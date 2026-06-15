La oficina de ITRI en Europa celebra su 30º aniversario con una mayor cooperación tecnológica

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) ha llevado a cabo la celebración del 30 aniversario de su Oficina ITRI Europa con un foro tecnológico en Berlín el 12 de junio, que reunió a destacadas organizaciones europeas de I+D, entre ellas la Fundación Alexander von Humboldt, la Sociedad Fraunhofer, la Asociación Europea de Organizaciones de Investigación y Tecnología (EARTO) y la Universidad Técnica de Braunschweig (TU Braunschweig).

La Oficina Europea del ITRI se estableció en Alemania en 1996 para impulsar las capacidades de innovación y transformación industrial de Taiwán. Desde entonces, la Oficina ha sido un centro neurálgico para la colaboración en innovación entre Taiwán y Europa. Ha apoyado la participación de Taiwán en más de 20 programas de Horizonte Europa, ha forjado acuerdos de cooperación con socios en 14 países europeos, entre ellos Alemania, el Reino Unido, Francia y España, y ha facilitado cerca de 100 proyectos conjuntos de I+D.

"El 30º aniversario de la Oficina Europea del ITRI marca la profundización de la cooperación tecnológica entre Taiwán y Europa y refleja la transformación del ITRI, que pasa de ser un explorador tecnológico a un socio estratégico para el ecosistema de innovación europeo", declaró el presidente del ITRI, Tsung-Tsong Wu. Subrayó que la colaboración tecnológica no solo depende de la experiencia técnica, sino también de la confianza mutua construida a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el ITRI y Fraunhofer colaboran desde 1992. La renovación de otro memorando de entendimiento de cinco años consolidará los esfuerzos conjuntos existentes en salud, TIC y energías renovables, y abrirá nuevas vías en inteligencia artificial y robótica.

"La larga colaboración entre Fraunhofer e ITRI es un claro ejemplo de cómo la confianza, la continuidad y el compromiso compartido con el futuro generan un impacto duradero", afirmó Johann Feckl, director de Investigación Precompetitiva y Asuntos Internacionales, en su discurso de apertura. "En la investigación aplicada, la conectividad internacional es fundamental para identificar los avances tecnológicos en sus primeras etapas y convertirlos en innovaciones de gran impacto".

Como parte de su compromiso con los sectores tecnológico e industrial europeos, ITRI celebró el Día Tecnológico de ITRI en el Reino Unido para conmemorar el primer aniversario de su oficina en el país. Asimismo, impulsó su colaboración con el Laboratorio Nacional de Física (NPL), que abarca, entre otros ámbitos, la cooperación en tecnologías como la de semiconductores, la inteligencia artificial y otras tecnologías relacionadas.

En consonancia con las prioridades de I+D de la UE en materia de cero emisiones netas, biomedicina, innovación digital y sector espacial, el ITRI seguirá reforzando los lazos tecnológicos entre Taiwán y Europa a través de sus oficinas en Berlín y Londres, al tiempo que amplía la colaboración con socios en Francia, los Países Bajos y Europa Central y Oriental en campos emergentes como los drones. Gracias a su red que abarca la industria, el gobierno, la academia, los institutos de investigación y las empresas emergentes, el ITRI aspira a acelerar el intercambio tecnológico, el diálogo político y la innovación interdisciplinaria, posicionando a Taiwán como un actor clave en la transformación industrial global.

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