(Información remitida por la empresa firmante)

- OmniByte lanza VERTEX: Una plataforma de ejecución operativa impulsada por IA para servicios en campo y empresas con uso intensivo de activos

Basándose en más de una década de experiencia real en el terreno, VERTEX integra formularios inteligentes, agentes autónomos, orquestación de flujos de trabajo y automatización de procesos empresariales para transformar los datos operativos en inteligencia y acción

FARGO, N.D., 17 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- OmniByte, proveedor líder de soluciones móviles para la fuerza laboral empresarial, ha anunciado hoy el lanzamiento global de VERTEX, una nueva plataforma de ejecución operativa desarrollada sobre la sólida base de su tecnología FormsPro, líder en el mercado. Diseñada desde cero para sectores con una alta intensidad de activos —como la construcción, la manufactura, la energía y los servicios públicos, y los servicios en campo—, VERTEX es una nueva plataforma de ejecución operativa impulsada por inteligencia artificial que transforma la forma en que se capturan, verifican y coordinan los datos críticos para el negocio en toda la organización.

A medida que las organizaciones navegan por entornos normativos complejos y gestionan carteras de activos valoradas en millones de dólares, la introducción de datos mediante sistemas heredados sigue siendo una carga administrativa lenta y pasiva. VERTEX emplea una IA con un propósito definido para reducir fricciones, mejorar la precisión, orquestar flujos de trabajo y mantener el control en manos de expertos humanos allí donde la revisión, la aprobación o el criterio resultan fundamentales. Vea el vídeo oficial de lanzamiento de VERTEX para observar esta IA con un propósito definido en acción.

Una plataforma. Infinitas posibilidades.

VERTEX reúne cinco capacidades fundamentales en una plataforma unificada de ejecución operativa:

Formularios inteligentes : Los usuarios pueden crear formularios digitales complejos, aptos para entornos empresariales, mediante instrucciones en lenguaje natural o cargando documentos existentes, lo que ayuda a los equipos a acelerar el diseño y la implementación de dichos formularios.

Agentes autónomos : Agentes basados en inteligencia artificial asisten al personal en campo mostrando entradas históricas o frecuentes, señalando anomalías y validando, según el contexto, los datos introducidos en formato de texto libre antes de su envío.

Orquestación de flujos de trabajo : Interpretación de datos en tiempo real para activar los flujos de trabajo pertinentes, como la generación automática de órdenes de trabajo, alertas de inventario o facturas para clientes.

Automatización de procesos empresariales : Elimina la depuración manual de datos al integrar la información recopilada en campo directamente en sistemas ERP —actuales o futuros— y otras herramientas de gestión, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad, medio ambiente y regulación propias de cada sector.

Inteligencia operativa : Transformación de información no estructurada —incluyendo notas, grabaciones de voz, documentos, así como imágenes o vídeos capturados en campo— en datos operativos estructurados que pueden consultarse y utilizarse en toda la organización.

Nuestra filosofía siempre ha sido sencilla: La tecnología debe servir de apoyo al trabajo, no convertirse en el trabajo en sí, afirmó Mike Berreth, director de tecnología de OmniByte. Los técnicos de campo deberían centrarse en realizar sus tareas, no en lidiar con el software. VERTEX cambia esto al capturar datos operativos más completos y precisos con un menor esfuerzo. Contar con mejores datos para la empresa y ofrecer una mejor experiencia al técnico son aspectos que pueden ir de la mano.

Diseñado para operaciones en el mundo real: IA intencional, criterio humano y arquitectura sin conexión

Diseñado para los entornos donde realmente tiene lugar el trabajo de campo. Los equipos de trabajo verdaderamente móviles no se detienen cuando se pierde la señal; VERTEX garantiza la captura ininterrumpida de datos, la continuidad de las tareas y el procesamiento de información, incluso en los entornos más exigentes y desconectados del mundo.

La estrategia de IA de OmniByte se centra en aplicar la IA donde se necesita y el criterio humano donde es fundamental. En operaciones de campo críticas —donde los registros de seguridad, el cumplimiento normativo ambiental y la gestión de activos conllevan riesgos considerables—, VERTEX establece límites operativos estrictos. La plataforma aprovecha la IA para eliminar fricciones y acelerar los procesos, al tiempo que respalda la revisión, la aprobación y la toma de decisiones humanas responsables.

La verdadera innovación no se construye de la noche a la mañana. Se forja con el tiempo, allí donde realmente se desarrolla el trabajo, afirmó Ray Berry, consejero delegado de OmniByte. Con millones de registros seguros en nuestras plataformas, presencia global en más de 100 países y más de una década de operaciones en terreno, hemos aprendido algo fundamental: La captura de datos es solo el principio. VERTEX representa el siguiente paso: Transformar los datos operativos en inteligencia, la inteligencia en acción y la acción en mejores resultados.

Impacto operativo y valor global

VERTEX está diseñado para ayudar a las organizaciones empresariales a reducir el esfuerzo administrativo y a aprovechar la información operativa de manera más eficaz:

Aceleración de la obtención de valor : La creación de formularios asistida por IA puede acortar los ciclos de desarrollo e implementación, permitiendo a los equipos operativos responder con mayor rapidez a los cambios en los requisitos empresariales y normativos.

Gestión por excepción : Los agentes de IA pueden identificar anomalías, valores atípicos y posibles problemas para su revisión, lo que permite a los equipos concentrar su atención donde más se necesita.

Aprovechamiento de datos no estructurados : El personal técnico puede utilizar voz, documentos, fotos, vídeos y otros datos recopilados en campo, que VERTEX puede convertir en información operativa estructurada y útil.

Integración entre ecosistemas : Diseñada para ser independiente del sistema ERP, conecta los datos operativos de primera línea con los sistemas empresariales y las herramientas de IA existentes, facilitando que la información fluya hacia donde pueda generar el mayor valor.

Disponibilidad

VERTEX estará disponible oficialmente para su implementación en entornos empresariales a partir de diciembre de 2026.

Para obtener más información o solicitar una visión general de las capacidades operativas, visite omnibyte.com/vertex.

Acerca de OmniByte

OmniByte potencia a las empresas mediante soluciones sencillas, relevantes y portátiles que permiten su integración con los ecosistemas empresariales existentes. La plataforma digitaliza los datos recopilados por personas de manera precisa, estructurada y en tiempo real, enviándolos de forma fluida a los sistemas y a las personas que los necesitan para tomar decisiones críticas. Respaldada por 10 años de excelencia demostrada en servicios de campo a través de FormsPro y VERTEX, OmniByte combina la recopilación de datos móviles, la gestión de flujos de trabajo, la integración y una inteligencia artificial orientada a objetivos, ayudando a las organizaciones a pasar de la simple captura de datos a la toma de decisiones inteligentes.

Contacto para los medios:Jared Nyquist, director de MarketingOmniBytejnyquist@omnibyte.com

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