Obagi® y Priyanka Chopra Jonas lanzan la iniciativa global SKINCLUSION(TM) para celebrar la diversidad y la inclusión (2

Publicado 08/05/2019 16:01:17 CET

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL (ICDO)ICDO es una organización sin fines de lucro global con sede en Viena dedicada a promover la paz, la humanidad, la diversidad y la interculturalidad. Su misión es concienciar sobre los problemas sociales contemporáneos y sobre la influencia positiva de la diversidad cultural. ICDO desafía las percepciones erróneas culturales para asegurar la participación igualitaria de cada individuo o grupo dentro de la sociedad. Al llamar la atención sobre las diferentes expresiones culturales y sus valores, ICDO fomenta la interacción cultural y conecta a las personas mediante el cierre de las brechas culturales.

Para cumplir su misión, ICDO organiza eventos internacionales, talleres, investigación y proyectos sociales, culturales y de desarrollo. Reúne voces académicas, profesionales, locales e internacionales en un diálogo mutuo para salvaguardar la diversidad y mejorar la sociedad a través de la acción.

"La ICDO está encantada y agradecida de ser parte de la iniciativa SKINCLUSION de Obagi", dijo Josipa Palac, presidenta y directora general de ICDO. "El compromiso de Obagi con la diversidad y la inclusión se alinea con nuestra misión de promover la idea de que la diversidad fortalece a la sociedad en todos los aspectos. A través de la participación de todos en la iniciativa y el generoso apoyo de Obagi, ICDO continuará presentando programas nuevos e innovadores en todo el mundo que celebren nuestras diferencias multiculturales y promuevan una verdadera comprensión de la humanidad".

ACERCA DE PROJECT IMPLICITProject Implicit es un laboratorio virtual y una organización de investigación desarrollada por científicos del comportamiento para brindar educación sobre el sesgo implícito a través de las Pruebas de Asociación Implícita (IAT, en sus siglas en inglés). Las pruebas se enfocan en 11 áreas diferentes, incluyendo tono de piel, género, raza y orientación sexual. Cualquiera puede hacerse las pruebas y pueden completarse en menos de 10 minutos. El IAT está diseñado para revelar nuestros sesgos hacia varios grupos sociales. Los resultados individuales son privados y se convierten en parte de los resultados de investigación colectiva en curso.

Project Implicit está formado por un equipo de científicos cuya investigación encontró nuevas formas de entender las actitudes, los estereotipos y otros sesgos ocultos que influyen en la percepción, el juicio y el comportamiento de las personas. Desde su fundación en 1998, más de 22 millones de personas tomaron los IAT y se publicaron 28 artículos de investigación revisados por expertos sobre sus hallazgos, incluida la publicación de enero de 2019 en Psychological Science que destaca avances en el sesgo implícito del tono de la piel.

"Estamos encantados de que Obagi esté apoyando el trabajo que hacemos en el Project Implicit", dijo Elizabeth L. Haines, Ph.D., científica investigadora del Project Implicit y profesora y directora del Laboratorio de Cognición Social de la Universidad William Paterson. "El sesgo implícito se refiere a un sesgo que es en su mayoría no intencional, automático y fuera de nuestra conciencia. Es único para cada individuo e influenciado por nuestros antecedentes, entorno cultural y experiencias personales. A menudo, puede estar en desacuerdo con nuestras propias percepciones de nosotros mismos y nuestros valores y estándares conscientes, y desempeña un papel en nuestra vida cotidiana, desde nuestras interacciones en el trabajo hasta personas con amigos y conocidos e incluso en el consultorio del médico. Reconocer este sesgo en nosotros mismos y cómo nos afecta puede ser un paso para hacer cambios que puedan hacer una diferencia positiva".

ACERCA DE OBAGI Obagi es una compañía mundial de cuidado de la piel independiente, liderada por mujeres, dedicada a brindar tratamientos de cuidado de la piel avanzados y clínicamente probados para todo tipo de pieles. Con un legado de 30 años y un compromiso con la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de su negocio, desde su cultura corporativa hasta el desarrollo de productos, Obagi ha sido pionero en varios avances en el cuidado de la piel, incluida la primera marca de cuidado de la piel en diseñar su investigación clínica que abarca los seis tipos de piel en todo el espectro de Fitzpatrick. A través de una extensa red de distribuidores, socios y consultorios médicos en todo el mundo, Obagi Medical ofrece más de 100 productos para iluminar, nutrir, proteger y mejorar el tono y la textura de la piel. Obagi también ofrece fórmulas probadas por dermatólogos y tecnológicamente avanzadas a través de su línea Obagi Clinical(TM), que es accesible para los consumidores exclusivamente a través de Sephora.

Obtenga más información sobre Obagi y encuentre un proveedor cercano visitando www.obagi.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2458065-1&h=876980844&u=...], y conéctese con Obagi Medical y Obagi Clinical en Facebook, Twitter e Instagram.

Project Implicit es una marca comercial de Project Implicit, Inc. e International Organisation Diversity Organization es una marca comercial de International Cultural Diversity Organization. imagen Dermatología P.C. Es una marca registrada de imagen Dermatología. No se reclama el derecho exclusivo de usar "Dermatología", aparte de la marca que se muestra. CEO Action for Diversity and Inclusion es una marca comercial de PwC. PwC se refiere a la firma miembro de los EE. UU. o a una de sus subsidiarias o afiliadas y, a veces, puede referirse a la red de PwC. SKINCLUSION y todos los demás productos / nombres de marca, ya sean designados por aviso (® / TM) o no, son marcas comerciales de Obagi Cosmeceuticals LLC y / o sus filiales. © Obagi Cosmeceuticals LLC. Todos los derechos reservados.

Para más información, por favor contacte a:

Sharon Robustelli

VegaRun

347.267.3946s.robustelli@vegarun.com[mailto:s.robustelli@vegarun.com]

Laura Morgan

VegaRun

951.333.9110l.morgan@togorun.com[mailto:l.morgan@togorun.com]