Oriflame lleva el poder de las fragancias a KURIOS - Cabinet of Curiosities de Cirque du Soleil en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, Sept. 10, 2026 /PRNewswire/ -- Oriflame, la compañía global de belleza y bienestar, se enorgullece de apoyar el regreso de Cirque du Soleil a Barcelona como su Partner Oficial de Fragancias de los espectáculos en gira en Europa y México.

Del 3 de septiembre al 18 de octubre de 2026, el público de Barcelona tendrá la oportunidad de disfrutar de la aclamada producción internacional KURIOS – Cabinet of Curiosities, que se representará bajo la icónica carpa Big Top en el distrito cultural de L'Hospitalet de Llobregat.

Esta colaboración forma parte de la alianza más amplia de Oriflame con Cirque du Soleil, uniendo a dos marcas que comparten una misma pasión por la creatividad, la expresión personal y la inspiración de confianza. Mientras Cirque du Soleil transporta al público a un mundo retrofuturista y fantástico donde la imaginación no tiene límites, Oriflame se prepara para presentar su nueva colección de fragancias, Possess Intense y Possess Intense Man, diseñadas para evocar transformación, presencia y poder interior.

Durante las representaciones de KURIOS en Barcelona, los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir de primera mano las nuevas fragancias en el Oriflame Activation Area, situado dentro del village de Cirque du Soleil. Los asistentes podrán adentrarse en el universo de Possess Intense y recibir una muestra gratuita de la fragancia, aportando una dimensión sensorial adicional a su experiencia y prolongando la magia del espectáculo más allá de la Big Top.

Aleksandra Lukasevica, General Manager, Oriflame Iberia, declaró: Estamos increíblemente ilusionados de unir Oriflame y Cirque du Soleil en Barcelona. KURIOS gira en torno a la imaginación, la transformación y la valentía de ver el mundo de una manera diferente, una combinación perfecta para nuestras nuevas fragancias Possess Intense. Invitamos a todos los asistentes a visitar el Oriflame Activation Area, descubrir la colección y llevarse consigo un pequeño pedazo de la magia de KURIOS.

Sobre Possess Intense

Con su lanzamiento previsto para otoño de 2026, Possess Intense y Possess Intense Man son las nuevas fragancias premium de Oriflame, inspiradas en conceptos como la confianza, la transformación y la expresión personal. La colección representa el espíritu de quienes se atreven a destacar y a abrazar su poder personal.

Sobre Oriflame

Oriflame es una compañía global de belleza y bienestar fundada en Suecia en 1967. Presente en más de 60 mercados, la compañía ofrece una amplia gama de productos innovadores, de alta calidad y sostenibles de belleza y bienestar. A través de su modelo de venta directa, Oriflame apoya a una comunidad global de Emprendedores de Belleza y Members, ayudando a las personas a desarrollar sus propios negocios, adquirir nuevas habilidades y expresar su individualidad a través de la belleza. Para más información, visita oriflame.es.

Sobre Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group es líder mundial en entretenimiento en vivo. Durante más de cuatro décadas, ha llevado los límites de la imaginación a nuevos horizontes a través de espectáculos en gira y permanentes, experiencias inmersivas y producciones especiales. Desde 1984, Cirque du Soleil ha inspirado a más de 430 millones de espectadores en seis continentes y 86 países. Para más información, visita cirquedusoleil.com.

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