(Información remitida por la empresa firmante)

La leyenda del fútbol, Oribe Peralta, cubrió el turno de un aficionado para que no se perdiera el partido México vs Chechia.

Como patrocinador oficial de los tableros de cambios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Rexona le regaló a un aficionado muy dedicado la sustitución de su vida para que pudiera vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en su propio país.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Por primera vez en una generación, los aficionados mexicanos tienen la oportunidad de ver a su selección nacional competir en casa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sin embargo, muchos estarán trabajando durante los partidos. Un nuevo estudio de Rexona, marca líder de desodorantes y antitranspirantes, revela que el 60% de los aficionados mexicanos encuestados prevén perderse al menos un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a compromisos personales. Esto pone de manifiesto el difícil equilibrio que muchos deberán mantener durante el mayor torneo de fútbol de este verano, al compaginar sus responsabilidades diarias con su pasión por el deporte.

Juanito Durán fue uno de ellos. Antes del último partido de la fase de grupos de México, Rexona vio una publicación en su perfil de Instagram donde expresaba su decepción por perderse otro partido de México.

Como patrocinador oficial de los paneles de sustituciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una marca comprometida a no defraudar jamás a los aficionados durante este torneo, Rexona se asoció con la leyenda del fútbol mexicano Oribe 'El Cepillo' Peralta para sustituir a Durán, de 25 años, chef y aficionado al fútbol de toda la vida, dándole la oportunidad de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en su país.

Después de todo, algunos de los momentos más importantes y memorables del torneo provienen de quienes son llamados a intervenir, y esta vez, esa sustitución ayudó a que un aficionado no se perdiera un momento crucial. Peralta entró para cubrir su turno en Las Tlayudas, permitiendo que Durán cambiara su trabajo por un asiento en el emblemático Estadio de Ciudad de México y viviera el partido en persona.

"Habiendo representado a México en la Copa Mundial de la FIFA™, conozco el orgullo y la presión que conlleva vestir la camiseta de tu país en el escenario mundial. Lo que no había experimentado hasta ahora era el orgullo y la presión que soportan los millones de personas que trabajan tras bambalinas para hacer posible el torneo", declaró Peralta.

"Desde trabajadores de hostelería hasta conductores, médicos y enfermeros, quienes hacen posible la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a menudo se pierden la oportunidad de vivirla en primera persona. Fue un honor sustituir a Juanito y ayudarle a ser parte de un momento único en la vida. Pero después de un día de trabajo, creo que está claro que mis talentos se adaptan mejor al fútbol", añadió Peralta.

La investigación de Rexona también reveló que el 79% de los aficionados encuestados se han perdido momentos deportivos importantes debido a compromisos personales.

Sin embargo, los aficionados están decididos a ser parte de la acción. El 90% de los encuestados afirma que es importante ver a su selección jugar en casa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y el 60% planea ajustar sus horarios laborales en torno a los partidos clave. De hecho, el 88% agradecería que alguien los sustituyera para poder disfrutar del torneo en persona.

"El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, pero cuando el torneo llega a tu puerta, no todos tienen la oportunidad de vivirlo. Nos encantó la idea de usar nuestra posición como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los icónicos tableros de cambios para permitir que un aficionado fuera sustituido y ocupara un asiento en el partido".

"Durante más de 120 años, Rexona se ha comprometido a no defraudar nunca. Esta era una oportunidad para hacer realidad esa promesa con la sustitución de una pieza clave en la historia", explicó Ben Curtis, vicepresidente global de marca de Rexona.

Esta activación forma parte de la programación integral de Rexona para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que destaca y celebra la naturaleza impredecible del torneo. La marca busca ir más allá del patrocinio tradicional, encontrando oportunidades para apoyar a los aficionados, jugadores y comunidades que hacen posible el momento más importante del fútbol.

NOTAS PARA LOS EDITORES Metodología de investigación:La investigación fue realizada por Edelman Intelligence entre 2.000 aficionados mexicanos al fútbol mayores de 18 años, entre el 15 y el 18 de junio de 2026.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PGubYwzV...Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3000847...Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3000876...

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