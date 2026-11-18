(Información remitida por la empresa firmante)

-Ondo Stocks lanzará ANTon con capacidad de emisión y reembolso 24/7, disponible desde el día de la salida a bolsa

El activo tokenizado de Anthropic (ANTon) de Ondo Stocks será la primera acción tokenizada que permitirá la emisión y el reembolso 24/7, desde el primer día de su salida a bolsa.

TORTOLA, British Virgin Islands, 18 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Ondo Global Markets ha anunciado hoy que ANTon, un token que ofrece exposición a las acciones de Anthropic, se lanzará en Ondo Stocksel mismo día en que Anthropic comience a cotizar en el Nasdaq, permitiendo así que los inversores elegibles fuera de Estados Unidos tengan, desde el primer día, exposición al rendimiento económico de la cotización bursátil de Anthropic.

La evolución de Anthropic, desde sus inicios como startup hasta convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo, tuvo lugar en los mercados privados, limitando el acceso a un círculo reducido de firmas de capital de riesgo y socios estratégicos. Para la mayoría de los inversores, esta salida a bolsa (IPO) representa la primera oportunidad de adquirir una participación en la compañía. ANTon ofrecerá a los inversores elegibles fuera de EE.UU. la posibilidad de obtener exposición al rendimiento económico de Anthropic, a partir de 1 dólar, sin comisiones de emisión y con comisiones de reembolso reducidas (se aplican comisiones de red).

ANTon se lanza coincidiendo con la salida a bolsa de Anthropic, permitiendo la emisión y el reembolso a través de Ondo Stocks 24/7, incluidos los fines de semana (sujeto a tareas de mantenimiento programadas y otras interrupciones ocasionales).

"El mundo ha sido testigo del crecimiento de Anthropic durante años sin tener forma de participar. En el día de la salida a bolsa, Wall Street recibe su asignación, mientras que el resto tiene que esperar", señaló Ian De Bode, consejero delegado interino y presidente de Ondo Finance. "Otros productos de acciones tokenizadas obligan a esperar mucho tiempo después de la salida a bolsa y, además, operan en un mercado que cierra los viernes por la tarde. ANTon está disponible desde el mismo día de la salida a bolsa, permite la emisión y el reembolso incluso fuera del horario laboral de Nueva York, y funciona igual que otros activos en la cadena de bloques (on-chain). Por este motivo creamos Ondo Stocks; es el estándar al que debería ajustarse cualquier acción tokenizada".

ANTon se suma a más de 450 acciones y ETF en Ondo Stocks, la primera plataforma de acciones tokenizadas que supera los 1.000 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) y la única que ofrece la emisión y el reembolso de tokens 24/7, incluidos fines de semana y festivos, a través de las redes Ethereum, Solana y BNB Chain.

Ondo Global Markets no está afiliada a Anthropic ni participa en su oferta pública inicial. ANTon no ha sido emitida, patrocinada ni respaldada por Anthropic.

Acerca de Ondo StocksOndo Stocks es una plataforma de emisión y reembolso de acciones y ETF estadounidenses que cotizan en bolsa y han sido tokenizados. Permite a los inversores fuera de Estados Unidos obtener exposición económica a estos activos mediante la creación, transferencia y reembolso de tokens respaldados por valores. Cada token está totalmente respaldado por la acción o el ETF correspondiente (junto con efectivo en tránsito).

Acerca de Ondo FinanceOndo Finance es una empresa tecnológica basada en blockchain, centrada en la tokenización de activos del mundo real y en llevar productos financieros de calidad institucional a la cadena de bloques. Al tender un puente entre las finanzas tradicionales y la infraestructura descentralizada, Ondo busca hacer que los mercados de capitales sean más accesibles, transparentes y eficientes.

[*] Los activos tokenizados a los que se hace referencia en el presente documento son, (i) las acciones, los ETF y los ADR tokenizados, denominados actualmente Ondo Stocks y anteriormente conocidos como acciones y ETF tokenizados de Ondo, o como Ondo Global Markets tokens (en conjunto, los Ondo Stocks) y (ii) los tokens USDY (en conjunto, los "Tokens")— no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 en su versión modificada (la "Ley"), ni conforme a la legislación sobre valores o instrumentos financieros de ninguna otra jurisdicción. Los Tokens no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, a menos que estén registrados conforme a la Ley o que exista una exención de los requisitos de registro establecidos en la misma. En determinadas jurisdicciones, incluidas el Reino Unido, Suiza y Singapur, los Ondo Stocks y los tokens USDY se ofrecen y venden únicamente a inversores cualificados o clientes profesionales, según corresponda (o a sus equivalentes en dichas jurisdicciones). Asimismo, existen otras prohibiciones y restricciones aplicables en función de la jurisdicción. El emisor de los Tokens no está registrado como sociedad de inversión conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de los Estados Unidos de 1940, en su versión modificada, ni como Fondo de Inversión Alternativa o Institución de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios en el Espacio Económico Europeo (EEE), ni conforme a la legislación sobre valores o instrumentos financieros de ninguna otra jurisdicción.

Los Ondo Stocks ofrecen a sus titulares una exposición económica al valor de sus activos subyacentes, incluido el valor de los dividendos (tras deducir las retenciones fiscales aplicables). No obstante, los Ondo Stocks no son, en sí mismos, acciones, ETF ni ADR, y no otorgan a sus titulares el derecho a poseer o recibir los activos subyacentes correspondientes. Del mismo modo, los tokens USDY proporcionan a sus titulares una exposición económica a bonos del Tesoro de los EE.UU. a corto plazo; sin embargo, los tokens USDY no son, en sí mismos, bonos del Tesoro de los EE.UU. y no confieren a sus titulares el derecho a poseer o recibir dichos bonos.

En el EEE/UE, la Autoridad de Mercados Financieros de Liechtenstein (FMA) ha aprobado un folleto base relativo a los tokens, el cual ha sido notificado a petición del emisor a determinados Estados miembros del EEE (los "Estados del EEE pertinentes"). Esto permite que muchos de los Ondo Stocks estén a disposición tanto de inversores profesionales como minoristas; no obstante, algunos Ondo Stocks están reservados exclusivamente a inversores profesionales en el EEE/UE. El folleto está disponible en app.ondo.finance, en la página web correspondiente a cada token. La aprobación del folleto no debe interpretarse como un aval de los tokens. Los inversores residentes en la UE/EEE deben leer el folleto, así como las condiciones finales y el documento de datos fundamentales (KID) correspondientes a cada token, antes de invertir, a fin de comprender plenamente los posibles riesgos y beneficios asociados a su decisión de inversión. El presente aviso constituye una comunicación comercial y no un folleto.

Determinados valores de Ondo (denominados en los EAU "valores digitales") han sido admitidos a negociación en Nest Exchange Limited, un sistema multilateral de negociación de activos digitales operado por Binance en el Abu Dhabi Global Market (ADGM) y autorizado por la Financial Services Regulatory Authority (FSRA). Dichos valores digitales están disponibles para su negociación por parte de aquellos inversores que reúnan los requisitos para tener una cuenta en Binance. La FSRA del ADGM no asume responsabilidad alguna por la revisión o verificación de los documentos relacionados con la admisión a negociación de dichos valores digitales en el ADGM. La FSRA no ha aprobado los documentos relativos a dicha admisión a negociación, ni ha tomado medidas para verificar la información en ellos contenida, por lo que no asume responsabilidad alguna al respecto. No se está realizando ninguna oferta de valores en el ADGM. Los posibles adquirentes de dichos valores digitales admitidos a negociación deben llevar a cabo su propia diligencia debida sobre los mismos.

En Reino Unido, las comunicaciones aquí contenidas podrían considerarse una promoción financiera de conformidad con la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. En caso de que así se determine, estas comunicaciones están destinadas exclusivamente a y dirigidas a profesionales de la inversión, tal como se definen en el artículo 19 de la Orden de 2005 sobre Servicios y Mercados Financieros (Promociones Financieras), en adelante, "FPO"), que cuenten con experiencia en la interacción con los Ondo Stocks y los tokens USDY; empresas de alto patrimonio, según se definen en el artículo 49 de la FPO; y/o cualquier otra persona a la que se permita legalmente recibir dicha comunicación. Toda persona que no se encuentre dentro de estas categorías no está autorizada a actuar basándose en el contenido de estas comunicaciones, ni tiene derecho a fundamentar sus decisiones en dicho contenido. Ondo Global Markets (BVI) Limited no establecerá acuerdos con dichas personas en relación con los Ondo Stocks y los tokens USDY como resultado de esta o cualquier otra comunicación.

Los Tokens son emitidos por Ondo Global Markets (BVI) Limited, una sociedad mercantil constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Los tokens OUSG son emitidos por Ondo I LP, una sociedad limitada constituida en Delaware, EE.UU. (el "Fondo"). Ondo Finance Inc., una sociedad anónima constituida en Delaware, EE.UU., presta servicios de tokenización a Ondo Global Markets (BVI) Limited y es, además, titular de una participación en el capital de dicha entidad.

Las comunicaciones aquí contenidas están dirigidas exclusivamente a compradores que cumplan con los requisitos necesarios, o bien a partes con las que existan o puedan existir relaciones comerciales o integraciones técnicas en relación con los Tokens. El presente documento no constituye, en ningún caso, una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de Tokens. Asimismo, no constituye asesoramiento en materia de inversiones, legal, fiscal o financiera. La adquisición de los Tokens conlleva riesgos. El titular de los Tokens puede incurrir en pérdidas, incluida la pérdida total del importe invertido. Los resultados obtenidos en el pasado no constituyen un indicador de los resultados futuros. Corresponde a los inversores realizar sus propias investigaciones, verificaciones y comprobaciones, así como buscar asesoramiento profesional o en materia de inversiones.

Las comunicaciones aquí contenidas pueden incluir declaraciones prospectivas, que abarcan, entre otros aspectos, manifestaciones relativas al desempeño financiero futuro, estrategias comerciales o expectativas sobre el crecimiento o desarrollo de Ondo Finance, Ondo Global Markets (BVI) Limited o cualquiera de sus respectivas entidades afiliadas (cada una de ellas, una "Entidad Correspondiente"). Dichas declaraciones se fundamentan en las expectativas, estimaciones, proyecciones y convicciones actuales de la dirección, y están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y supuestos que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de términos como "podría", "podrá", "debería", "esperar", "tener la intención de", "planificar", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial", "continuar", o sus formas negativas, así como otras expresiones similares. Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas se incluyen, sin carácter limitativo, los siguientes: factores económicos, competitivos, legales, gubernamentales o tecnológicos que afecten a las operaciones, mercados, productos, servicios o precios de cualquier Entidad Correspondiente. Ninguna Entidad Correspondiente asume obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, salvo cuando así lo exija la ley.

Se aplican términos y restricciones adicionales. Consulte docs.ondo.finance/legal/terms-of-service, docs.ondo.finance/ondo-stocks, ondo.finance/stocks, app.ondo.finance y (según corresponda) los documentos de la oferta de tokens para obtener más detalles.

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