OLX Group nombra a Andrew Garrihy como director de Marketing

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- OLX Group (OLX), una empresa líder mundial en anuncios clasificados en línea, con casi 60 millones de anuncios diarios en 7 mercados, ha nombrado a Andrew Garrihy como director de Marketing, quien se unirá al Equipo Ejecutivo y reportará al consejero delegado Christian Gisy, a partir del 1 de julio de 2026.

Andrew será responsable de impulsar la siguiente fase de la estrategia de marketing de OLX, generando demanda y asegurando que tanto usuarios como clientes profesionales comprendan el valor total que ofrecen los marketplaces globales de OLX. Un aspecto fundamental de su cometido es garantizar que la IA esté profundamente integrada en el funcionamiento del departamento de marketing de OLX.

Andrew cuenta con una amplia experiencia en marketing internacional en múltiples categorías y en más de 170 países. Anteriormente, fue director de marketing de OLX Autos entre 2022 y 2023, y más recientemente, asesor sénior de la compañía antes de incorporarse al equipo ejecutivo. Antes de OLX, Andrew ocupó puestos de responsabilidad en Huawei, Qualcomm, Samsung y Vodafone, donde lideró equipos globales centrados en el fortalecimiento y la transformación de marcas en EMEA, Asia y Latinoamérica.

Andrew es reconocido como un profesional del marketing integral, con amplia experiencia tanto en disciplinas estratégicas como técnicas. Además de su experiencia en liderazgo, cuenta con experiencia práctica en la creación de agentes de IA y productos digitales, y desempeñará un papel fundamental en la integración profunda de la IA en el funcionamiento diario de los equipos de marketing de OLX.

El nombramiento de Andrew se produce tras un periodo de excelente rendimiento para OLX, con un aumento de los ingresos globales del 28 % interanual, alcanzando los 992 millones de dólares estadounidenses en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2026. El Grupo continúa aprovechando este impulso con innovaciones líderes en IA, invirtiendo más de 200 millones de dólares en IA en todas sus plataformas desde 2018.

Christian Gisy, consejero delegado de OLX comentó: "Uno de los pilares fundamentales de la próxima fase de crecimiento de OLX es seguir aprovechando la IA para ofrecer aún mayor valor a los negocios de nuestros clientes y a nuestros usuarios. La visión de Andrew de convertir la IA en un elemento central del futuro del marketing eficaz, junto con su amplia experiencia internacional, lo convierten en la persona idónea para liderarnos en esta nueva etapa."

Andrew Garrihy, director de Marketing de OLX, añadió: "OLX está en plena expansión y es un momento excelente para regresar a la empresa. Cuenta con una visión clara, un liderazgo sólido, un talento excepcional y, lo que es más importante, una inversión sin precedentes en IA en el sector de los anuncios clasificados. Se trata de una empresa genuinamente innovadora en un momento apasionante, y estoy deseando aprovechar esta oportunidad y cumplir con sus ambiciones. La IA transformará el marketing desde su esencia, no solo superficialmente. Los triunfadores combinarán una profunda experiencia en marketing con la capacidad de dirigir la IA, reconstruyendo el marketing en torno a las posibilidades que ofrece actualmente, en lugar de simplemente adaptarla a nuestra forma de trabajar actual."

Acerca de OLX Group:

OLX es un líder mundial en mercados digitales que crea plataformas nativas de IA en las que la gente confía, prestando servicio a millones de personas, profesionales y empresas en Europa y Sudáfrica cada mes. Aprovechando su escala y la potente innovación en IA de sus marcas de confianza, OLX ayuda a las personas a vender y comprar coches, encontrar vivienda, conseguir trabajo, comprar y vender artículos para el hogar y mucho más. OLX Group es la división de anuncios clasificados de Prosus, una empresa tecnológica global y la fuerza impulsora de las principales marcas de comercio electrónico de estilo de vida en Latinoamérica, Europa e India. Para más información sobre OLX, visite https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/f....

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