Nuvion se une a Circle Payments Network para ofrecer pagos globales a empresas de todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

-Nuvion se une a Circle Payments Network para ofrecer pagos globales casi instantáneos a empresas de todo el mundo

MIAMI, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Nuvion, la plataforma global de banca y pagos transfronterizos impulsada por IA y basada en monedas fiduciarias y stablecoins para empresas y fintechs, anunció hoy su incorporación a Circle Payments Network (CPN), una red de pagos siempre activa diseñada para admitir liquidaciones transfronterizas casi instantáneas con stablecoins.

Esta integración amplía la capacidad de Nuvion para ofrecer liquidaciones instantáneas, seguras y en múltiples divisas en diversos mercados, reforzando su misión de hacer que las finanzas globales sean accesibles para todos, desde creadores que generan ingresos en el extranjero y empresas que se expanden internacionalmente, hasta grandes marketplaces y plataformas globales que gestionan flujos de pago de alto volumen.

Además, Nuvion permitirá a sus clientes transferir dinero globalmente con liquidaciones basadas en stablecoins, liquidez 24/7 y conectividad fluida a corredores globales. Esta integración fortalece aún más el objetivo de Nuvion de convertir a cada empresa en una empresa global desde el primer día.

Gracias a sus capacidades habilitadas por CPN, Nuvion ofrece aún más a sus clientes:

Pagos globales casi instantáneos en USDC.

Transferencias de dinero más rápidas con una fricción mucho menor y retrasos transfronterizos reducidos.

Liquidación mediante API para plataformas y fintechs.

"Unirnos a Circle Payments Network acelera nuestra misión de construir una infraestructura financiera global para todos", afirmó Keisha Clark, directora general de Nuvion. "Permitimos que creadores, empresas y plataformas globales transfieran dinero con la velocidad y transparencia que exige la economía digital".

"La moderna plataforma de Nuvion ayuda a desbloquear nuevos casos de uso para pagos con stablecoins entre creadores, marketplaces y plataformas", declaró Irfan Ganchi, vicepresidente Sénior de Gestión de Producto de Pagos en Circle. "Su integración con Circle Payments Network permite a Nuvion ofrecer capacidades financieras casi instantáneas y conformes a la normativa a la próxima generación de empresas globales, proporcionando transferencias de dinero programables que satisfacen las necesidades de la economía digital actual".

Acerca de Nuvion

Nuvion es la plataforma global de banca y pagos transfronterizos impulsada por IA, basada en monedas fiduciarias y stablecoins, para empresas y fintechs. Con cuentas multidivisa, sistemas de pago globales, herramientas de tesorería e infraestructura de cumplimiento normativo, todo accesible a través de una única API, Nuvion simplifica la forma en que las empresas mueven, administran y hacen crecer su capital a nivel internacional. Diseñada para un mundo donde la ambición trasciende fronteras al instante.

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