(Información remitida por la empresa firmante)

-OBSBOT presenta Tail 2 ADV y Tail Air 2: ampliando la libertad creativa para equipos de producción profesional y creadores

Basadas en la tecnología de seguimiento por IA propia de OBSBOT y en su innovador sistema PTZR, las dos nuevas cámaras de la serie Tail llevan su visión de la captura de imagen autónoma a diversos entornos de producción.

NUEVA YORK, 21 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de noviembre, OBSBOT, marca líder en soluciones de imagen basadas en inteligencia artificial, presentó los modelos Tail 2 ADV y Tail Air 2, dos nuevas incorporaciones a su serie Tail diseñadas para afrontar los desafíos propios de diversos entornos de grabación. Estos productos aprovechan la experiencia de OBSBOT en algoritmos de IA, control de movimiento de precisión y óptica, permitiendo que la tecnología asuma gran parte de las tareas repetitivas del rodaje, mientras los usuarios conservan el control creativo.

Para quienes realizan presentaciones, interpretaciones o creaciones frente a una cámara, estar pendientes constantemente de si la cámara los sigue puede desviar la atención del momento que realmente importa. Detrás de la cámara, los equipos de producción se enfrentan a sus propios desafíos: mantener encuadrado a un sujeto en movimiento, capturar detalles a distancia y gestionar múltiples ángulos a medida que se desarrolla la acción.

"La verdadera innovación debe brindar a los creadores más libertad, no mayor complejidad. Con nuestros productos más recientes, ampliamos la ya sólida gama de OBSBOT para eliminar gran parte del trabajo repetitivo en la producción; así, los creadores pueden dedicar más tiempo a lo que más importa: sus ideas y su creatividad", afirmó Bo Liu, fundador y consejero delegado de OBSBOT.

Basado en tecnología pionera de seguimiento mediante IA e innovación PTZR

Para OBSBOT, el movimiento inteligente de la cámara ha sido una tecnología fundamental desde sus inicios. Su sistema patentado de seguimiento mediante IA combina el reconocimiento de sujetos con el control motorizado de la cámara, integrando la capacidad de seguir a un sujeto directamente en el funcionamiento del dispositivo. Esta base ofrece a los usuarios una mayor libertad para moverse, actuar o realizar presentaciones sin necesidad de dirigir la cámara constantemente.

Los modelos Tail 2 ADV y Tail Air 2 amplían los cimientos de la operación inteligente de cámaras establecidos originalmente con la Tail 2, la primera cámara 4K con movimiento PTZR de tres ejes, adaptándolos a dos entornos de grabación distintos.

Tail 2 ADV: convierte la distancia en detalles

Diseñada para equipos profesionales que trabajan en grandes recintos y eventos en directo, la Tail 2 ADV ofrece un zoom óptico de 21 y un zoom híbrido de 40, permitiendo el seguimiento de sujetos a distancias de hasta 240 metros con el zoom óptico de 21. Su sistema óptico de 12 elementos permite capturar con nitidez las expresiones de un orador, los gestos de un artista o los detalles de un escenario lejano. Su apertura variable oscila entre f/1.7 y f/7 en el extremo gran angular, y entre f/3.8 y f/7 en el extremo teleobjetivo.

Tail Air 2: versatilidad con un sensor de una pulgada

La Tail Air 2 combina un sensor de 1 pulgada —el más grande hasta la fecha en una cámara OBSBOT— con un chip dedicado al procesamiento de imágenes mediante IA, diseñado para reducir el ruido en escenas con poca luz; esto permite obtener grabaciones más nítidas, con mayor claridad y detalle. Para escenas de alto contraste, la tecnología LOFIC HDR ayuda a preservar los detalles tanto en las zonas muy iluminadas como en las sombras, capturando una mayor parte de la escena incluso en condiciones de iluminación complejas.

La nueva función AI Director Grids ofrece más formas de dar forma a la narrativa utilizando una sola cámara, integrando el seguimiento por IA, los ajustes preestablecidos y el Launchpad en una única interfaz para un control centralizado del encuadre.

La producción forma parte de la historia

En su presentación en Nueva York el 19 de noviembre, OBSBOT situó sus productos en el contexto de una producción real, combinando la presentación de cada uno de ellos con demostraciones y experiencias prácticas.

El evento también reveló cómo las cámaras OBSBOT y otros productos de la marca contribuyen a la producción en sí, conectando lo que los asistentes ven en pantalla con el equipamiento y los flujos de trabajo de producción que hay detrás. Las demostraciones de productos existentes mostrarán cómo la captura, la dirección de cámara y la producción pueden integrarse en escenarios específicos.

Acerca de OBSBOT

OBSBOT es pionera en el campo de la captura de imágenes autónoma. Mediante la integración de tecnologías clave que abarcan algoritmos de inteligencia artificial, control de movimiento y óptica, OBSBOT desarrolla agentes inteligentes capaces de percibir, planificar y actuar para coordinar el hardware de captura y los flujos de trabajo de producción. De este modo, se automatiza el proceso de captura y producción, permitiendo que la tecnología se adapte a las personas y brindándoles una mayor libertad para expresarse, crear y compartir.

En la actualidad, OBSBOT ofrece soluciones de captura de imágenes de nivel profesional y gran eficiencia a millones de usuarios en más de 150 países y regiones, abarcando ámbitos como la producción en directo, las videoconferencias, los podcasts, los deportes, los deportes electrónicos (esports) y mucho más. Desde el lanzamiento de la primera cámara con IA del mundo dotada de funciones de autodirección y su papel fundamental en la creación de la categoría de cámaras web PTZ con IA, hasta sus colaboraciones con torneos de primer nivel a escala global, OBSBOT sigue desafiando los límites tecnológicos, impulsando nuevos paradigmas de captura de imágenes y definiendo el futuro de este sector.

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