Un nuevo estudio confirma que una tecnología innovadora supera ampliamente el plazo de cuatro horas de VSG (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Un nuevo estudio revisado por pares confirma que una tecnología innovadora supera ampliamente el plazo de cuatro horas de VSG

Los analizadores iSED de ALCOR Scientific transforman la logística de laboratorio y mejoran

Estabilidad siete veces mayor, validada de forma independiente. Las muestras para la prueba de VSG analizadas en el equipo iSED de ALCOR Scientific mantuvieron su precisión hasta 28 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigeradas, superando ampliamente el límite de cuatro horas de la prueba Westergren tradicional.

Un avance clave para la logística de los laboratorios modernos. Esta mayor estabilidad de la muestra optimiza el flujo de trabajo y genera ahorros de costes para los laboratorios clínicos que gestionan puntos de extracción dispersos, rutas de transporte más largas y escasez de personal.

Mejora en la atención al paciente. Gracias a una estabilidad a temperatura ambiente superior a 24 horas, es posible analizar con total fiabilidad muestras recibidas con retraso o fuera del horario habitual; esto reduce las tasas de rechazo y la necesidad de nuevas extracciones, al tiempo que mejora la calidad de los resultados y la experiencia del paciente.

SMITHFIELD, R.I. , 17 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Durante cien años, una cifra ha determinado discretamente la velocidad de sedimentación globular (VSG), una prueba que los médicos utilizan para diagnosticar y monitorear infecciones, enfermedades autoinmunes y otras patologías: cuatro. Se refiere a las cuatro horas, el estrecho margen de tiempo en el que una muestra tradicional de VSG debía analizarse o refrigerarse para que el resultado siguiera siendo fiable. Un nuevo estudio revisado por pares, publicado en Diagnostics, afirma que ese plazo ya es cosa del pasado.

El estudio reveló que las muestras para la determinación de VSG analizadas mediante reología fotométrica en los equipos iSED de ALCOR Scientific, mantuvieron su precisión hasta 28 horas a temperatura ambiente y 48 horas bajo refrigeración; esto supone un periodo siete veces mayor que el límite de cuatro horas a temperatura ambiente propio del método tradicional de Westergren.

El impacto es significativo. Una de las pruebas más utilizadas en medicina ya no está sujeta a un plazo de cuatro horas. En un contexto en el que los laboratorios clínicos deben gestionar puntos de extracción dispersos, rutas de transporte más largas y escasez de personal, esta mayor estabilidad de la muestra aporta beneficios inmediatos tanto a los laboratorios como a los pacientes a los que atienden.

El estudio completo, titulado "Measuring Erythrocyte Sedimentation Rate Using Photometric Rheology Technology Demonstrates Superior Sample Stability as Compared to the Westergren Method" (La medición de la velocidad de sedimentación globular mediante tecnología de reología fotométrica demuestra una estabilidad de la muestra superior a la del método Westergren), está disponible en https://www.mdpi.com/2075-4418/16/16/2648.

El problema escondido en la parte trasera de una furgoneta de mensajería

La VSG es una de las pruebas más antiguas de la medicina y una de las más solicitadas: se realizan millones cada año. Es un marcador de inflamación rápido y asequible que ayuda a detectar y controlar una variedad de afecciones, desde infecciones y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide hasta afecciones inflamatorias como la arteritis de células gigantes, así como ciertos cánceres. A diferencia de las pruebas que miden una molécula específica, la VSG mide un comportamiento: la rapidez con la que los glóbulos rojos se agregan y se asientan en un tubo, lo que lo hace sumamente vulnerable al tiempo y la temperatura.

Esa vulnerabilidad choca frontalmente con la forma en que operan los laboratorios modernos. Al mismo tiempo, los laboratorios se están consolidando en centros centralizados de alto volumen, navegando por sitios de recolección de sangre cada vez mayores y escasez de personal. Entre la aguja y el analizador se encuentra una red de mensajería que agrupa muestras en rutas de varias paradas, a menudo transportándolas durante horas en vehículos sin un control de temperatura significativo. Cumplir con un estricto reloj de cuatro horas en esa cadena a menudo es imposible. Peor aún, el fallo es invisible porque una muestra degradada no llega marcada. Llega con un aspecto perfectamente normal y su resultado se informa y se actúa como cualquier otro.

Más allá de la gravedad: una nueva forma de medir la inflamación

El analizador iSED adopta un enfoque fundamentalmente diferente para la prueba de VSG. Mediante tecnología de reología fotométrica, captura ópticamente la agregación de los glóbulos rojos —la etapa inicial y más crítica de la sedimentación eritrocitaria— dentro de una celda de flujo con temperatura controlada, generando un resultado en menos de 20 segundos. Al analizar la fase inicial del proceso de agregación en un entorno controlado, el analizador iSED es prácticamente inmune a los cambios dependientes del tiempo que afectan a las lecturas convencionales, lo que prolonga la estabilidad de la muestra siete veces más que en las pruebas tradicionales.

De cuatro horas a 28: un avance para los laboratorios

Ampliar la estabilidad de la muestra de cuatro horas a 28 en la prueba de VSG supone un avance significativo para la logística del laboratorio, ya que ofrece beneficios inmediatos y tangibles tanto a los laboratorios como a los pacientes a los que atienden, entre ellos:

Resultados fiables: mayor confianza en cada resultado, especialmente cuando las muestras recorren largas distancias o sufren retrasos.

Menos muestras rechazadas: es posible analizar con confianza muestras que han sufrido retrasos durante el transporte o que se reciben en horarios con dotación de personal reducida.

Menos pinchazos para los pacientes: se evita a los pacientes la carga de tener que repetir la extracción de sangre para un análisis rutinario.

Un solo tubo, dos pruebas: gracias a una mayor estabilidad, el mismo tubo con EDTA puede utilizarse para realizar tanto la prueba de VSG como el hemograma (CBC), haciendo viable la solicitud de pruebas adicionales de VSG.

Optimización del flujo de trabajo y ahorro de costes: una ventaja significativa para los laboratorios clínicos que deben afrontar la creciente escasez de personal.

"Durante décadas, los laboratorios se han visto obligados a basar todo su flujo de trabajo de VSG en una estabilidad limitada de las muestras. Ampliar la estabilidad a temperatura ambiente durante 24 horas adicionales supone un cambio radical, ya que no solo mejora la logística, sino que también mejora la atención al paciente al garantizar resultados fiables. Proporcionar a los laboratorios un día completo de estabilidad fiable no es una comodidad, es una mejor práctica médica", dijo Jim Post, consejero delegado, Alcor Scientific.

Acerca del estudio

El estudio, "Measuring Erythrocyte Sedimentation Rate Using Photometric Rheology Technology Demonstrates Superior Sample Stability as Compared to the Westergren Method," fue publicado en Diagnostics (2026;16(16):2648) por Koshy, Lamazares, Evans y Jortani. La investigación se llevó a cabo con la aprobación del Comité de Revisión Institucional (IRB) en dos centros hospitalarios y fue financiada por ALCOR Scientific.

Acerca de ALCOR ScientificALCOR Scientific desarrolla tecnologías de diagnóstico que optimizan la eficiencia de los laboratorios. Fundada en 2011, la empresa aprovecha su profundo conocimiento de las biociencias y sus técnicas de fabricación de vanguardia para diseñar soluciones transformadoras que ayudan a los profesionales de la salud a ahorrar tiempo y mejorar la atención al paciente. ALCOR Scientific es uno de los pocos proveedores que ofrece una solución totalmente automatizada para la prueba de velocidad de sedimentación globular (VSG), adaptada a cualquier volumen de muestras y flujo de trabajo de laboratorio. Para más información, visite alcorscientific.com.

Contacto para mediosMegan McCutcheon, ALCOR ScientificE-mail: mmccutcheon@alcorscientific.com

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