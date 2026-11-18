(Información remitida por la empresa firmante)

-Un nuevo conjunto de datos global muestra en qué lugares la minería y la industria metalúrgica coinciden con la biodiversidad

Los riesgos y las oportunidades para la biodiversidad y las empresas se distribuyen de forma desigual en un número relativamente reducido de lugares, según el primer análisis de este tipo

LONDRES, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, ICMM publica un conjunto de datos sobre biodiversidad a escala industrial a nivel mundial, que combina información de 12.000 instalaciones del sector minero y metalúrgico con indicadores reconocidos internacionalmente sobre el estado de los ecosistemas y su situación de conservación. Este análisis proporciona una base empírica para la toma de decisiones en torno al suministro de los minerales y metales necesarios para la descarbonización, al tiempo que se avanza hacia los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF).

El Global Mining and Metals Biodiversity Dataset revela que el 22 % de las instalaciones se encuentran en paisajes con un estado ecosistémico alto o muy alto, donde la biodiversidad original permanece en gran medida intacta y los hábitats siguen conectados, mientras que solo el 5 % se sitúa en Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) y el 4 % en Áreas Protegidas o Conservadas (PCA).

En el marco del GBF, 196 países han acordado reducir a casi cero la pérdida de paisajes de alta integridad para el año 2030, así como conservar de manera efectiva el 30 % de la superficie terrestre, las aguas continentales y los espacios marinos, incluidos aquellos lugares de mayor importancia para la biodiversidad, como las KBA. Cumplir con estos compromisos exige determinar dónde concentrar los esfuerzos; sin embargo, hasta ahora no se contaba con una visión global de la ubicación de las instalaciones mineras y metalúrgicas en relación con dichos lugares.

Los hallazgos revelan diferencias significativas entre las cadenas de suministro de minerales, lo que implica que tanto las oportunidades como los riesgos para la biodiversidad así como para el sector de la minería y los metals, varían según la cadena de suministro y la ubicación geográfica. Por ejemplo, las instalaciones dedicadas a la producción de antimonio, diamantes y litio están sobrerrepresentadas en zonas con un buen estado de los ecosistemas, mientras que las dedicadas a los metales del grupo del platino, el bario y la cromita están subrepresentadas. Las instalaciones que producen manganeso, estaño y diamantes están sobrerrepresentadas en áreas clave para la biodiversidad (KBA) en comparación con el promedio mundial, mientras que las relacionadas con el acero, el litio y el carbón están proporcionalmente subrepresentadas. En Indonesia, el 84 % de las instalaciones mineras y metalúrgicas, en su mayoría dedicadas al carbón térmico, se encuentran en zonas donde los ecosistemas mantienen un buen estado, pero que, al mismo tiempo, enfrentan presiones derivadas de otros factores.

Las 607 instalaciones que se solapan con áreas clave para la biodiversidad (KBA) se distribuyen en 359 emplazamientos; 12 de ellos albergan seis o más instalaciones cada uno. Chrissie Pans, en Sudáfrica, un humedal que resulta totalmente insustituible para la supervivencia a escala global de una especie determinada, alberga 18 instalaciones de carbón, ninguna de las cuales se encuentra dentro de un área protegida o conservada.

A nivel mundial, la mayoría de las KBA que contienen instalaciones en su interior (73 %) no cuentan con una protección formal completa; por tanto, preservar los valores de conservación por los que fueron designadas depende de normas voluntarias de minería responsable y de los compromisos asumidos por las empresas. Los gobiernos también desempeñan un papel fundamental a la hora de formalizar y hacer cumplir la protección de zonas que resultan importantes para la biodiversidad mundial. Ya sea que estas áreas sin protección formal estén reconocidas como KBA de importancia global o que se trate de ecosistemas en buen estado, representan oportunidades cruciales para avanzar hacia los objetivos del GBF.

ICMM publica estos datos para que los gobiernos, la industria y las organizaciones de conservación puedan utilizarlos a fin de identificar dónde resultaría más valiosa una acción colaborativa, incluso en aquellos paisajes intactos que constituyen una prioridad conforme al primer objetivo del marco de referencia. Asimismo, ICMM insta a las empresas y a los investigadores a facilitar datos sobre los límites de sus instalaciones, de modo que las ubicaciones puntuales puedan convertirse en huellas operativas.

El análisis no mide el impacto de instalaciones individuales, y los indicadores a escala paisajística no permiten aislar la contribución de una instalación concreta al estado del entorno que la rodea. El estudio superpone las ubicaciones de las instalaciones con datos globales sobre biodiversidad procedentes de IBAT y del Biodiversity Risk Filter de WWF y cartografía las intersecciones en el sector formal a gran escala. Dado que cada instalación se representa como un punto y no como una huella, las cifras reflejan la proporción de instalaciones, y no la superficie de terreno que ocupan.

La Dra Emma Gagen, directora de datos e investigación de ICMM, dijo:

"Satisfacer la creciente demanda mundial de minerales y metales y al mismo tiempo proteger la naturaleza es uno de los desafíos que definen la sostenibilidad de nuestro tiempo. Este conjunto de datos proporciona, por primera vez, una base de evidencia global sobre productos básicos, tipos de activos y múltiples indicadores de biodiversidad para comprender mejor dónde se cruzan las instalaciones mineras y metálicas con áreas importantes para la biodiversidad y la conservación. Al identificar dónde están las oportunidades y los riesgos, puede ayudar a los gobiernos, la industria, los inversores y la sociedad civil a centrar sus esfuerzos donde puedan tener el mayor impacto para apoyar tanto la transición energética como los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad".

"Si bien el número de instalaciones formales de minería y metales a gran escala que cruzan áreas importantes para la biodiversidad o la conservación es pequeño como proporción del sector (4-22% de todas las instalaciones en nuestro conjunto de datos), nuestros datos no capturan el área de tierra cubierta por esta proporción. Por lo tanto, estas instalaciones no son insignificantes en el contexto del progreso hacia los objetivos del GBF".

"Es importante destacar que los datos tampoco incluyen operaciones mineras ilegales o artesanales de pequeña escala. Para cumplir con los objetivos del GBF y al mismo tiempo suministrar los minerales y metales necesarios para la acción climática, los gobiernos deben reconocer y permitir la minería responsable y al mismo tiempo tomar medidas contra la minería ilegal y brindar apoyo práctico al sector informal artesanal y de pequeña escala".

El conjunto de datos cubre instalaciones formales de minería, fundición, refinación y procesamiento a gran escala. No incluye la minería artesanal y de pequeña escala, las operaciones ilegales ni los sitios cerrados, y no distingue las instalaciones miembros de ICMM del resto del sector.

El informe y el conjunto de datos están disponibles aquí: https://www.icmm.com/global-datasets/biodiversity

Notas a los editores

Este conjunto de datos y el informe son parte del Proyecto Global de Datos Mineros de ICMM, que tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y accesibilidad de la información en toda la industria mediante la creación de datos sólidos y transparentes que puedan informar sobre políticas y promover debates más amplios sobre el papel cambiante de la minería y los metales en el desarrollo sostenible.

Como todos los conjuntos de datos a gran escala, el Conjunto de datos global sobre biodiversidad de minería y metales tiene limitaciones. Hemos identificado y descrito las limitaciones clave de los indicadores de biodiversidad y áreas de valor de conservación, y los datos de minería global utilizados en este análisis. Esto ayuda a garantizar que las incertidumbres, las lagunas de datos y las limitaciones metodológicas sean transparentes. Al reconocer abiertamente estas limitaciones, nuestro objetivo es proporcionar una base para futuras investigaciones que puedan mejorar los datos, abordar las lagunas en el conocimiento y fortalecer la base de evidencia. Consulte la sección de limitaciones de nuestro informe para obtener más información.

Además, el conjunto de datos no incluye datos sobre los impactos a nivel de instalación o de empresa sobre la biodiversidad, ni intenta evaluar el desempeño operativo, la eficiencia o el progreso con respecto a los objetivos corporativos. Como tal, el conjunto de datos no debe utilizarse para comparar activos o empresas individuales, ni para sacar conclusiones sobre la alineación de las divulgaciones corporativas individuales con los resultados a nivel sectorial.

Metodología

Se seleccionaron conjuntos de datos provenientes de IBAT y del WWF Biodiversity Risk Filter, debido a su amplio reconocimiento y a su cobertura integral de los riesgos para la biodiversidad y las áreas de valor para la conservación. Cada uno de los conjuntos de datos utilizados presenta fortalezas y limitaciones particulares; ICMM los evaluó para identificar los indicadores más relevantes que debían incluirse en el Conjunto de Datos sobre Biodiversidad en la Minería y los Metales a nivel mundial. Existen otros indicadores y conjuntos de datos, y fomentamos la realización de investigaciones adicionales con ellos para obtener una visión más completa de la relación entre la minería y la biodiversidad.

Asimismo, colaboramos con un revisor independiente para analizar las fortalezas y limitaciones de nuestra metodología, los conjuntos de datos empleados y las conclusiones obtenidas. Esto nos permitió perfeccionar nuestro enfoque y nuestros datos, fortaleciendo así nuestra metodología y manteniendo, al mismo tiempo, la transparencia respecto a sus limitaciones. Para más información, consulte la sección de metodología del informe.

Acerca de ICMM

ICMM significa minería con principios. Reúne a un tercio de la industria mundial de la minería y los metales, junto con socios clave, para impulsar el liderazgo, la acción y la innovación en favor del desarrollo sostenible, generando así una contribución positiva a la sociedad. A través de la colaboración, las empresas miembros del ICMM establecen el estándar para la producción responsable de minerales y metales en un mundo seguro, justo y sostenible.

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