Nuevo récord de destilería para Glen Grant tras la segunda subasta que bate récords en 2 semanas

The Visionary - THE GLEN GRANT/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Se consigue un nuevo récord de destilería para Glen Grant después de que The Visionary 68-Year-Old se vendiera a un precio de 212.500 libras (256.636 dólares estadounidenses) en la subasta The Distillers One of One, la segunda subasta que bate récords en dos semanas

Este raro ejemplar de 68 años sigue a la histórica subasta de Devotion de 70 años de la semana pasada por 81.250 libras (101.300 dólares estadounidenses), y ambos lotes se destinarán a organizaciones benéficas en Escocia

ROTHES, Escocia, 6 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- El whisky escocés Glen Grant Single Malt anuncia hoy que The Visionary 68-Year-Old se vendió por 212.500 libras (256.636 dólares estadounidenses), el doble de la estimación alta original, en la subasta The Distillers One of One, y las ganancias se destinarán a Distillers' Charity.

Esta noticia llega inmediatamente después de la histórica subasta de la semana pasada en asociación con Sotheby's, en la que Devotion 70-Year-Old se vendió por 81.250 libras (101.300 dólares estadounidenses). Mientras caía el mazo en Distillers One of One, el Visionary único en su tipo, el whisky más antiguo presente en la subasta, ahora ostenta un precio récord mundial para un whisky de The Glen Grant en sus 180 años de historia y aseguró a la destilería en el tercer lugar entre los 39 lotes de la subasta de este año.

Envejecido durante 68 años y extraído de una única barrica de jerez oloroso, la rara oferta de The Visionary muestra la calidad excepcional de los whiskies Glen Grant en su alta edad. Si bien es relativamente nuevo en la escena de las subastas, los éxitos recientes de The Glen Grant resaltan el meticuloso enfoque de maduración y la capacidad de coleccionar de la destilería que ha considerado a Speyside su hogar desde 1840.

ACERCA DE THE VISIONARY

Inspirándose en los viajes y la pasión de James 'The Major' Grant por la conservación y la naturaleza, el innovador decantador magnum de corte battuto soplado a mano de 1,6 litros y tapón de malaquita de piedra preciosa se encuentra dentro de un estuche de presentación inspirado en la época. El diseño del decantador se inspira en la rica época victoriana y en los mismos recipientes en los que 'The Major' trajo descubrimientos de plantas y flores exóticas a los invernaderos de la destilería en su amado Jardín de los Esplendores, ahora en los terrenos de la destilería.

Madurado en una sola barrica de jerez número 835 y llenada en 1955, este raro whisky captura los tonos dorados del otoño, que reflejan las hojas de los Jardines de los Esplendores. A los 68 años, el aroma comienza con suaves frutas maduras del huerto y se funde perfectamente con notas mantecosas y de caramelo, con un delicado toque ahumado. En el sabor, hay un buen equilibrio de vainilla afrutada con jerez dulce y el final es rico y robusto, lo que crea una sensación en boca larga y duradera definida por frutos secos dulces, un toque de especias y un suave ahumado.

Las ganancias de la venta se destinarán a Distillers' Charity, que está transformando las oportunidades de vida de los jóvenes en Escocia, ayudándolos a desarrollar conocimientos, confianza, resiliencia y habilidades para prepararlos para la vida y el trabajo.

@theglengrant

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2239954...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nuevo-record-de-destileria-para-glen-grant-tras-la-segunda-subasta-que-bate-records-en-2-semanas-301949429.html