Oilmar DMCC lanza la iniciativa "10 años, 10 organizaciones benéficas, una responsabilidad"

DUBAI, EAU, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Oilmar DMCC ("Oilmar") anunció hoy su décimo aniversario y el lanzamiento de "10 años. 10 organizaciones benéficas. Una responsabilidad", una iniciativa de donaciones que vincula cada año de la trayectoria de la empresa con socios y causas benéficas alineadas con los valores y responsabilidades que sustentan el comercio global.

Fundada en el año 2015 en un contexto de volatilidad en los mercados energéticos e incertidumbre geopolítica, Oilmar se ha convertido en una empresa global de comercialización de búnkeres y carga con más de 80 profesionales, seis centros comerciales y presencia en tres continentes. Este hito refleja una década de expansión disciplinada, avances operativos y un mayor énfasis en la gobernanza y la confianza a largo plazo.

"En momentos de calma, cualquier empresa puede parecer fuerte. La verdadera fortaleza se revela en tiempos de adversidad, a través de decisiones tomadas tanto bajo escrutinio como lejos de él", afirmó Yusif Mammadov, propietario de Oilmar DMCC.

"Durante la última década, hemos crecido a través de períodos de volatilidad y transformación, pero nuestro mayor logro no es la escala, sino nuestra personalidad. Al conmemorar nuestros diez años, elegimos honrar nuestra trayectoria no solo con celebraciones, sino con contribuciones significativas".

Los primeros años de Oilmar se centraron en establecer una base sólida en un mercado complejo, seguido de un período de crecimiento acelerado que la convirtió en una empresa comercializadora global. En los últimos años, la compañía ha puesto mayor énfasis en la negociación basada en datos, la mejora del cumplimiento normativo y la gobernanza, la gestión global de riesgos, la excelencia operativa y el crecimiento sostenible a largo plazo.

Para conmemorar su aniversario, Oilmar destaca cada año de su trayectoria mediante colaboraciones con organizaciones benéficas y causas, como la respuesta humanitaria, el bienestar marítimo, el apoyo médico y la investigación, la lucha contra el hambre, la sostenibilidad y la protección marina. Entre las organizaciones destacadas se encuentran la Media Luna Roja de los Emiratos, la Misión a los Marinos, IHH Humanitarian Relief, Project CURE, el Fondo de Defensa del Medio Ambiente, Cancer Research UK, World Central Kitchen, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Direct Relief y la Fundación MSC.

"La logística y la energía conectan al mundo, pero también tienen un impacto directo en la vida de las personas", añadió Mammadov. "De cara a la próxima década, queremos que el éxito se defina no solo por el rendimiento comercial, sino por nuestra responsabilidad con las personas, las comunidades y los océanos que sustentan el comercio global".

Oilmar DMCC es una empresa comercializadora global de búnker y carga fundada en 2015. La empresa opera en tres continentes con más de 80 profesionales y seis centros comerciales, brindando apoyo a clientes y socios en los mercados internacionales.

