ODYSS lanza un programa global de cocreación que define el futuro de la gestión dietética basada en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN FRANCISCO, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ –ODYSS, pionera en la gestión dietética impulsada por IA, anunció hoy que había lanzado su Programa de Cocreadores para los primeros usuarios de su producto estrella, N1, el 25 de mayo. Este hito marca la transición del primer dispositivo portátil dietético con IA del mundo desde prototipos experimentales al uso en el mundo real, proporcionando una gestión dietética automatizada y sin esfuerzo a la vida cotidiana.

Del seguimiento manual a la información sin esfuerzo

La gestión de la dieta se ha visto lastrada durante mucho tiempo por la carga del registro manual. Los métodos tradicionales exigen disciplina y a menudo provocan altas tasas de abandono. ODYSS elimina este obstáculo. Al combinar sensores multimodales, memoria dietética a largo plazo e inteligencia nutricional personalizada, N1 comprende y analiza continuamente lo que comes, traduciendo cada comida en información útil sin interrumpir tus rutinas diarias.

Creemos que la tecnología alcanza su máximo potencial cuando se integra de forma natural en la vida cotidiana, afirmó el fundador de ODYSS. Esta idea redefine la gestión de la dieta como algo fluido, inteligente y duradero.

Innovación y pensamiento original como base

La innovación y el pensamiento original son el núcleo de ODYSS. Esta filosofía cobra vida en el ecosistema N1, que combina hardware, inteligencia artificial, bucles seguros de datos de usuario y servicios de suscripción para crear una experiencia de salud digital totalmente integrada: detección en tiempo real (Sense), interpretación personalizada (Understand), orientación adaptativa (Guide) y mejora medible (Improve). Este enfoque sistémico refuerza la confianza, demostrando que ODYSS no es simplemente una empresa innovadora que sigue las tendencias, sino un actor profundamente original con visión a largo plazo.

Programa de Cocreadores: Dando forma al futuro de la nutrición

A través de su Programa de Cocreadores, ODYSS invita a usuarios pioneros, entusiastas de la salud e innovadores tecnológicos de todo el mundo a participar en el perfeccionamiento de N1. Los participantes aportarán comentarios reales, ayudando a transformar la visión de una gestión dietética automatizada, continua y de por vida en una realidad cotidiana, sentando las bases para la próxima década de nutrición personalizada.

Acerca de ODYSS

Como la primera marca en lanzar al mercado dispositivos portátiles de nutrición con IA, ODYSS se compromete a aplicar la IA de vanguardia para que la salud nutricional sea sencilla y accesible. Al transformar la carga cognitiva del seguimiento de las comidas en información útil, ODYSS ayuda a las personas a tomar decisiones dietéticas más inteligentes y a lograr resultados de salud sostenibles.

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