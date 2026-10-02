Nuevo mapa interactivo de Costa Rica permite explorar su riqueza cultural, natural y oceánica

"Descubrí Costa Rica" es una plataforma gratuita desarrollada por esencial COSTA RICA, en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el CIMAR-UCR y la Escuela de Geografía UCR

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, Costa Rica, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El país cuenta con una nueva plataforma digital gratuita que permite explorar y conocer su territorio. Se trata de "Descubrí Costa Rica", un mapa interactivo desarrollado por la Marca País esencial COSTA RICA, en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (CIMAR-UCR) y la Escuela de Geografía UCR.

La herramienta integra, información geográfica, oceánica, cultural, histórica y científica del país, con el fin de facilitar el acceso al conocimiento sobre Costa Rica para estudiantes, docentes, investigadores, turistas nacionales e internacionales, medios de comunicación y público en general. La información está disponible tanto en español como en inglés.

El nuevo mapa interactivo permite explorar lugares emblemáticos como parques nacionales, islas, cataratas y volcanes, ecosistemas y áreas protegidas, sitios de interés cultural, datos sobre biodiversidad y otros elementos. Además, incorpora información sobre la dimensión marítima del país (92% de nuestro territorio) e hitos históricos como, por ejemplo: que San José se convirtió en la tercera ciudad del mundo y la primera de América Latina en tener alumbrado público eléctrico o que Costa Rica se convirtió en uno de los primeros países del mundo en prohibir la caza deportiva.

"Descubrí Costa Rica es parte de las iniciativas de esencial COSTA RICA por educar respecto a lo que nos hace únicos como país. Esta plataforma permite aprender de forma interactiva sobre nuestra diversidad, cultura y datos históricos que como costarricenses deberíamos de conocer y que construyen sobre la identidad de todos nosotros, pero sobre todo de las generaciones más jóvenes", afirmó Adriana Acosta, Directora de Marca País esencial COSTA RICA.

Toda la información y contenidos que alberga la plataforma cuentan con respaldo académico y científico, gracias al apoyo y colaboración del CIMAR-UCR y la Escuela de Geografía UCR, lo que la convierte también en una herramienta de investigación y consulta para procesos tanto educativos como turísticos y de investigación. Su diseño permite navegar de forma dinámica e intuitiva por distintas capas de información, facilitando una nueva forma de descubrir Costa Rica desde cualquier lugar.

"Es una plataforma que brinda información sobre la biodiversidad marina, fundamentada en veracidad científica. Imágenes que despiertan la curiosidad de quienes visiten el sitio, invita a aprender más sobre el ambiente marino y los organismos que lo habitan, todo un mundo por conocer y conservar", señaló el Dr. Eddy Gómez Ramírez, Director del CIMAR-UCR.

"Descubrí Costa Rica" está disponible en el sitio web https://www.esencialcostarica.com/mapain... y forma parte de los esfuerzos de la Marca País por promover el orgullo nacional, la educación y el conocimiento sobre el patrimonio natural, cultural y territorial del país. Además, esta plataforma también se complementa con "Costa Rica Azul", otra herramienta digital de la Marca País esencial COSTA RICA, que busca acercar a la población costarricense al conocimiento y la importancia del océano: https://www.esencialcostarica.com/costar...

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