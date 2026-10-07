La octava conferencia RD20 se celebrará en Sudáfrica, la primera en África

(Información remitida por la empresa firmante)

PRETORIA, Sudáfrica y TOKIO, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La octava Conferencia RD20 se celebrará del 19 al 23 de octubre de 2026 en Pretoria, Sudáfrica, estando organizada por medio del Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR), con el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (AIST) de Japón como coorganizador. Esta será la primera Conferencia RD20 que se celebre en el continente africano.

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Detalles: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202609307021-O1-1mdOj8UQ.pdf

RD20 (Investigación y Desarrollo 20 para Tecnologías de Energía Limpia) es una iniciativa internacional lanzada en el año 2019 bajo el liderazgo de Japón para promover la colaboración internacional en I+D hacia la neutralidad de carbono. Reúne a instituciones de investigación líderes de los países y regiones del G20 con el fin de poder compartir resultados y conocimientos, fomentar la investigación conjunta y fortalecer las alianzas entre la industria, la academia y el gobierno.

Bajo el lema "Acelerando la innovación en energía limpia: De África al mundo", la 8ª Conferencia RD20 se centrará en las tecnologías de energía limpia y la colaboración internacional, con especial atención a los temas relevantes para África.

El programa comenzará el 19 de octubre con el taller nº 1, "IA para la energía", que se basará en los debates de un taller celebrado en Corea del Sur en abril. El 20 de octubre se llevará a cabo la sesión plenaria técnica, que incluirá presentaciones sobre investigación y desarrollo e innovación en hidrógeno y energía, redes inteligentes, transición energética y caminos hacia la neutralidad climática. Las sesiones técnicas públicas abordarán los temas "Acceso a la energía: soluciones innovadoras para África" y "Combustibles sintéticos". El 21 de octubre se celebrará una sesión pública sobre "Minerales críticos para la energía" y le seguirá un taller exclusivo para miembros sobre "Hidrógeno limpio y sus derivados". La Sesión de Líderes del 22 de octubre estará abierta al público por la mañana, mientras que el programa de la tarde será sólo para miembros. La conferencia concluirá el 23 de octubre con visitas al sitio exclusivas para miembros.

Entre los ponentes de la sesión plenaria técnica se encuentran representantes del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación (DSTI) de Sudáfrica, la Universidad de Córcega/CEA y el CEA de Francia, y el Instituto Fraunhofer ISE de Alemania.

Las sesiones públicas también estarán disponibles de forma online, lo que permitirá a participantes de todo el mundo unirse a los debates.

Descripción general:Fechas: Del 19 al 23 de octubre de 2026Lugar: CSIR International Convention Centre, Pretoria, SudáfricaFormato: Híbrida (presencial y online)Organizador: Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR)Co-organizador: Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (AIST)Detalles y registroPágina web de la Conferencia RD20: https://rd20.aist.go.jp/conference/

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