generación, así como a Powered Land y Powered Shells en todo el mundo.

"La obtención de esta cartera de 3,17 GW supone un avance decisivo para nuestra cartera de proyectos en América Latina", afirmó Steven Liu, fundador y consejero delegado de Novva. "Esta próxima adquisición sitúa a Novva entre las principales plataformas regionales de energía renovable y nos consolida como uno de los actores de infraestructura de más rápido crecimiento que impulsan la era de la IA. A medida que la demanda de computación transforma las necesidades energéticas mundiales, la acumulación de activos eólicos y solares de alta calidad a gran escala aporta la seguridad y la viabilidad financiera que exige la economía de la IA".

"Esta próxima operación se alinea con nuestra estrategia de centrarnos en mercados clave. Nos complace continuar nuestra exitosa colaboración con Novva", comentó el Dr. Karsten Schlageter.

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Acerca de Novva

Novva (NOVVA Group Pte. Ltd.) es una plataforma de inversión y desarrollo de IDCs, infraestructura energética para IDC y energías renovables, que ofrece una ejecución integral llave en mano que abarca el desarrollo, la financiación, la construcción y las operaciones. Con sede en Singapur, Novva opera en Europa, América Latina, el Sudeste Asiático y Asia Central.www.novvaglobal.com

Acerca de ABO Energy

ABO Energy es una empresa de desarrollo y construcción de proyectos de energía renovable reconocida a nivel mundial, con sede en Wiesbaden (Alemania). La compañía está especializada en tecnologías eólicas, solares y de almacenamiento, y gestiona el proceso completo, desde la evaluación del emplazamiento y la obtención de permisos hasta la ingeniería, la financiación y la gestión operativa a largo plazo.www.aboenergy.com

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