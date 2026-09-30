Un nuevo estudio revela el gran impacto del cambio climático en la salud de la piel a nivel mundial

Más del 40% de los países del mundo han indicado cambios relacionados con el clima en la prevalencia y/o gravedad de las enfermedades de la piel, afectando de manera desproporcionada a los países de bajos ingresos, según un importante estudio internacional que abarcó 136 países

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El estudio, que fue presentado en el día de hoy en el Congreso 2026 de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV), invitó a representantes de 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a participar en el estudio Observatorio Mundial del Acceso a la Salud de la Piel (SkinObservatory), una colaboración entre la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) y L'Oréal Dermatological Beauty.

Se recopilaron datos procedentes de 136 países que abarcan los cuatro grupos de ingresos del Banco Mundial. En general, el 42,6% informó cambios en la prevalencia y/o gravedad de las enfermedades de la piel debido al cambio climático, contando con diferencias significativas según el nivel de ingresos.

Más de la mitad de los países de bajos ingresos (55,6%) y de ingresos medios-bajos (52,5%) informaron cambios en las enfermedades de la piel relacionados con el clima, en comparación con el 43,8% de los países de ingresos medios-altos y el 28,3% de los países de altos ingresos.

Las diferencias geográficas también demostraron ser sustanciales: los cambios se informaron con mayor frecuencia en la Región del Pacífico Occidental (64,7%), seguida de las regiones del Mediterráneo Oriental y del Sudeste Asiático (60,0% cada una), en comparación con el 16,1% en la Región Europea.

En la Región de África, el 42,9% de los encuestados no estaba seguro del impacto del cambio climático en las enfermedades de la piel, lo que pone de manifiesto posibles deficiencias en la vigilancia y la evidencia.

Entre los 58 países que informaron en relación a los efectos del cambio climático en las enfermedades de la piel, el 81,0% reportó un aumento de las erupciones cutáneas por calor y el 75,9% de las enfermedades inflamatorias de la piel. El 62,1% informó de cambios en las enfermedades infecciosas, y la mitad (50,0%) reportó cambios en las enfermedades transmitidas por vectores.

"El descubrimiento más importante de nuestro estudio es que el cambio climático ya está asociado con impactos negativos en las enfermedades de la piel, y estos efectos afectan de manera desproporcionada a las poblaciones de bajos ingresos", explicó la doctora Esther Freeman, autora del estudio. "A menudo pensamos en los efectos del clima extremo en el golpe de calor, los problemas cardiovasculares y las enfermedades respiratorias, pero la piel es nuestra primera línea de defensa contra el cambio climático".

"Las temperaturas y la humedad más elevadas pueden aumentar la sudoración y la irritación de la piel, mientras que el calor, la contaminación del aire y otras exposiciones ambientales pueden desencadenar o empeorar la inflamación. Los cambios de temperatura y precipitaciones también pueden afectar los hábitats de mosquitos, garrapatas y otros vectores de enfermedades, lo que potencialmente les permite sobrevivir en lugares donde antes eran poco comunes".

De cara al futuro, los investigadores hacen hincapié por una mayor vigilancia, educación y estrategias adaptadas a las necesidades locales, especialmente en lo que respecta a los entornos que cuentan con recursos limitados.

"Debemos empezar a considerar la salud de la piel como parte de la preparación para el cambio climático", finalizó la doctora Freeman.

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