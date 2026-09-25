Nuix, reconocida como empresa disruptora en el informe RiskTech100® 2027 de Chartis Research

(Información remitida por la empresa firmante)

SÍDNEY, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Nuix (ASX:NXL), líder mundial en software de análisis de investigación e inteligencia, ha indicado que ha sido nombrada "Disruptor" en la categoría de Infraestructura de Riesgos del informe Chartis RiskTech100 2027.

RiskTech100 2027 es un programa de reconocimiento líder en el sector que evalúa a empresas de tecnología de riesgos en diversas categorías, analizando sus capacidades, su innovación y su impacto en el panorama general de la gestión de riesgos. La categoría "Disruptor", en particular, destaca a aquellas organizaciones que desafían los límites e introducen enfoques transformadores en sus respectivos ámbitos. Los analistas de Chartis evaluaron más de 900 empresas e interactuaron con más de 200 proveedores preseleccionados; finalmente, solo 17 firmas fueron reconocidas como "disruptoras".

Al referirse a este reconocimiento, John Ruthven, consejero delegado de Nuix, declaró: "Se nos reconoce como un agente disruptor porque aportamos inteligencia sobre datos no estructurados a los ámbitos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Tradicionalmente, la infraestructura de riesgos se ha basado en datos estructurados; sin embargo, la información que hoy impulsa la gestión de riesgos —correos electrónicos, documentos, chats y comunicaciones de voz— es precisamente aquella que las plataformas convencionales no pueden procesar. Aportar inteligencia a los datos no estructurados a gran escala es lo que Nuix lleva haciendo desde hace 25 años. Nuix Neo traslada esa inteligencia a la capa de infraestructura de riesgos, proporcionando a los organismos reguladores, las agencias gubernamentales y las empresas una base sólida y fiable".

El reconocimiento de Chartis a Nuix Neo como un agente disruptor en el ámbito de la infraestructura de riesgos refleja el impacto en el mercado de esta plataforma integrada de inteligencia de datos no estructurados impulsada por IA; la solución combina un motor patentado de procesamiento de datos a gran escala con capacidades de automatización y orquestación en un único flujo de trabajo gobernado. Gracias a la integración de la inteligencia de grafos de Linkurious, Nuix Neo no solo identifica entidades, sino que también visualiza las conexiones entre ellas. De este modo, proporciona la inteligencia fundamental para las investigaciones modernas, el cumplimiento normativo y la detección de fraudes, permitiendo a reguladores, organismos gubernamentales, empresas y firmas de servicios profesionales extraer información de valor a partir de enormes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, todo ello mediante un proceso auditable y jurídicamente sólido.

La infraestructura de riesgos constituye la capa subyacente a las decisiones sobre riesgos y cumplimiento; es la base de datos que determina si se puede confiar en los análisis y la inteligencia artificial. Por lo general, las señales de riesgo se encuentran dispersas en diversos sistemas, y gran parte de la información relevante no está estructurada: correos electrónicos, documentos, chats y comunicaciones de voz que las plataformas de riesgo convencionales no pueden procesar.

La clasificación y los ganadores por categoría de RiskTech100 2027 se anunciaron el 24 de septiembre en el evento RiskLive North America en Nueva York, coincidiendo con la conferencia virtual RiskTech100 2027 y la publicación del informe completo RiskTech100 2027. Consulte el informe completo en https://www.chartis-research.com/market-analysis/7947547/risktech100r-2027-ranking-and-award-winners o visite https://www.chartis-research.com/.

Acerca de Nuix

Nuix es un proveedor líder de software de inteligencia y análisis de investigación que permite a sus clientes convertirse en una fuerza para el bien al descubrir la verdad en el mundo digital. Ayudamos a los clientes a recopilar, procesar y revisar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, haciéndolos susceptibles de búsqueda y utilizables a gran escala y velocidad, con precisión forense. Para más información, visite https://www.nuix.com

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