-OPEC Fund aprueba más de 300 millones de dólares en nueva financiación y cumple su Plan de Acción para el Clima

VIENA, 14 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El OPEC Fund for International Development (el OPEC Fund) ha aprobado más de 300 millones de dólares en nueva financiación en el primer trimestre de 2023, lo que refleja el compromiso de la institución con el cumplimiento de su Plan de Acción para el Clima. Tres de los cuatro proyectos aprobados por la Junta de Gobernadores del OPEC Fund apoyan directamente la financiación climática.

El Director-General Dr. Abdulhamid Alkhalifa dijo: "El OPEC Fund se enorgullece de cumplir sus compromisos climáticos y garantizar un impacto positivo para las personas y el planeta. Estos esfuerzos ayudarán a nuestros socios de África, Asia y América Latina a mejorar sus políticas climáticas al tiempo que impulsan la resiliencia frente al cambio climático. Al mismo tiempo, nuestra labor en materia de acceso a la energía e infraestructuras viarias subraya nuestra continua dedicación a mejorar la vida de las personas en todo el mundo."

El OPEC Fund adoptó su primer Plan de Acción para el Clima específico en septiembre de 2022. El plan compromete a la organización a aumentar la proporción de su financiación climática al 40 por ciento de toda la nueva financiación para 2030 y a integrar la acción climática en el ciclo del proyecto, aumentando la adaptación climática, la mitigación y las inversiones en resiliencia en energía, transporte, agricultura, alimentos, agua y ciudades inteligentes.

El Consejo de Administración del OPEC Fund aprobó los siguientes proyectos:

Armenia: Un préstamo de 50 millones de euros apoyará las políticas para aumentar la resistencia al cambio climático y la mitigación de sus efectos mediante una serie de reformas relativas a la eficiencia energética, las normas de calidad del aire y la financiación de evaluaciones de impacto ambiental.

Colombia: Un préstamo de 150 millones de dólares apoyará las políticas de promoción de un crecimiento sostenible y resiliente, fomentando la capacidad del gobierno para planificar la acción climática y promover la transición energética.

India: Un préstamo de 100 millones de dólares contribuirá a financiar una carretera de circunvalación de 56 km alrededor de una de las mayores ciudades del país, que da servicio a una población de más de 4 millones de personas. La financiación contará también con una subvención de 410.000 dólares, que contribuirá a la preparación y ejecución del proyecto.

Seychelles: Un préstamo de 20 millones de dólares ayudará al país a reforzar las políticas de fomento de un crecimiento integrador y sostenible. Entre las medidas previstas figuran reformas relacionadas con el clima para el desarrollo de la tierra, la protección de los datos de los consumidores y la normativa pesquera.

Acerca del OPEC Fund

El OPEC Fund for International Development (el OPEC Fund) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que proporciona financiación de los países miembros exclusivamente a países no miembros. La organización trabaja en cooperación con los países en desarrollo asociados y la comunidad internacional de desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en los países de renta baja y media de todo el mundo. El OPEC Fund se creó en 1976 con un propósito bien definido: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestra labor está centrada en las personas, y se centra en la financiación de proyectos que satisfagan necesidades esenciales, tales como alimentos, energía, infraestructuras, empleo (en particular en relación con las MIPYME), agua potable y saneamiento, atención sanitaria y educación. Hasta la fecha, el OPEC Fund ha comprometido más de 24.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un coste total estimado de 190.000 millones de dólares. El OPEC Fund ha sido calificado por Fitch como AA+/Perspectiva Estable, y por S&P como AA, Perspectiva Positiva. Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

