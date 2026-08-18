nubia Neo 5 Max con pantalla de 7,5 pulgadas llega como nueva categoría de PadPhone

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- nubia, una marca de smartphones altamente personalizada y centrada en el estilo de vida, comprometida con acercar los juegos de nivel profesional a todo el mundo, ha dado a conocer el lanzamiento global de nubia Neo 5 Max, introduciendo una nueva categoría de PadPhone que combina la amplia experiencia visual de una tableta compacta con el control portátil de una consola de videojuegos. Gracias a que dispone de una pantalla líder en su segmento de 7,5 pulgadas, nubia Neo 5 Max reúne la inmersión de un mando, el control de una consola, una respuesta audiovisual envolvente y asistencia para juegos con IA en un dispositivo versátil para juegos, entretenimiento y productividad diaria.

"A medida que los juegos se vuelven más inmersivos y los jóvenes jugadores pasan más tiempo en dispositivos móviles, el smartphone para juegos debe evolucionar hasta convertirse en un verdadero centro personal", afirmó Bai Keke, vicepresidente de ZTE. "En nubia, estamos comprometidos para poder conseguir que las tecnologías de juego de gama alta sean accesibles a un público más amplio. nubia Neo 5 Max da vida al concepto de PadPhone al integrar una ingeniería de control líder en la industria, una arquitectura térmica pionera y una optimización de gama alta, donde los jugadores pueden jugar con mayor intensidad, ver contenido en mayor tamaño y hacer más, estén donde estén".

Un centro todo en uno con pantalla de 7,5 pulgadas marca la nueva tendencia para jugar y vivir

nubia Neo 5 Max lleva el concepto de PadPhone a la vanguardia con su pantalla 1.5K de 7,5 pulgadas, líder en su segmento, que ofrece un 27% más de área visible que nubia Neo 5 5G. Con una relación de aspecto áurea de 18,7:9 para una experiencia de juego más inmersiva, el dispositivo amplía los contornos de los enemigos un 40% en juegos FPS. Cuenta con certificación SGS de cuidado ocular a nivel de hardware para escenas completas con baja emisión de luz azul y atenuación DC real, combinada con funciones de software de desarrollo propio para el cuidado de la vista y recordatorios inteligentes de uso ocular, lo que mantiene a los jugadores cómodos en cada ronda.

Múltiples modos adaptativos aprovechan al máximo la amplia pantalla de 7,5 pulgadas, transformándola en un centro multifuncional. El modo horizontal con soporte protector la convierte en una mini-TV personal. El modo E-Ink ofrece imágenes similares a las de una pantalla de tinta para una lectura cómoda, mientras que los modos de mando y streaming permiten la transmisión fluida y de baja latencia de juegos AAA. Para una máxima eficiencia, los modos de ventana flotante y pantalla dividida permiten una multitarea sin interrupciones.

Control de nivel de consola con inmersión sensorial completa

nubia Neo 5 Max incorpora Neo Triggers 5.0 con una frecuencia de muestreo de 990 Hz y una latencia de respuesta de hardware de 4,7 ms para una ejecución rápida al apuntar, disparar, moverse y activar habilidades en un modo flexible de cuatro dedos. Diseñado para un agarre en C, su relación de control óptima de 7,5 pulgadas amplía el área táctil un 27% y aumenta la separación entre teclas un 21% en comparación con los diseños convencionales. Magic Touch 3.0 filtra las pulsaciones accidentales causadas por dedos mojados o grasientos, mientras que un giroscopio de alta precisión mejora el control rotacional y la antena de juego de 360° garantiza una conectividad estable.

Los altavoces duales simétricos proporcionan una capacidad de volumen un 300% mayor, junto con un diseño de audio antiobstrucción. Gracias al audio inmersivo Dolby Atmos, nubia Neo 5 Max ofrece una experiencia de sonido más rica con una profundidad, claridad y detalles increíbles que conectan a los usuarios de forma más profunda con sus juegos, películas, música y mucho más. El motor lineal del eje Z y la iluminación RGB Eagle Eye completan la experiencia de juego al proporcionar retroalimentación háptica para las acciones del juego y efectos de iluminación RGB dinámicos.

Sistema de refrigeración de más de 30.000 mm y batería de doble celda de 7.100 mAh para sesiones de juego maratonianas

nubia Neo 5 Max combina un chipset MediaTek Dimensity 7100 de 6 nm, memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 2.2 con el motor NeoTurbo para un rendimiento robusto, velocidades de fotogramas estables y eficiencia energética. Este modelo está construido con un innovador sistema de refrigeración de más de 30.000 mm que mejora la eficiencia de disipación de calor en un 140% gracias a una cámara de vapor capilar de doble capa que expande las vías de circulación vapor-líquido y un panel VC estampado en 3D para una disipación de calor más rápida. AI Game Space 5.0 proporciona acceso rápido a herramientas de juego y asistencia inteligente. AI Copilot Demi 2.0 actúa como entrenador y compañero de juego, ofreciendo orientación en tiempo real, actualizaciones de batalla y soporte relacionado con el juego para los jugadores.

Una batería de doble celda de 7.100 mAh distribuye la energía de forma más eficiente, lo que ayuda a reducir el calor y garantiza una mayor durabilidad incluso con un uso intensivo. Durante los juegos, la carga directa alimenta el dispositivo sin sobrecalentar la batería. Incluso con un 5% de batería, el modo Extremo permite jugar hasta 22,9 minutos.

nubia Neo 5 Max se lanza primero en el sudeste asiático como parte de su distribución global, en colores Shadow Black, Titanium Gold y Cyber Silver , con configuraciones de 20 GB de RAM (8 GB + 12 GB virtuales) y 256 GB o 512 GB de almacenamiento.

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