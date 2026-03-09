Nscale recauda 2.000 millones de dólares en la Serie C, la mayor financiación de la historia europea

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta ronda de Serie C apoya la aceleración de las implementaciones de infraestructura de IA de Nscale a nivel mundial, valorando a Nscale en 14.600 millones de dólares

Sheryl Sandberg, Susan Decker y Nick Clegg se unen a la Junta Directiva de Nscale

LONDRES, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nscale, hiperescalador de infraestructura de IA con sede en el Reino Unido, anunció hoy una ronda de financiación de Serie C de 2.000 millones de dólares, liderada por Aker ASA y 8090 Industries. Esta ronda valora a Nscale en 14.600 millones de dólares. La ronda de financiación contó con el apoyo de Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia, NVIDIA y Point72. Esta nueva ronda acelerará aún más el desarrollo global de Nscale de su infraestructura de IA integrada verticalmente —desde computación y redes en GPU hasta servicios de datos y software de orquestación— en Europa, Norteamérica y Asia.

La IA está transformando industrias, economías y estrategias nacionales, y las plataformas de computación acelerada son el motor que impulsa este cambio. La limitación para escalar el mercado no es la demanda, sino la capacidad de implementar capacidad y operarla de forma fiable en producción. Nscale está diseñado específicamente para acelerar las implementaciones de IA. Este capital refuerza la infraestructura de Nscale, amplía sus equipos de ingeniería y operaciones, y fortalece la plataforma, lo que le permite seguir ofreciendo implementaciones de IA reales y de calidad de producción a gran escala.

"Esta es la cuarta revolución industrial; el mundo está cambiando a un ritmo acelerado. En los próximos 5 años, la Inteligencia Artificial se integrará en todas las industrias, todos los productos y todos los empleos. Acelerará el descubrimiento de fármacos, prolongará la vida humana, automatizará los viajes y la robótica, aumentará la productividad e impulsará un crecimiento masivo. Esto está llevando al mayor desarrollo de infraestructura en la historia de la humanidad", dijo Josh Payne, consejero delegado y fundador de Nscale. "Nscale lidera este desarrollo. Estamos construyendo la base sobre la que se asienta el mercado, el motor de la superinteligencia".

Fortalecimiento de la Junta Directiva de Nscale

Nscale también da la bienvenida hoy a tres nuevos directores. Sheryl Sandberg, Susan Decker y Nick Clegg se unirán a la Junta Directiva de Nscale, aportando una sólida experiencia global en tecnología, políticas, operaciones y gobernanza a un grupo de líderes empresariales de primer nivel.

Sheryl Sandberg: Sandberg es actualmente cofundadora de Sandberg Bernthal Venture Partners, que invierte capital privado para financiar la innovación en tecnologías de consumo, empresariales, climáticas y sanitarias. Como exdirectora de operaciones de Meta y una de las primeras ejecutivas de Google, Sandberg aporta una experiencia inigualable en el crecimiento de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, así como un profundo conocimiento en operaciones, estrategia de crecimiento y desarrollo de organizaciones globales.

Susan Decker: Decker es la consejera delegada y cofundadora de Raftr, una plataforma de Experiencia Comunitaria para universidades. Fue presidenta de Yahoo, Inc. y actualmente es miembro de la junta directiva de Costco Wholesale Corporation, Berkshire Hathaway, Vail Resorts, Chime, Vox Media y Automattic. Decker aporta una gran perspicacia financiera, experiencia en gobernanza y liderazgo estratégico, desarrollado durante décadas al frente de empresas globales de medios y tecnología.

Nick Clegg: Socio general de Hiro Capital, Clegg se centra en impulsar el crecimiento de las tecnologías líderes de computación espacial en Europa. Fue viceprimer ministro del Reino Unido y expresidente de Asuntos Globales de Meta. Antes de ser elegido diputado del Reino Unido en 2005, Clegg sirvió durante cinco años en el Parlamento Europeo. Clegg aporta una profunda experiencia en la intersección de la tecnología, las políticas y los asuntos globales, y recientemente ha estado en el centro de las conversaciones más relevantes sobre regulación y gobernanza que configuran el futuro de la IA.

Sandberg, Decker y Clegg se unen a la junta directiva actual de Nscale, que incluye a Josh Payne, Rael Nurick, Jacob Leschly y yvind Eriksen.

Agilización de la ejecución en Noruega

Además de esta financiación de Serie C y la incorporación de sus nuevos directores, Nscale ha llegado a un acuerdo con Aker para integrar plenamente la empresa conjunta Aker Nscale (anunciada en julio de 2025) en Nscale. De ahora en adelante, Aker seguirá siendo un accionista principal de Nscale, y su consejero delegado, yvind Eriksen, seguirá formando parte del consejo de administración de Nscale.

Esta decisión consolida la ejecución y la gobernanza bajo una sola entidad, a la vez que garantiza la continuidad y plena operación de todos los proyectos existentes bajo la empresa conjunta como parte de Nscale. Esta colaboración continua ha sido fundamental para el crecimiento de Nscale y demuestra su compromiso continuo de desempeñar un papel positivo a largo plazo en las comunidades donde opera. El firme compromiso de Nscale con la reutilización del calor residual, el desarrollo de capacidades locales y la inversión en infraestructura regional se mantiene inalterado.

yvind Eriksen, director general y consejero delegado de Aker ASA, afirmó: "Este paso fortalece la ejecución al integrar la entrega y la gobernanza en un mismo lugar, a la vez que garantiza la continuidad de las personas y los proyectos ya en marcha. Confiamos plenamente en la capacidad de Nscale para operar de forma responsable en Noruega a largo plazo, y creemos que esto prepara el terreno para un progreso más rápido y una creación de valor duradera".

Rayyan Islam, cofundador y socio general de 8090 Industries, afirmó: "Vivimos en una nueva era definida por la IA, y el factor limitante es la infraestructura. La capacidad de computación, energía y despliegue a escala industrial determinarán qué naciones y empresas liderarán la próxima generación de progreso tecnológico y económico".

"Nscale ha creado una plataforma excepcionalmente capaz de resolver este desafío al integrar verticalmente las capas críticas de la infraestructura de IA, desde la energía y los centros de datos hasta la computación y la orquestación."

"En 8090 Industries, invertimos en los sistemas que permiten a industrias enteras escalar y estamos orgullosos de asociarnos con Josh y el equipo de Nscale mientras construyen la columna vertebral fundamental de la economía global de IA".

Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan actuaron como agentes de colocación conjunta para Nscale en relación con esta recaudación de capital que incluye el SAFE Pre-Serie C.

Acerca de Nscale

Nscale es el hiperescalador global diseñado para infraestructura de IA. Mediante soluciones de IA integradas verticalmente y un diseño modular de centros de datos basados en principios básicos en Europa, Norteamérica y otros países, Nscale proporciona la base computacional para el entrenamiento, el ajuste y la inferencia de IA empresarial a escala.

