Ofertas especiales de Beelink en el Amazon Prime Day 2026: ¡hasta un 20% de descuento!

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Beelink, una marca que ha incorporado el "rendimiento silencioso pero sin concesiones" a su ADN, participará en la promoción Amazon Prime Day 2026, del 23 al 26 de junio, ofreciendo hasta un 20% de descuento en una amplia gama de mini PC, sistemas NAS y accesorios.

Serie GT | Rendimiento de vanguardia para IA y videojuegos

Diseñada para creadores, desarrolladores y jugadores, la serie GT combina procesadores de gama alta con refrigeración avanzada en un formato compacto. Los modelos GTi admiten conexión directa a GPU de escritorio, mientras que la GTR9 Pro, con procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, ofrece rendimiento de estación de trabajo y aceleración de IA.

Serie SE | Productividad y rendimiento diario

La serie SE combina un diseño compacto con una gran potencia de procesamiento. Los modelos van desde el SER3 básico para tareas de oficina hasta el SER5 y el SER5 Max para creación de contenido y juegos ligeros. El SER8 incorpora un procesador más potente, conectividad USB 4.0 y refrigeración por cámara de vapor para productividad, juegos y aplicaciones de IA.

Serie EQ | Informática de oficina eficiente

Diseñada para usuarios domésticos y de oficina, la serie EQ admite dos pantallas 4K, conexión de red rápida y multitarea eficiente. Su fuente de alimentación integrada ayuda a mantener un espacio de trabajo organizado.

Serie Mini S | Informática asequible para el día a día

Equipada con procesadores de bajo consumo, la serie Mini S ofrece una solución compacta y económica para la productividad en la oficina y el entretenimiento en el hogar. Tanto la Mini S12 como la Mini S12 Pro cuentan con Ethernet de 2,5 Gb para una conexión de red de alta velocidad.

Serie ME | Almacenamiento NAS y de gran capacidad

La serie ME está diseñada para cargas de trabajo con uso intensivo de almacenamiento, e incluye expansión con múltiples unidades, conectividad LAN dual y funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algunos modelos incorporan plataformas Intel Core o AMD Ryzen, Ethernet de 10 Gb e interfaces de alta velocidad para una gestión de datos profesional.

Serie EX | Expansión y conectividad

La serie EX de Beelink mejora los mini PC y portátiles con expansión de almacenamiento y conectividad adicional. Mate mini está diseñado específicamente para Apple Mac mini, mientras que Mate Pro, que añade características como carga PD de 96 W, comunicación por voz y un altavoz Bluetooth integrado, está diseñado para portátiles.

Desde la productividad diaria y el entretenimiento en el hogar hasta la computación con IA y el almacenamiento profesional, Beelink ofrece soluciones compactas para una amplia gama de usuarios. Todos los mini PC de Beelink incluyen una garantía de tres años. Los descuentos de Prime Day estarán disponibles en Amazon y en la tienda oficial de Beelink.

Estados Unidos: https://www.amazon.com/s?me=ABXLJKP5YHZS...Canadá: https://www.amazon.ca/s?me=ABXLJKP5YHZSK...Reino Unido: https://www.amazon.co.uk/s?me=AXH2SW380B...Alemania: https://www.amazon.de/s?me=AXH2SW380BDWO...Francia: https://www.amazon.fr/s?me=AXH2SW380BDWO...Italia: https://www.amazon.it/s?me=AXH2SW380BDWO...España: https://www.amazon.es/s?me=AXH2SW380BDWO...

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Sitio web oficial de Beelink：https://www.bee-link.com/

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