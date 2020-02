Orion Novotus elige a Saba para impulsar su estrategia de contratación externa

El líder de RPO del mercado medio implementa una solución de adquisición de talentos líder en el sector para ofrecer a los clientes una revolucionaria contratación externa

DUBLÍN, California, 28 de febrero de 2020 /CNW/ - Saba Software [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732935-1&h=2676029492&u...], un proveedor líder mundial de soluciones personalizadas de experiencia de talento, ha anunciado hoy que Orion Novotus, el líder del mercado medio en externalización del proceso de contratación, ha elegido a Saba TalentLink para impulsar su creciente gama de servicios para los clientes. Orion Novotus aprovechará las capacidades de adquisición de talentos de Saba, líderes en el sector, como la tecnología principal para impulsar complejos procesos de contratación personalizados para su creciente base de clientes, y además utilizarlos para sus propios requisitos de contratación.

El sector de externalización del proceso de contratación (RPO) está evolucionando rápidamente, con proveedores que compiten para prestar una combinación de servicios que incluyen la gestión de todo el proceso de contratación, iniciativas basadas en proyectos, marcas empleadoras y servicios de reserva de talentos. Como proveedor de RPO con ambiciosos planes de crecimiento, Orion Novotus descubrió que existía la necesidad de una solución completa de talento que pudiera aumentar la competitividad de la empresa en el mercado de la externalización.

"Nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a superar sus mayores desafíos de contratación, a abordar la escasez de capacidades y a satisfacer la demanda inesperada, y para hacerlo bien necesitamos una solución de contratación que sea rápida de implementar y lo suficientemente flexible como para apoyar cualquier tipo de estrategia o proceso de contratación para nuestros clientes", afirmó Cory Kruse, presidente de Orion Novotus. "Estamos impresionados con la flexibilidad y las capacidades de multiusuario que ofrece TalentLink, y creemos que el equipo de RPO de Saba, con su amplia experiencia, demostrará ser un gran socio para nosotros".

Saba TalentLink para RPO fue construido de forma nativa para la externalización y los modelos de servicios gestionados. Esta solución, que es una de las ofertas insignia añadida a la cartera de talentos de Saba con la adquisición de Lumesse, ya la utilizan las principales organizaciones de RPO del mundo (más del 80% de los proveedores de RPO de la HRO Bakers Dozen, la mejor de su categoría) y los proveedores de externalización de proyectos de tamaño medio para ofrecer servicios de contratación a sus clientes de manera eficiente y rentable.

Andrew Brown, director global de RPO y Alianzas de Saba, afirmó: "Estamos encantados de asociarnos con Orion Novotus para ayudar a sus clientes a revolucionar la contratación e impulsar la eficiencia, y esperamos con impaciencia consolidar una relación estratégica para favorecer sus ambiciosos objetivos para el futuro".

Saba es un orgulloso patrocinador de la Asociación de Externalización del Proceso de Contratación (RPOA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732935-1&h=3408251895&u...]) y participará en su conferencia virtual el jueves 27 de febrero de 1:00 - 4:00 ET (hora del Este de EE. UU.) Para obtener más información, visite https://www.rpoassociation.org/2020-RPO-VIRTUAL-CONFERENCE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732935-1&h=3038529916&u...].

Acerca de Orion NovotusOrion Novotus es una empresa de Orion Talent, y el líder del mercado medio en externalización del proceso de contratación (RPO). Ganador del premio "Best of RPO Award" de ClearlyRated, y de un premio anual de HRO Today's Baker's Dozen, Orion Novotus proporciona a las empresas servicios estratégicos y transformadores de contratación externa que dan lugar a mejoras medibles y duraderas de la fuerza de trabajo: mejores contrataciones, ciclos de contratación más cortos, menores costes y mayor eficiencia. Con el fin de servir mejor a su creciente base de clientes de RPO, Orion Novotus adquirió Accolo, un proveedor orientado a los EE.UU. de soluciones de RPO para clientes del mercado medio. Para obtener más información, visite www.orion-novotus.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732935-1&h=2902815845&u...].

Acerca de Orion TalentCon sede en Cary (Carolina del Norte), Orion Talent ofrece una solución total de talento para empresas de todo el país, lo cual incluye la adquisición de talento calificado, la optimización de la contratación y soluciones de contratación militar. Como líder de reclutamiento militar durante más de 29 años, Orion Talent dispone de un largo historial de apoyo a los veteranos en su búsqueda de carreras profesionales significativas y ha encontrado empleo para más de 50.000 veteranos. Para obtener más información, visite www.oriontalent.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732935-1&h=2872890874&u...].

Acerca de Saba En Saba, sabemos que cualquier negocio tiene el potencial de ser un gran sitio en el que trabajar, y no importa a qué se dedica, para quién trabaja o lo que venda, el éxito empieza con las personas. Pero en el mundo social diverso y móvil de hoy en día, las empresas que logran alcanzar el éxito deben ofrecer una experiencia de trabajo más conectada y personal que nunca. Y de entre estas, las de mayor éxito lo hacen con Saba. Porque combinamos la ciencia en la gestión del talento con tecnología de lo más inteligente para ofrecer una experiencia de empleado "Just for Me" (personalizada) a cada persona y en los momentos más importantes. Gracias al uso de potentes herramientas e ideas, los líderes de talentos pueden probar que la experiencia de los empleados tiene un efecto en el éxito del negocio. Por lo tanto, desde atraer al candidato perfecto, hasta diseñar recorridos para el crecimiento personal, pasando por crear una cultura que fomente los talentos únicos de cada persona, Saba le ayuda a transmitir este mensaje a su personal y a sus equipos: Trabaja con tus puntos fuertes. Trabaja como te lo imaginas. Trabaja como si fuera una cuestión personal. Trabaja como tú lo haces. Más información en http://www.saba.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732935-1&h=2463808594&u...].

Contacto de MediosHeather McCullighDirectora de Relaciones Públicas+1-613-912-4673hmcculligh@saba.com[mailto:hmcculligh@saba.com]

Sitio Web: https://www.saba.com//