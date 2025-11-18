Ofertas de Narwal para el Black Friday: No esperes al futuro, ¡limpia con él!

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Este Black Friday, Narwal, líder mundial en el cuidado inteligente de suelos y una de las cinco marcas de aspiradoras más importantes del mundo, invita a los hogares a experimentar una limpieza que anticipa sus necesidades. Cada robot Narwal está diseñado para llegar donde las aspiradoras convencionales no pueden, fregando, trapeando y navegando con precisión. Desde la suciedad incrustada en las alfombras hasta los rincones y bordes ocultos, Narwal ofrece un hogar fresco, higiénico y sin esfuerzo, todos los días, durante muchos años.

Por tiempo limitado, llévate a casa este producto que garantiza una limpieza profunda a precios de Black Friday: una oportunidad para invertir en una mejora duradera para tu hogar, en lugar de una simple ganga.

Ofertas destacadas de Black Friday: Limpieza profunda, Diseñado para durar

Narwal Flow — Limpieza profunda, todo en uno con Flow (ahorro hasta 450 euros)Flow ofrece una limpieza profunda, de alto rendimiento y sin contacto para hogares que exigen precisión y fiabilidad. Su sistema Track Mop™ aplica una presión constante de 12 N sobre una superficie de mopa más amplia para fregar los suelos a fondo, mientras que el sistema de intercambio de agua CleanFlow™mantiene las mopas frescas en tiempo real, evitando la recontaminación. Gracias a la succión CarpetFocus™, las alfombras reciben una potencia adaptada para una limpieza profunda y uniforme. Disponible desde 849 euros (estándar) y 1.049 euros (compacto), Flow proporciona una limpieza meticulosa y sin esfuerzo en cada rincón de tu hogar.

Freo Z10 Ultra — Tu asistente de limpieza con AI (ahorra 750 euros)Con dos cepillos giratorios, un cepillo extensible para rincones difíciles y navegación por IA de doble chip, la Z10 Ultra llega a todos los rincones ocultos desplazándose de forma silenciosa e inteligente. Diseñada para quienes buscan una limpieza a fondo sin concesiones, ahora está disponible por 549 euros, una oportunidad para disfrutar de la innovación de gama alta a un precio revolucionario de gama media.

Freo Z10 — Imagina una vida sin enredos (ahorra 440 euros)Con el sistema antienredos DualFlow™, una mopa extensible y una base autolimpiable, la Z10 se encarga de todo automáticamente, dejando los suelos impecables y con un mantenimiento mínimo. Ahora disponible por 459 euros, es una inversión práctica y duradera para una limpieza sin esfuerzo.

Freo X10 Pro — Limpieza impecable sin enredos (ahorra 200 euros)Compacta, inteligente y eficiente, la X10 Pro ofrece una cobertura completa gracias a su mopa extensible y base de lavado automática. Consigue una limpieza uniforme y eficaz en cada pasada. Ahora disponible por 399 euros, ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar a nada.

Freo S — Limpieza inteligente y sencilla (ahorra 100 euros)El modelo S, una solución compacta y básica para quienes se inician en la limpieza con robot o para espacios reducidos, combina un funcionamiento con un solo botón con una base de autovaciado 2 en 1. Disponible por 199 euros, lleva la experiencia de limpieza sin esfuerzo de Narwal a todos los hogares.

Este Black Friday, Narwal te ofrece una solución de limpieza para el hogar más inteligente, completa y duradera, que proporciona una limpieza profunda y sin esfuerzo, con resultados consistentes. Para quienes visiten la página web oficial de Narwal, algunos paquetes ofrecen un valor de hasta 930 euros, una oportunidad excepcional para invertir en un hogar que se beneficia de una limpieza meticulosa y duradera.

Acerca de Narwal

Narwal se dedica a desarrollar productos innovadores que transforman la vida cotidiana. Nuestra gama de soluciones aborda los desafíos comunes, centrándonos en comprender y satisfacer las necesidades de los usuarios mediante una extensa labor de I+D. Este compromiso ha dado como resultado primicias en el sector, como la mopa autolimpiable, el sistema DirtSense con inteligencia artificial y el sistema Zero-Tangle.

Nos obsesionamos con cada detalle para garantizar que nuestros productos sean funcionales y estéticamente atractivos, con el objetivo de combinar diseño y rendimiento para una mejor calidad de vida.

Como una de las cinco principales marcas de aspiradoras a nivel mundial, Narwal presta servicio a más de 4 millones de familias en 30 países, incluyendo Europa, Norteamérica, Corea del Sur y Australia.

