COMUNICADO: Nuevos datos de Norgine revelan un vacío en la preparación del intestino para la colonoscopia[1]

Publicado 22/10/2018 11:01:37 CET

AMSTERDAM, October 22, 2018 /PRNewswire/ --

-- Nuevos datos de Norgine revelan un vacío entre las expectativas del paciente y la realidad clínica en la preparación del intestino para la colonoscopia[1]

- Casi nueve de cada diez pacientes esperan beber 2L de líquido de preparación intestinal o menos - Las expectativas del paciente sobre la preparación del intestino pueden chocar con la práctica clínica - Los hallazgos presentan la oportunidad de mejorar la calidad de la colonoscopia y la experiencia del paciente mediante la innovación en la preparación intestinal

Norgine B.V. ha presentado hoy nuevos datos de una encuesta pública en la United European Gastroenterology (UEG) Week 2018, que demuestran que casi nueve de cada diez personas entrevistadas de cinco grandes países de la UE esperan beber dos litros o menos de líquido de preparación del intestino antes de someterse a una colonoscopia.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )

Estos resultados demuestran que las expectativas del paciente del volumen de líquido de la preparación intestinal muchas veces no coincidirán con la realidad clínica, que normalmente requiere tres litros o más para prepararse para una colonoscopia.

El líquido de preparación del intestino es críticamente importante para limpiar el intestino antes de una colonoscopia, ayudando a garantizar la eficacia y la rentabilidad del procedimiento. El volumen de líquido de preparación intestinal ha demostrado ser un factor clave que afecta a la experiencia del paciente del proceso y cumplimiento de las instrucciones de limpieza del intestino.

Estos resultados destacan la clara necesidad y oportunidades para avances que fomentan la adherencia de preparación intestinal creciente y una mejor experiencia del paciente, al tiempo que también mejora la eficacia y la rentabilidad de la colonoscopia.

La colonoscopia es un método eficaz para la detección del cáncer colorrectal y ha demostrado reducir la incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal en la población general. Una limpieza inadecuada del intestino antes de la colonoscopia reduce la exactitud diagnóstica de la colonoscopia, especialmente para la detección de lesiones más pequeñas y pólipos sésiles. Esto puede resultar en procedimientos de repetición, aumentando los costes y retrasando potencialmente el inicio del tratamiento y aumentando potencialmente el requerimiento de recursos.

Bharat Amlani, director médico de marcas en Norgine, dijo: "A menudo, el alto volumen de la preparación intestinal necesaria para ser consumida antes de una colonoscopia no coincide con las expectativas del paciente. Esto socava potencialmente su experiencia de todo el procedimiento. Nuestros resultados dejan claro que la comunidad de la colonoscopia debe seguir trabajando juntos para asegurar que éstos se alinean lo más cerca posible."

Y añadió: "Norgine está a la vanguardia de esta unidad, continuamente innovando para mejorar la calidad y la experiencia del paciente de colonoscopia. Esto es esencial para ayudar a prevenir, identificar y tratar el cáncer colorrectal entre muchas otras enfermedades gastrointestinales. La nueva disponibilidad de preparados de intestino altamente eficaces de bajo volumen como 1 L de polietilen glicol PLENVU(R) puede ayudar a cerrar esta brecha perceptiva mientras que garantiza el éxito de limpieza fiable en un consumo reducido de volumen de líquido."

Norgine es un líder del mercado en proporcionar productos de limpieza intestinal y colonoscopia que tienen como objetivo facilitar la colonoscopia de alta calidad. La encuesta se llevó a cabo como parte de Scope for Change, la campaña de Norgine para reunir a la Comunidad Europea de colonoscopias para impulsar mejoras en los próximos meses y años. Esto siguió al documento de discusión de Norgine, publicado en septiembre de 2017, Scope for change: what next for European colonoscopy services?

Vea el comunicado completo en http://www.norgine.com.

Síganos @norgine

[1] Amlani B et al. Public attitudes to colonoscopy: how much bowel preparation liquid must be drunk before a colonoscopy? #P0460. UEGW. Lunes, 22 de octubre. 12:30 - 13:30 CET.

Contactos de Medios:

Isabelle Jouin Comunicaciones Norgine T: +44(0)77140-61327

Jonny Greenberg Director de Cuentas Incisive Health T: +44(0)20-3435-6084

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg