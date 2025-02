NX Group presenta el concepto visual y la película de la campaña mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

- "Anything to Anywhere" expresa las fortalezas de NX Group en el transporte global de todo tipo de productos, desde semiconductores hasta exhibiciones de museos -

TOKIO, 28 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., ha creado un nuevo elemento visual clave (*) --"Anything to Anywhere"-- para mostrar las fortalezas de NX Group y ha lanzado un cortometraje para presentar el concepto con el fin de acelerar la expansión de su negocio mundial. Este elemento visual será utilizado por las empresas de NX Group en todo el mundo para aumentar el conocimiento del Grupo a nivel mundial.

(*): Un material/elemento publicitario utilizado en varias producciones para la penetración de la marca

Logo de NX: https://kyodonewsprwire.jp/img/202502204514-O1-QzI940f0

Nueva imagen clave: "Anything to Anywhere"https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Nueva representación visual de la marca NX Group La visión a largo plazo de NX Group es convertirse en una "empresa de logística con una fuerte presencia en el mercado global". Para hacer realidad esta visión a largo plazo, el Grupo ha presentado una nueva imagen clave, "Anything to Anywhere", para expresar la marca NX Group a nivel mundial.

Desde su fundación en 1937, NX Group ha seguido creciendo y ganándose la confianza de sus clientes al encargarse de una amplia variedad de cargas (desde semiconductores que utilizan tecnología de vanguardia hasta piezas de museo) y gestionarlas y entregarlas adecuadamente a sus destinos deseados. El elemento visual principal ilustra gráficamente las fortalezas del Grupo y expresa su orgullo y determinación por entregar cualquier artículo en cualquier parte del mundo, en cualquier industria o sector, con servicios de transporte de alta calidad. También ejemplifica el mensaje corporativo de NX Group de "encontramos el camino" al mostrar la capacidad del Grupo para examinar y resolver problemas difíciles junto con sus clientes.

Técnicas y redes profesionales expresadas en diversos motivosSe utilizaron varios motivos como "dinosaurio", "pastillas" y "brazo robótico" para la imagen principal. Están envueltos de forma hermosa y cuidadosa como "origami", la artesanía tradicional japonesa de doblar papel, evocando la artesanía y las meticulosas técnicas de empaquetado originadas en Japón que NX Group ha cultivado durante muchos años y expresando el compromiso del Grupo de proporcionar servicios profesionales que aprovechen su amplia experiencia y capacidades confiables.

Las etiquetas de los objetos representan diversos destinos, como los Campos Elíseos en París y Silicon Valley en los EE.UU., así como la Antártida y la Vía Láctea, y simbolizan la red de distribución global de NX Group y su búsqueda de posibilidades ilimitadas.

En el futuro, el nuevo elemento visual clave "Anything to Anywhere" se utilizará como un elemento creativo que represente la marca NX Group en exposiciones que se celebren en todo el mundo.

Imagen1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Hay disponible un cortometraje con "Anything to Anywhere" en el sitio web del Grupo, el canal de YouTube y la cuenta oficial de LinkedIn. Échele un vistazo.

Hay disponible un cortometraje con "Anything to Anywhere" en el sitio web del Grupo, el canal de YouTube y la cuenta oficial de LinkedIn.

NX Group continuará asumiendo el desafío de crear nuevo valor a partir de la logística y, al mismo tiempo, aspira a ser una presencia global confiable buscada por los clientes y la sociedad.

Imagen2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Acerca de NX Group: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202502204514-O1-XJCtR2XW.pdf

Sitio web oficial de NX Group: https://www.nipponexpress.com/Cuenta oficial de LinkedIn de NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

