Ohuhu celebra 10 años de color, creatividad y comunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

FREMONT, Calif., HAMBURGO, Alemania y SHENZHEN, China, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ohuhu, una de las marcas líderes mundiales en materiales de arte, celebra este mes su décimo aniversario, una década marcada por la creatividad, la comunidad y la convicción de que el arte debe estar al alcance de todos.

Para conmemorar este hito, Ohuhu lanza su campaña del décimo aniversario, titulada "Antes y Ahora: Recrea con Color". Esta iniciativa invita a los artistas a retomar sus primeros trabajos y reinventarlos con nuevos colores y técnicas, celebrando no solo la obra maestra final, sino también su crecimiento personal.

Las celebraciones del aniversario incluirán concursos de arte internacionales y el esperado lanzamiento de nuevos productos: el Alcohol Markers Coloring Set todo en uno, junto con los Kahuku Direct-Ink Acrylic Markers, diseñados para una creatividad audaz y versátil.

Ohuhu también ha ampliado sus colaboraciones con otras categorías, destacando su alianza con Bobbie Goods en 2025, una iniciativa que tuvo gran acogida en la comunidad de aficionados a colorear. De cara al futuro, Ohuhu se complace en anunciar próximos productos en colaboración con las queridas marcas de libros para colorear Coco Wyo y Jade Summer, acercando aún más a los clientes a los mundos de los libros para colorear que tanto les gustan.

Este hito también refleja la trayectoria de Ohuhu a lo largo de una década, marcada por la innovación de productos, el crecimiento de su comunidad y la exploración creativa.

Fundada en 2016 con la misión de ofrecer herramientas artísticas de alta calidad a más creadores, Ohuhu captó la atención con sus innovadores Oahu Series Alcohol Markers. Desde 2019, Ohuhu ha continuado ampliando Honolulu Series Alcohol Markers, consolidando su posición entre coloristas, ilustradores y aficionados. Desde entonces, Ohuhu se ha convertido en una marca creativa integral, que ofrece más de 500 tonos de marcadores de alcohol y un amplio ecosistema de productos.

Como parte de su compromiso con las herramientas creativas sostenibles, Ohuhu lanzó tinta de alcohol recargable en 2023, seguida de innovadores blocs de marcadores de doble cara en 2024. Los comentarios de la comunidad siguen siendo fundamentales para el desarrollo de productos, mientras que la sostenibilidad continúa siendo un pilar clave de la estrategia de marca de Ohuhu.

Al comenzar su próxima década, Ohuhu espera seguir creciendo junto a la comunidad que hizo posible este hito, y continuar creando herramientas que aporten color, alegría e inspiración a creadores de todo el mundo.

Acerca de Ohuhu

Inspirado en el espíritu soleado y relajado de la isla hawaiana de O'ahu, Ohuhu aporta relajación, alegría y libertad creativa al proceso creativo. Actualmente, esta visión inspirada en la isla conecta a una comunidad global de creadores, con artistas de 47 regiones que participan en la celebración del décimo aniversario de Ohuhu.

Contacto para medios

Ohuhu PR TeamEmail: marketing@ohuhu.com Sitio web: www.ohuhu.com

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