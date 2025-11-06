Oficialmente Abierto el canal de preinscripción para el Salón Náutico Internacional de China (Shanghái) 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el contexto industrial de la construcción naval china, caracterizado por una acelerada transformación ecológica, una creciente digitalización y una mayor presencia en el mercado internacional, la 29ª edición del Salón Náutico Internacional de China (Shanghái), el Salón Internacional de Embarcaciones de Trabajo de Shanghái 2026 (en adelante, "CIBS 2026"), organizado por Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., regresa con fuerza al SWEECC del 29 al 31 de marzo de 2026. Colaborará estrechamente con Tourism Plus Shanghai y la Exposición de Visual Merchandising, compartiendo más de 80.000 metros cuadrados de espacio expositivo, más de 50.000 visitantes nacionales e internacionales, más de 1.000 marcas y más de 150 eventos.

En 2026, además de los pabellones internacionales, CIBS impulsará una profunda colaboración internacional. CIBS 2026 y la Federación Francesa de Industrias Náuticas (FIN) colaborarán para crear una plataforma de cooperación e intercambio internacional en el sector de la construcción naval y profundizar la cooperación práctica entre empresas de construcción naval chinas y francesas, con una actitud abierta, innovadora e inclusiva. En CIBS 2026, las marcas británicas pertenecientes a la RYA, especializadas en veleros pequeños y windsurf, harán su debut oficial. Además, CIBS 2026 volverá a colaborar con el Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Náutica (ICOMIA) para organizar conjuntamente seminarios.

CIBS 2026 aspira a crear un sistema de exhibición integral de la cadena industrial, con "nuevas tecnologías y equipos como eje central, foros profesionales como apoyo y actividades experienciales in situ como principales atractivos". El Foro Internacional de China sobre el Desarrollo de la Industria Náutica 2026 y el Seminario sobre Tecnología Verde y Desarrollo Sostenible de Barcos y Yates se celebrarán según lo previsto, creando una plataforma de diálogo de alto nivel, abierta, diversa e inclusiva. La Gala de los Premios Asia Marine & Boating 2026 (Asia Yacht Awards) reunirá a cientos de invitados de alto nivel para presenciar la entrega de los galardones.

Las exposiciones paralelas, el Lifestyle Shanghai Show 2026 y la Lure Fishing Exhibition, ofrecen una variedad de atractivos programas in situ, creando escenarios temáticos inmersivos para compradores B2B y B2C, con una profunda interacción con los productos, una clara zonificación funcional y una óptima correspondencia entre oferta y demanda. Mientras tanto, la Exposición de Deportes Acuáticos reduce las emisiones de carbono en origen de los deportes acuáticos, avanzando hacia el objetivo de una profunda integración en las industrias del "turismo cultural +".

¡CIBS 2026 les espera en SWEECC del 29 al 31 de marzo de 2026!

